27 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

El paradero de un ex River que sorprende: está jugando en Boca Unidos

Tras un recorrido por múltiples ligas y países, el delantero correntino emprende un regreso a su tierra para aportar su experiencia en el ascenso argentino.

Por
Villalva

Villalva, del River campeón al presente en Boca Unidos.

@kekitovillalva

  • Daniel “Keko” Villalva, surgido de River, continúa su carrera en Boca Unidos durante 2026.

  • El delantero correntino debutó en Primera con 16 años y atravesó descenso, ascenso y título.

  • Su trayectoria incluye pasos por México, Brasil, Paraguay y el ascenso argentino.

  • Con 33 años, aporta experiencia y recorrido internacional al Torneo Federal A.

Daniel “Keko” Villalva, uno de los talentos surgidos de las divisiones inferiores de River, atraviesa en 2026 una etapa inesperada de su carrera: compite en el Torneo Federal A con Boca Unidos. A los 33 años, el delantero correntino se encuentra lejos de la Primera División y de los grandes escenarios internacionales que supo pisar, en un presente que sorprende a quienes lo recuerdan como una promesa precoz del club de Núñez.

El director técnico de 50 años le dijo adiós al Millonario.
Te puede interesar:

"Gracias por este amor incondicional": las últimas palabras de Gallardo tras su despedida en el Monumental

Su nombre quedó asociado a un momento histórico del fútbol argentino. Debutó en 2009 con apenas 16 años y se convirtió en uno de los jugadores más jóvenes en vestir la camiseta profesional del equipo millonario. Fue parte del plantel que descendió en 2011, integró el grupo que logró el ascenso al año siguiente y más tarde sumó un título local en 2014, experiencias que marcaron su formación en un contexto de alta exigencia deportiva e institucional.

Tras ese ciclo inicial, su carrera se expandió hacia el exterior y distintas categorías del fútbol argentino. Hoy, instalado nuevamente en Corrientes, aporta trayectoria, experiencia competitiva y recorrido internacional a Boca Unidos, en un desafío que combina retorno a sus raíces y continuidad profesional en una fase más madura de su trayectoria.

Keko Villalva en Boca Unidos
El ex River Daniel Villalva compite en el Federal A 2026 con Boca Unidos tras una extensa carrera en el fútbol argentino e internacional.

El ex River Daniel Villalva compite en el Federal A 2026 con Boca Unidos tras una extensa carrera en el fútbol argentino e internacional.

El paso de Keko Villalba en River

El ciclo de Daniel Villalva en River comenzó en las divisiones inferiores y tuvo un salto prematuro a Primera División en 2009, cuando debutó con apenas 16 años. Entre 2009 y 2014 disputó alrededor de 105 partidos oficiales con la camiseta millonaria, entre torneos locales e internacionales, y convirtió 15 goles, números que reflejan una participación sostenida dentro de distintos procesos deportivos.

Formó parte del plantel que descendió a la Primera B Nacional en 2011, un episodio inédito en la historia del club, y también integró el equipo que logró el ascenso en la temporada 2011/12, sumando minutos en la campaña que devolvió a River a la máxima categoría. Posteriormente, bajo la conducción de Ramón Díaz, fue parte del grupo que conquistó el Torneo Final 2014 y la Copa Campeonato 2014, títulos que marcaron el inicio de una nueva etapa competitiva para la institución.

Durante su estadía en Núñez alternó titularidades y suplencias, desempeñándose principalmente como delantero o extremo, aportando velocidad y desequilibrio por las bandas. Su participación se distribuyó entre campeonatos de Primera División, Copa Argentina y competiciones internacionales, consolidando una experiencia temprana en escenarios de alta presión.

Keko Villalva en River 2
Con River disputó más de 100 partidos oficiales entre 2009 y 2014, vivió el descenso, el ascenso y fue campeón en 2014.

Con River disputó más de 100 partidos oficiales entre 2009 y 2014, vivió el descenso, el ascenso y fue campeón en 2014.

Tras cerrar su etapa en River en 2014, inició su recorrido internacional y en el ascenso argentino, pero sus más de cien presentaciones oficiales y 15 tantos con el club que lo formó siguen siendo el núcleo estadístico de su paso por la élite del fútbol argentino.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El Muñeco Gallardo saludó a la hinchada de River tras la ovación de despedida. 

Una noche de emociones mezcladas: así fue la despedida de Gallardo en un Monumental a pleno

Los mejores memes de la despedida de Marcelo Gallardo.

Los mejores memes de la despedida de Marcelo Gallardo en el Monumental

Gallardo saluda a los hinchas.

Video: la ensordecedora ovación a Marcelo Gallardo en su despedida de River

El festejo de Martínez Quarta con Gallardo, tras el gol de River.
play

River volvió al triunfo y venció 3-1 a Banfield en la despedida de Gallardo en el Monumental

River y una transición clave en el fútbol argentino.

Dos refuerzos: la buena noticia que tendrá el próximo técnico de River

Chacho Coudet negó que desde River se hayan contactado con él o su representante

¿Se enfría la llegada de Chacho Coudet a River? "Juro por mis hijos que nadie me contactó"

Rating Cero

El cantautor fue una figura clave del pop y el rock de los años 60.
play

Murió Neil Sedaka: adiós a una leyenda del pop y éxitos como Oh! Carol

Las versiones comenzaron a tomar fuerza el 17 de febrero, cuando el sitio TMZ publicó fotos de ambos.

Este famoso actor de Hollywood estaría en pareja con un director de cine argentino

Jeremy Sumpter, a los 37 años, afianzado en su carrera.

Qué fue de la vida de Jeremy Sumpter, el actor que hizo de Peter Pan: pocos saben de él

“El vínculo sueco” se ambienta en la década de 1940, durante la Segunda Guerra Mundial, y narra la historia del funcionario Gösta Engzell (Henrik Dorsin).
play

De qué se trata El vínculo sueco, la película de la Segunda Guerra Mundial que es tendencia en Netflix

La mediática quedó excluida de GH por razones de salud.

Divina Gloria sigue en terapia intensiva y no volverá a Gran Hermano

El mediático apuntó a la producción por las decisiones erróneas en el casting.

Cristian U destruyó a Gran Hermano y Santiago del Moro: "Es malísimo, el casting es pésimo"

últimas noticias

El acusado fue filmado mientras arrojaba los gatos a un baldío en San Isidro.

Denuncian que un hombre robó más de 300 gatos en San Isidro y los tiró a un terreno baldío

Hace 47 minutos
play
El cantautor fue una figura clave del pop y el rock de los años 60.

Murió Neil Sedaka: adiós a una leyenda del pop y éxitos como Oh! Carol

Hace 54 minutos
Darío Lopérfido falleció este viernes. 

Darío Lopérfido y la ELA: cuando el diagnóstico irrumpe y ya nada vuelve a ser igual

Hace 1 hora
En febrero, las acciones argentinas en Wall Street se hundieron.

Febrero negro para los mercados: los ADRs cayeron 25% y el S&P Merval tuvo su peor mes desde septiembre

Hace 1 hora
Enterate qué deparan los astros para tu signo.

Horóscopo de hoy, sábado 28 de febrero

Hace 1 hora