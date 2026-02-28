A qué hora juega Boca vs. Gimnasia de Mendoza, por el torneo Apertura 2026: formaciones y cómo verlo en vivo Con el regreso de Leandro Paredes a los convocados, el equipo de Claudio Úbeda busca ganar por el torneo local tras vencer a Gimnasia de Chivilcoy en la Copa Argentina. Por + Seguir en







Por la fecha número 8 del torneo Apertura 2026, Boca recibe a Gimnasia de Mendoza en el Estadio J. Armando con la novedad de la aparición de Leandro Paredes entre los convocados y con la intención de conseguir un triunfo tras tres partidos sin victorias por el campeonato local. Mientras que, el Lobo mendocino quiere alejarse de la zona de permanencia.

El Xeneize viene de vencer a Gimnasia de Chivilcoy en Salto, pero por un partido correspondiente a la Copa Argentina. Sin embargo, permanece fuera de la zona de los playoffs de la Zona A y quiere recuperar la buena racha con la que inició el torneo.

Una de las novedades para Claudio Úbeda es el regreso de Leandro Paredes a los convocados luego de su lesión y, según el último entrenamiento, puede aparecer en el banco de suplentes para estar disponible como titular el miércoles ante Lanús por la Recopa Sudamericana. Además, Adam Bareiro será titular por primera vez en la Bombonera luego de un buen rendimiento en Copa Argentina.

Por el otro lado, los dirigidos por Ariel Broggi vienen de empatar 1 a 1 ante Independiente y buscan sumar puntos para poder alejarse de la zona de promedios. Es la primera vez que se cruza con el Xeneize desde 1983 cuando empataron 1 a 1 en el estadio Malvinas Argentinas.