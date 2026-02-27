De cara al domingo, el Gobierno se anotó otra victoria legislativa y se aprobó la reforma laboral La Cámara alta dio luz verde al proyecto con las modificaciones que le había realizado la Cámara de Diputados, la cual eliminaba el polémico artículo 44 sobre las licencias por enfermedad. Por + Seguir en







Bullrich y Juez, tras el triunfo en el Senado. Redes sociales

El Senado aprobó este viernes la reforma laboral luego de la segunda revisión con los cambios sobre licencias médicas aprobados en la Cámara baja. De esta manera, el oficialismo logró su segunda victoria en el recinto tras la sanción del Régimen Penal Juvenil más temprano y llega con un respaldo legislativo sin precedentes a la Apertura de Sesiones ordinarias 2026 del próximo domingo.

Con el apoyo de bloques aliados para ratificar la versión aprobada en la Cámara baja de la ley de modernización laboral, que eliminó el artículo que modificaba el régimen de licencias por enfermedad, el oficialismo logró aprobar el proyecto con 42 votos positivos, 28 negativos y 2 abstenciones, tras un extenso debate dentro de la última sesión especial de extraordinarias convocadas por el presidente Javier Milei.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/2027558422992814465&partner=&hide_thread=false La Modernización Laboral es Ley.



Todo listo, Presidente.

5 Leyes, 1 media sanción y autoridades designadas para las sesiones ordinarias.



El Congreso más reformista de la historia. — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) February 28, 2026 Entre las modificaciones introducidas por Diputados, la mesa política del Gobierno decidió eliminar el polémico artículo 44, que trataba sobre el régimen de licencias médicas. La norma original establecía que, en caso de licencia por enfermedad o accidentes no laborales, los trabajadores podrían percibir entre el 50% y el 75% del salario, dependiendo del caso.

Otro cambio tiene que ver con las indemnizaciones por despido, ya que modifica la base de cálculo de la indemnización por antigüedad. Solo se considerará la remuneración mensual devengada y pagada en cada mes calendario, y quedan excluidos conceptos no mensuales como el aguinaldo, vacaciones y premios extraordinarios.

senado Salarios, vacaciones y despidos: qué cambios hay en la reforma laboral que aprobó Diputados Cambios en indemnizaciones