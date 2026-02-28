28 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

El Grupo de los 6 celebró la reforma laboral: "El diálogo entre trabajadores y empleadores será fundamental"

Las asociaciones empresariales más importantes del país expresaron su "satisfacción" luego de que el Senado aprobara el proyecto del oficialismo. "Es una oportunidad para establecer reglas más claras, previsibles y equilibradas", aseguraron.

Por
El Grupo de los 6 junto al presidente Javier Milei.

El Grupo de los 6 junto al presidente Javier Milei.

El Grupo de los 6 celebró la aprobación del proyecto de reforma laboral, que este viernes fue aprobada por el Senado después de aceptar la eliminación del artículo 44 en Diputados, el cual establecía un recorte salarial en caso de licencias médicas.

Los referentes de La Libertad Avanza festejaron la sanción de la reforma laboral.
Te puede interesar:

El oficialismo destacó la "histórica" aprobación de la reforma laboral

"El Grupo de los 6 expresa su satisfacción por la aprobación de la nueva legislación laboral, que constituye un paso significativo hacia la modernización del marco normativo que regula las relaciones de trabajo en la Argentina", sostuvo el conjunto de las asociaciones empresariales más importantes del país mediante un comunicado difundido este sábado.

El G6 está conformado por la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Unión Industrial Argentina (UIA).

"La actualización del régimen laboral representa una oportunidad para establecer reglas más claras, previsibles y equilibradas, capaces de promover la generación de empleo formal, reducir la litigiosidad y acompañar el proceso de transformación productiva que atraviesa el país. También provee el marco para lograr acuerdos entre trabajadores y empresas mutuamente convenientes", aseguró el Grupo de los 6.

Por otra parte, el G6 señaló que este nuevo régimen laboral implicará "el inicio de una etapa en la que el diálogo entre trabajadores y empleadores será fundamental". "Solo a través de un proceso de diálogo institucional, maduro y responsable podremos construir consensos duraderos que consoliden un régimen laboral moderno, que preserve y fortalezca los derechos de los trabajadores, al tiempo que promueva la productividad y competitividad que necesitan las empresas para crecer, invertir y generar empleo de calidad", aseguró el grupo.

"El Grupo de los 6 reafirma su vocación de diálogo y su disposición a trabajar junto a todos los sectores para consolidar un sistema laboral que combine equidad, previsibilidad y competitividad, como base de un crecimiento sostenido e inclusivo", concluyeron.

El oficialismo destacó la "histórica" aprobación de la reforma laboral

Después de una nueva sesión maratónica, el Senado de la Nación aprobó el proyecto de ley de la reforma laboral con 42 votos a favor, 28 en contra y tan solo dos abstenciones, por lo que la iniciativa del oficialismo consiguió ser sancionada y tan solo resta que el presidente Javier Milei la promulgue para que entre en vigencia. De esta manera, el Gobierno obtuvo su tercera victoria parlamentaria antes de la apertura de las sesiones ordinarias del próximo domingo y los referentes de La Libertad Avanza celebraron lo celebraron en sus redes sociales.

Uno de los primeros en festejar la sanción final de la ley de reforma laboral fue el propio Milei. Mediante una breve publicación en su cuenta oficial de la red social X, el Presidente dijo: "Histórico. Tenemos modernización laboral. ¡VLLC!".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2027558517113041369?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2027558517113041369%7Ctwgr%5E4047d0504071579b924e14e60a2a722713750f06%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.c5n.com%2Fpolitica%2Fgobierno-aprobacion-reforma-laboral-viernes-27-febrero-2026&partner=&hide_thread=false

Por otro lado, la jefa de la bancada oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, fue otra de las primeras referentes de La Libertad Avanza en expresarse en relación a la sanción de la reforma laboral. "La Modernización Laboral es Ley. Todo listo, Presidente", dijo la exministra de Seguridad. "El Congreso más reformista de la historia", concluyó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/2027558422992814465?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2027558422992814465%7Ctwgr%5E4047d0504071579b924e14e60a2a722713750f06%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.c5n.com%2Fpolitica%2Fgobierno-aprobacion-reforma-laboral-viernes-27-febrero-2026&partner=&hide_thread=false

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aprovechó la sanción de la reforma laboral para celebrar las últimas victorias parlamentarias del Gobierno: en las últimas 48 horas también consiguió la aprobación del tratado comercial entre el Mercosur y la Unión Europea y de la baja de la imputabilidad. "Tres reformas estructurales sancionadas en 48 horas. Empleo y flexibilidad, justicia y orden, comercio y prosperidad", aseguró el exvocero presidencial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/2027558778762052037?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2027558778762052037%7Ctwgr%5E4047d0504071579b924e14e60a2a722713750f06%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.c5n.com%2Fpolitica%2Fgobierno-aprobacion-reforma-laboral-viernes-27-febrero-2026&partner=&hide_thread=false

Otros referentes de La Libertad Avanza que también celebraron la sanción de la reforma laboral fueron Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, y Diego Santilli, ministro de Interior.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Bullrich y Juez, tras el triunfo en el Senado.

De cara al domingo, el Gobierno se anotó otra victoria legislativa y se aprobó la reforma laboral

play

Recalde rechazó la reforma laboral: "La ley está llena de inconstitucionalidades"

El bloque del oficialismo logró un nuevo triunfo en el Senado.

El Gobierno celebró la aprobación del nuevo Régimen Penal Juvenil: "Un acto de justicia hacia la sociedad"

Se aprobó el Régimen Penal Juvenil.

El Senado aprobó el Régimen Penal Juvenil que baja la edad de imputabilidad a 14 años

play

Seguí en vivo el debate en el Senado sobre la reforma laboral y el Régimen Penal Juvenil

Senadores debaten desde las 11 de este viernes. 

Reviví la sesión del Senado: se aprobó la reforma laboral y el Régimen Penal Juvenil

Rating Cero

La actriz hizo estas declaraciones en España donde recibió el Premio Goya Internacional.

Susan Sarandon denunció que está "cancelada" en Hollywood

La conductora no pudo disimular el momento incómodo que le hizo pasar la panelista.

"Es tan bruta...": Analía Franchín agredió a Georgina Barbarossa en vivo

Sigue a una joven policía que descubre los oscuros secretos de un centro para jóvenes con problemas de conducta en un pequeño pueblo de Vermont..
play

Sectas, negocios y hechos reales: esta miniserie está causando furor en Netflix

Se rumorea que el icónico actor está en pareja con alguien de Argentina.

¿Pedro Pascal con un argentino? Cuáles son los rumores de relación que tiene el actor

Las Películas que son muy halagadas por mantener la tensión hasta el último momento
play

Incendio y desaparición: así es la película que se mantiene como lo más visto de Netflix

Daniel Radcliffe, famoso por interpretar a Harry Potter, fue rumoreado para unirse al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), posiblemente como Wolverine, pero descartó la idea.

Un famoso actor de Harry Potter fue sondeado para Marvel pero se negó: quién es y por qué no estará

últimas noticias

La actriz hizo estas declaraciones en España donde recibió el Premio Goya Internacional.

Susan Sarandon denunció que está "cancelada" en Hollywood

Hace 6 minutos
La conductora no pudo disimular el momento incómodo que le hizo pasar la panelista.

"Es tan bruta...": Analía Franchín agredió a Georgina Barbarossa en vivo

Hace 14 minutos
La jornada de debate contó con la presencia de los medios de comunicación más prestigiosos del país.

C5N participó de una jornada de debate sobre apuestas online junto a clubes e influencers

Hace 47 minutos
Las multas de San Juan tienen aumento en marzo 2026.

A cuánto llegan las multas en San Juan tras la actualización de precios en marzo 2026

Hace 1 hora
Marte entra en Piscis el 2 de marzo y cambia el pulso del deseo

Marte entra en Piscis el 2 de marzo y cambia el pulso del deseo: cómo impacta en todos los signos

Hace 1 hora