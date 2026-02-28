Un famoso actor de Harry Potter fue sondeado para Marvel pero se negó: quién es y por qué no estará El futuro próximo de Marvel (2025-2027) incluye el cierre de la Saga del Multiverso con las nuevas películas de Avengers (Doomsday y Secret Wars), la introducción de Los 4 Fantásticos y el regreso de Daredevil. + Seguir en







Daniel Radcliffe, famoso por interpretar a Harry Potter, fue rumoreado para unirse al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), posiblemente como Wolverine, pero descartó la idea. The Walt Disney Company

El futuro próximo de Marvel (2025-2027) incluye el cierre de la Saga del Multiverso con las nuevas películas de Avengers (Doomsday y Secret Wars), la introducción de Los 4 Fantásticos y el regreso de Daredevil.

Los estrenos más inmediatos son Capitán América: Brave New World (febrero 2025) y Thunderbolts* (mayo 2025).

El famoso actor británico que te descifaremos en esta nota, rechazó un personaje de Marvel, ya que busca evitar compromisos a largo plazo que lo atrapen en franquicias masivas, prefiriendo diversificar su carrera tras el desgaste de la fama temprana.

Avengers: Doomsday, la película que va a sacudir todo el UCM: Está programada para el 18 de diciembre de 2026. Originalmente iba a salir en mayo, pero se retrasó para dar más tiempo a la producción.

El gran regreso: Robert Downey Jr. vuelve a Marvel, pero no como Iron Man, sino como el villano principal: Victor von Doom (Doctor Doom).

En cuanto a la Dirección de lujo, estará a cargo de Los hermanos Russo (directores de Infinity War y Endgame) regresan para dirigir tanto esta entrega como su secuela, Avengers: Secret Wars.

daniel radcliffe.jpg Así está hoy Daniel Radcliffe, el actor de Harry Potter Radcliffe ha expresado en entrevistas que no busca quedarse "atrapado" en otro papel de franquicia de alto perfil durante años, priorizando la libertad artística y proyectos diferentes tras su paso por la saga de Harry Potter. Los rumores sobre su incorporación a Marvel, específicamente como el nuevo Wolverine tras Hugh Jackman, ganaron fuerza por su estatura similar a la del personaje en los cómics, pero Radcliffe aclaró que no le interesaba ese tipo de compromiso. daniel radcliffe.jpg Así está hoy Daniel Radcliffe, el actor de Harry Potter