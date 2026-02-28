28 de febrero de 2026 Inicio
Marte entra en Piscis el 2 de marzo y cambia el pulso del deseo: cómo impacta en todos los signos

Cuando la sensibilidad se alinea con el deseo, las acciones encuentran un propósito más profundo.

Por
  • El tránsito cambia la forma de actuar: menos confrontación directa y más intuición al momento de decidir.
  • El deseo se vuelve sensible, emocional y conectado con lo espiritual o creativo.
  • Se activan los sueños, la imaginación y el mundo interno como motores de acción.
  • Mayor empatía en vínculos, pero también riesgo de confusiones o malentendidos si no hay claridad.

Marte entra en Piscis el 2 de marzo y cambia el pulso del deseo: el planeta de la acción y el impulso deja atrás una energía más frontal para sumergirse en las aguas sensibles del último perfil zodiacal. ¿Cómo impacta en todos los signos?

Cuando el guerrero entra en el signo más intuitivo, la forma de actuar cambia por completo. Ya no se trata de avanzar a toda velocidad. Ahora el deseo se mueve por intuición, emoción y percepción sutil. Las decisiones pueden nacer de un presentimiento más que de una estrategia. Es una energía más artística, espiritual y empática, pero también más confusa si no hay claridad interna.

Este tránsito activa el mundo onírico, la creatividad y la conexión con lo invisible. Marte en Piscis no pelea: fluye. No impone: sugiere. No corre: siente el momento justo.

Piscis

¿Cómo impacta en cada signo Marte en Piscis?

Aries: Tu regente entra en un territorio introspectivo. Es momento de bajar el ritmo y revisar impulsos. Más estrategia silenciosa, menos confrontación directa.

Tauro: Se activan proyectos colectivos y sueños a futuro. Podés sentir ganas de colaborar o involucrarte en causas con sentido.

Géminis: Movimiento en el área profesional. Acciones menos visibles pero más intuitivas. Escuchá lo que no se dice.

Cáncer: Energía expansiva. Marte en Piscis te favorece porque conecta con tu sensibilidad. Buen momento para estudios, viajes o decisiones guiadas por la intuición.

Leo: Se intensifican emociones profundas. Puede haber decisiones importantes en temas económicos compartidos o vínculos intensos.

Virgo: El foco se mueve a tus relaciones. La acción ahora pasa por el diálogo emocional y la empatía.

Libra: Cambios en rutinas y trabajo diario. Necesitás un entorno más armónico para rendir mejor.

Escorpio: Se activa la pasión creativa y romántica. Marte en agua te potencia, pero desde un lugar más sensible que dominante.

Sagitario: Energía enfocada en hogar y familia. Puede haber decisiones importantes en el ámbito íntimo.

Capricornio: Movimiento mental intenso. Conversaciones pendientes, ideas que necesitaban impulso.

Acuario: Atención a recursos y economía. Las decisiones financieras pueden estar guiadas por intuición más que por cálculo frío.

Piscis: Sos el protagonista del tránsito. Marte en tu signo te da empuje, magnetismo y determinación, pero desde tu estilo: suave por fuera, firme por dentro.

