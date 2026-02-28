El Grupo de los 6 celebró la reforma laboral: "El diálogo entre trabajadores y empleadores será fundamental"

Las asociaciones empresariales más importantes del país expresaron su "satisfacción" luego de que el Senado aprobara el proyecto del oficialismo. "Es una oportunidad para establecer reglas más claras, previsibles y equilibradas", aseguraron.

El Grupo de los 6 celebró la aprobación del proyecto de reforma laboral, que este viernes fue aprobada por el Senado después de aceptar la eliminación del artículo 44 en Diputados, el cual establecía un recorte salarial en caso de licencias médicas.

"El Grupo de los 6 expresa su satisfacción por la aprobación de la nueva legislación laboral, que constituye un paso significativo hacia la modernización del marco normativo que regula las relaciones de trabajo en la Argentina", sostuvo el conjunto de las asociaciones empresariales más importantes del país mediante un comunicado difundido este sábado.

El G6 está conformado por la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Unión Industrial Argentina (UIA).

"La actualización del régimen laboral representa una oportunidad para establecer reglas más claras, previsibles y equilibradas, capaces de promover la generación de empleo formal , reducir la litigiosidad y acompañar el proceso de transformación productiva que atraviesa el país. También provee el marco para lograr acuerdos entre trabajadores y empresas mutuamente convenientes", aseguró el Grupo de los 6.

Por otra parte, el G6 señaló que este nuevo régimen laboral implicará "el inicio de una etapa en la que el diálogo entre trabajadores y empleadores será fundamental". "Solo a través de un proceso de diálogo institucional, maduro y responsable podremos construir consensos duraderos que consoliden un régimen laboral moderno, que preserve y fortalezca los derechos de los trabajadores, al tiempo que promueva la productividad y competitividad que necesitan las empresas para crecer, invertir y generar empleo de calidad", aseguró el grupo.

"El Grupo de los 6 reafirma su vocación de diálogo y su disposición a trabajar junto a todos los sectores para consolidar un sistema laboral que combine equidad, previsibilidad y competitividad, como base de un crecimiento sostenido e inclusivo", concluyeron.

El oficialismo destacó la "histórica" aprobación de la reforma laboral

Después de una nueva sesión maratónica, el Senado de la Nación aprobó el proyecto de ley de la reforma laboral con 42 votos a favor, 28 en contra y tan solo dos abstenciones, por lo que la iniciativa del oficialismo consiguió ser sancionada y tan solo resta que el presidente Javier Milei la promulgue para que entre en vigencia. De esta manera, el Gobierno obtuvo su tercera victoria parlamentaria antes de la apertura de las sesiones ordinarias del próximo domingo y los referentes de La Libertad Avanza celebraron lo celebraron en sus redes sociales.

Uno de los primeros en festejar la sanción final de la ley de reforma laboral fue el propio Milei. Mediante una breve publicación en su cuenta oficial de la red social X, el Presidente dijo: "Histórico. Tenemos modernización laboral. ¡VLLC!".

Por otro lado, la jefa de la bancada oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, fue otra de las primeras referentes de La Libertad Avanza en expresarse en relación a la sanción de la reforma laboral. "La Modernización Laboral es Ley. Todo listo, Presidente", dijo la exministra de Seguridad. "El Congreso más reformista de la historia", concluyó.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aprovechó la sanción de la reforma laboral para celebrar las últimas victorias parlamentarias del Gobierno: en las últimas 48 horas también consiguió la aprobación del tratado comercial entre el Mercosur y la Unión Europea y de la baja de la imputabilidad. "Tres reformas estructurales sancionadas en 48 horas. Empleo y flexibilidad, justicia y orden, comercio y prosperidad", aseguró el exvocero presidencial.

Otros referentes de La Libertad Avanza que también celebraron la sanción de la reforma laboral fueron Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, y Diego Santilli, ministro de Interior.