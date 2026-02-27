El paradero de un ex River que sorprende: está jugando en Boca Unidos Tras un recorrido por múltiples ligas y países, el delantero correntino emprende un regreso a su tierra para aportar su experiencia en el ascenso argentino. Por + Seguir en







Villalva, del River campeón al presente en Boca Unidos. @kekitovillalva

Daniel “Keko” Villalva, surgido de River, continúa su carrera en Boca Unidos durante 2026.

El delantero correntino debutó en Primera con 16 años y atravesó descenso, ascenso y título.

Su trayectoria incluye pasos por México, Brasil, Paraguay y el ascenso argentino.

Con 33 años, aporta experiencia y recorrido internacional al Torneo Federal A. Daniel “Keko” Villalva, uno de los talentos surgidos de las divisiones inferiores de River, atraviesa en 2026 una etapa inesperada de su carrera: compite en el Torneo Federal A con Boca Unidos. A los 33 años, el delantero correntino se encuentra lejos de la Primera División y de los grandes escenarios internacionales que supo pisar, en un presente que sorprende a quienes lo recuerdan como una promesa precoz del club de Núñez.

Su nombre quedó asociado a un momento histórico del fútbol argentino. Debutó en 2009 con apenas 16 años y se convirtió en uno de los jugadores más jóvenes en vestir la camiseta profesional del equipo millonario. Fue parte del plantel que descendió en 2011, integró el grupo que logró el ascenso al año siguiente y más tarde sumó un título local en 2014, experiencias que marcaron su formación en un contexto de alta exigencia deportiva e institucional.

Tras ese ciclo inicial, su carrera se expandió hacia el exterior y distintas categorías del fútbol argentino. Hoy, instalado nuevamente en Corrientes, aporta trayectoria, experiencia competitiva y recorrido internacional a Boca Unidos, en un desafío que combina retorno a sus raíces y continuidad profesional en una fase más madura de su trayectoria.

Keko Villalva en Boca Unidos El ex River Daniel Villalva compite en el Federal A 2026 con Boca Unidos tras una extensa carrera en el fútbol argentino e internacional. @cabocaunidos El paso de Keko Villalba en River El ciclo de Daniel Villalva en River comenzó en las divisiones inferiores y tuvo un salto prematuro a Primera División en 2009, cuando debutó con apenas 16 años. Entre 2009 y 2014 disputó alrededor de 105 partidos oficiales con la camiseta millonaria, entre torneos locales e internacionales, y convirtió 15 goles, números que reflejan una participación sostenida dentro de distintos procesos deportivos.

Formó parte del plantel que descendió a la Primera B Nacional en 2011, un episodio inédito en la historia del club, y también integró el equipo que logró el ascenso en la temporada 2011/12, sumando minutos en la campaña que devolvió a River a la máxima categoría. Posteriormente, bajo la conducción de Ramón Díaz, fue parte del grupo que conquistó el Torneo Final 2014 y la Copa Campeonato 2014, títulos que marcaron el inicio de una nueva etapa competitiva para la institución.

Durante su estadía en Núñez alternó titularidades y suplencias, desempeñándose principalmente como delantero o extremo, aportando velocidad y desequilibrio por las bandas. Su participación se distribuyó entre campeonatos de Primera División, Copa Argentina y competiciones internacionales, consolidando una experiencia temprana en escenarios de alta presión. Keko Villalva en River 2 Con River disputó más de 100 partidos oficiales entre 2009 y 2014, vivió el descenso, el ascenso y fue campeón en 2014. @kekitovillalva Tras cerrar su etapa en River en 2014, inició su recorrido internacional y en el ascenso argentino, pero sus más de cien presentaciones oficiales y 15 tantos con el club que lo formó siguen siendo el núcleo estadístico de su paso por la élite del fútbol argentino.