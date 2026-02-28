IR A
IR A

Un famoso actor de Harry Potter fue sondeado para Marvel pero se negó: quién es y por qué no estará

El futuro próximo de Marvel (2025-2027) incluye el cierre de la Saga del Multiverso con las nuevas películas de Avengers (Doomsday y Secret Wars), la introducción de Los 4 Fantásticos y el regreso de Daredevil.

Daniel Radcliffe

Daniel Radcliffe, famoso por interpretar a Harry Potter, fue rumoreado para unirse al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), posiblemente como Wolverine, pero descartó la idea.

The Walt Disney Company
  • El futuro próximo de Marvel (2025-2027) incluye el cierre de la Saga del Multiverso con las nuevas películas de Avengers (Doomsday y Secret Wars), la introducción de Los 4 Fantásticos y el regreso de Daredevil.
  • Los estrenos más inmediatos son Capitán América: Brave New World (febrero 2025) y Thunderbolts* (mayo 2025).
  • En cuanto a la Dirección de lujo, estará a cargo de Los hermanos Russo (directores de Infinity War y Endgame) regresan para dirigir tanto esta entrega como su secuela, Avengers: Secret Wars.
  • El famoso actor británico que te descifaremos en esta nota, rechazó un personaje de Marvel, ya que busca evitar compromisos a largo plazo que lo atrapen en franquicias masivas, prefiriendo diversificar su carrera tras el desgaste de la fama temprana.

El futuro próximo de Marvel (2025-2027) incluye el cierre de la Saga del Multiverso con las nuevas películas de Avengers (Doomsday y Secret Wars), la introducción de Los 4 Fantásticos y el regreso de Daredevil. Los estrenos más inmediatos son Capitán América: Brave New World (febrero 2025) y Thunderbolts* (mayo 2025).

Frente a la incógnita masculina, otra posibilidad que ha cobrado fuerza es la de un relevo femenino a través de X-23, personaje interpretado por Dafne Keen en Logan.
Te puede interesar:

¿Daniel Radcliffe es el próximo Wolverine? Qué dijo el actor sobre los rumores que lo vinculan con Marvel

Avengers: Doomsday, la película que va a sacudir todo el UCM: Está programada para el 18 de diciembre de 2026. Originalmente iba a salir en mayo, pero se retrasó para dar más tiempo a la producción.

El gran regreso: Robert Downey Jr. vuelve a Marvel, pero no como Iron Man, sino como el villano principal: Victor von Doom (Doctor Doom).

En cuanto a la Dirección de lujo, estará a cargo de Los hermanos Russo (directores de Infinity War y Endgame) regresan para dirigir tanto esta entrega como su secuela, Avengers: Secret Wars.

avangers doomsay

Qué famoso actor rechazó un próximo papel en Marvel

Daniel Radcliffe, famoso por interpretar a Harry Potter, fue rumoreado para unirse al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), posiblemente como Wolverine, pero descartó la idea. El actor británico busca evitar compromisos a largo plazo que lo atrapen en franquicias masivas, prefiriendo diversificar su carrera tras el desgaste de la fama temprana.

daniel radcliffe.jpg
Así está hoy Daniel Radcliffe, el actor de Harry Potter
Así está hoy Daniel Radcliffe, el actor de Harry Potter

Radcliffe ha expresado en entrevistas que no busca quedarse "atrapado" en otro papel de franquicia de alto perfil durante años, priorizando la libertad artística y proyectos diferentes tras su paso por la saga de Harry Potter.

Los rumores sobre su incorporación a Marvel, específicamente como el nuevo Wolverine tras Hugh Jackman, ganaron fuerza por su estatura similar a la del personaje en los cómics, pero Radcliffe aclaró que no le interesaba ese tipo de compromiso.

daniel radcliffe.jpg
Así está hoy Daniel Radcliffe, el actor de Harry Potter
Así está hoy Daniel Radcliffe, el actor de Harry Potter
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El querido personaje de Hugh Jackman podría tener un final inesperado según los fans.

¿El final de Wolverine en Marvel? Los fans rumorean que podría morir en Avengers Doomsday junto a otro héroe

El artista dio a conocer los planes a futuro de la compañía. 

Hugh Jackman anticipó lo que se viene en Marvel: qué dijo relacionado a Avengers Doomsday

Además de prometer que volvería encantado si le permitieran ponerle voz al personaje, el actor original de Silver Surfer también quiso comentar la nueva versión del Estela Plateada.

El actor original de Silver Surfer de Los 4 Fantásticos reveló su condición para volver a Marvel: qué dijo

Con incontables variantes en el Multiverso, estas podrían ser versiones de aspecto familiar, aunque completamente diferentes, de Spider-Man y Wolverine. 

Rumor de Marvel: cuáles son los dos famosos superhéroes que podrían morir en Avengers Doomsday

La teoría que más fuerza tiene conecta directamente con la Saga del Multiverso. Las incursiones y el colapso de realidades podrían estar activando el gen X en personas de la Tierra-616 que tienen variantes mutantes en otros universos.

Rumores en Marvel: qué gran impacto podría tener la próxima película de Spider-Man para los X-Men

La nueva película de Marvel con Spider Man ya está en camino.

Marvel reveló la primera sinopsis de Spider-Man Brand New Day: de qué se trata

últimas noticias

Coudet, el elegido por el Millonario.

Qué le ofrecerá River a Coudet para que sea el reemplazante de Gallardo

Hace 21 minutos
El ex River busca consolidarse en Europa mientras sigue en el radar de la Selección Argentina.

Jugó en River, pasó por la Selección argentina y es protagonista de una nueva polémica en Europa

Hace 59 minutos
Chau a la maxibufanda este 2026 

Adiós a las bufandas enormes: la nueva moda que se verá en las calles en el invierno 2026

Hace 59 minutos
Daniel Radcliffe, famoso por interpretar a Harry Potter, fue rumoreado para unirse al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), posiblemente como Wolverine, pero descartó la idea.

Un famoso actor de Harry Potter fue sondeado para Marvel pero se negó: quién es y por qué no estará

Hace 1 hora
play
La película apuesta a la calidez, la familia y el amor como motores principales de la trama.

Esta película significó que una famosa historia tenga una trilogía y ahora se puede ver en Netflix: de cuál se trata

Hace 1 hora