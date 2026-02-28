Impacto: el DT de una selección dejaría su cargo tras el Mundial 2026 El entrenador que llevó a su equipo a los últimos grandes éxitos internacionales podría cerrar su ciclo después de la próxima Copa del Mundo. Por + Seguir en







El entrenador llevó al equipo al subcampeonato mundial en Rusia 2018.

El entrenador croata Zlatko Dali analiza dejar su cargo tras el Mundial 2026.

Dirige a Croacia desde 2017 y acumula más de 100 partidos al frente del equipo.

Su ciclo incluye el subcampeonato del mundo en Rusia 2018 y el tercer puesto en Qatar 2022.

Medios internacionales lo vinculan con la selección de Emiratos Árabes Unidos. Zlatko Dali, actual entrenador de Croacia, podría dejar su cargo tras el Mundial 2026. Según trascendió, el entrenador estaría evaluando cerrar su ciclo después de la próxima Copa del Mundo para asumir un nuevo desafío internacional.

La posibilidad comenzó a tomar fuerza luego de que distintos medios de Medio Oriente informaran que la federación de Emiratos Árabes Unidos lo tiene como principal candidato para dirigir al seleccionado una vez que finalice el torneo intercontinental.

Dali conduce al combinado croata desde 2017 y se transformó en uno de los entrenadores más importantes de su historia reciente. Bajo su mando, el equipo logró el subcampeonato en el Mundial de Rusia 2018 y el tercer puesto en Qatar 2022, resultados que consolidaron a Croacia entre las selecciones más competitivas del fútbol europeo.

El fixture de Croacia en el Mundial 2026 Croacia integrará el Grupo L del Mundial 2026, donde deberá enfrentar a Inglaterra, Ghana y Panamá en la fase inicial del torneo. El debut será el 17 de junio ante Inglaterra en el AT&T Stadium de Dallas, un partido que aparece como uno de los cruces más atractivos de la primera jornada del campeonato.

En la segunda fecha, el equipo europeo se medirá con Panamá el 23 de junio en Toronto, mientras que cerrará la fase de grupos el 27 de junio frente a Ghana en el Lincoln Financial Field de Filadelfia. El equipo croata llegará al torneo con una base consolidada que combina experiencia y renovación, con figuras históricas como Luka Modric acompañadas por una nueva generación que busca mantener a la selección entre las protagonistas del fútbol mundial.

Croacia compartirá grupo con Inglaterra, Ghana y Panamá en 2026. La participación en el Mundial también podría marcar el cierre del ciclo de Dali, quien ya suma más de 100 partidos dirigidos con un rendimiento cercano al 59% de efectividad, cifras que reflejan uno de los procesos más exitosos en la historia del seleccionado balcánico.