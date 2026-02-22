El italiano que jugó para Alemania pero que dejó abierta la puerta a la Selección argentina

22 de febrero de 2026 Inicio
  • Nicolò Tresoldi nació en Cagliari, Italia, tiene 21 años y es hijo de un exfutbolista italiano y de madre argentina, lo que le permite elegir entre tres selecciones.

  • Se formó en el fútbol alemán, integrando las categorías Sub 19, Sub 20 y Sub 21, acumulando experiencia internacional en divisiones juveniles de alto nivel.

  • Actualmente juega en el Brujas de Bélgica, donde atraviesa una temporada de consolidación en el primer equipo, combinando presencia física y lectura táctica del juego.

  • Aun sin disputar partidos oficiales con la selección mayor, su historial familiar y formativo lo mantiene como una opción concreta para la Selección Argentina.

La tendencia de los denominados “europibes” continúa ampliando el abanico de opciones para la Selección argentina, y en ese escenario aparece el nombre de Nicolò Tresoldi, un delantero de 21 años cuya historia personal atraviesa tres culturas futboleras. Nacido en Cagliari, criado en el entorno europeo y con raíces familiares argentinas, su recorrido sintetiza un perfil moldeado por distintas tradiciones.

Formado en el sistema alemán, realizó todo su proceso juvenil bajo esa federación, con pasos por las categorías Sub 19, Sub 20 y Sub 21. Esa etapa no solo le dio rodaje internacional, sino también una identidad futbolística asociada al orden táctico y la disciplina competitiva. Aun así, su situación reglamentaria permanece abierta mientras no sume tres presentaciones en la selección mayor.

El propio atacante reconoció que todavía no tomó una decisión definitiva sobre su futuro internacional. En declaraciones al Diario Marca, explicó que puede optar por tres países y que elegirá en el momento adecuado. Al describir qué representa cada uno en su formación, vinculó a Argentina con la garra, a Alemania con la calma y a Italia con la mentalidad, conceptos que reflejan cómo percibe su identidad deportiva.

Nicolò Tresoldi 3
Quién es Nicolò Tresoldi, el italiano que puede jugar para la Selección argentina

Nicolò Tresoldi nació el 20 de agosto de 2004 en Cagliari, Italia. Tiene 21 años y su historia familiar combina tres culturas futboleras que hoy explican su particular situación internacional. Su madre, Barbara Caffi, es argentina, mientras que su padre es el exfutbolista italiano Emanuele Tresoldi. Además, Tresoldi se formó futbolísticamente en Alemania, integrando sus selecciones juveniles Sub 19, Sub 20 y Sub 21, lo que le permite, por reglamento, optar entre representar a Argentina, Italia o Alemania a nivel mayor.

Desde temprana edad se consolidó en estructuras europeas de alto nivel, acumulando experiencia internacional en divisiones formativas alemanas. Hasta el momento no disputó partidos oficiales con la selección mayor, lo que mantiene abierta la posibilidad de elegir otra federación.

En el plano profesional, Tresoldi milita en el Brujas de Bélgica, donde atraviesa una etapa de consolidación en el primer equipo. En la temporada actual suma 2157 minutos en 42 encuentros, con 12 goles y cuatro asistencias. En la UEFA Champions League participó en nueve partidos y convirtió cuatro tantos, incluidos goles frente a Atlético de Madrid, Barcelona y Mónaco. Sin embargo, su perfil no se limita a la estadística, sino que se apoya en su proceso formativo y en la identidad construida entre distintas escuelas futboleras.

Se desempeña como centrodelantero, con presencia física, capacidad para fijar defensores y movilidad para participar en el juego asociado. En declaraciones recientes, explicó que todavía no tomó una decisión sobre su futuro internacional y que puede elegir entre Argentina, Italia y Alemania. Al describir lo que representa cada país en su formación, mencionó la garra vinculada a Argentina, la calma asociada a Alemania y la mentalidad que identifica con Italia.

Nicolò Tresoldi 2
Con una biografía marcada por la multiculturalidad y un recorrido juvenil en el alto nivel europeo, Tresoldi encaja dentro del seguimiento internacional que amplía el radar de la Selección argentina. Su definición final dependerá de una decisión personal que, por ahora, permanece abierta.

