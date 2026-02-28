Esta película significó que una famosa historia tenga una trilogía y ahora se puede ver en Netflix: de cuál se trata Se trata una producción que cerró la trilogía iniciada en 2002 y que hoy vuelve a ser tendencia en la plataforma. + Seguir en







La película apuesta a la calidez, la familia y el amor como motores principales de la trama.

Esta película significó que una famosa historia tenga una trilogía y ahora se puede ver en Netflix: la N roja volvió a apostar por las comedias románticas y un relato muy querido por el público regresó con su tercera entrega.

La saga, protagonizada por la entrañable familia Portokalos, sumó un nuevo capítulo en 2023 bajo la dirección y guion de Nia Vardalos, quien también encabeza el elenco. Esta tercera parte retoma el humor, el caos familiar y la identidad cultural que convirtieron a la franquicia en un fenómeno global.

Entre paisajes soleados, tradiciones griegas y tensiones familiares, la propuesta combina romance, comedia y nostalgia, manteniendo el espíritu que convirtió a la primera película en un clásico moderno.

Mi gran boda griega 3 Sinopsis de Mi gran boda griega 3, la comedia que es tendencia en Netflix En esta nueva entrega, la familia Portokalos viaja a Grecia para asistir a una reunión familiar muy especial. El reencuentro promete emociones, secretos revelados, giros inesperados y, por supuesto, situaciones tan caóticas como entrañables.

Tráiler de Mi gran boda griega 3 Embed - Mi Gran Boda Griega 3 | Tráiler El avance oficial muestra el regreso del humor característico de la saga, escenas cargadas de emoción y el espectacular escenario griego como telón de fondo.

Reparto de Mi gran boda griega 3 El elenco reúne a varios de los actores que participaron en las entregas anteriores: Nia Vardalos

John Corbett

Elena Kampouris

Louis Mandylor

Lainie Kazan

Andrea Martin La dirección y el guion están a cargo de Nia Vardalos, mientras que la música fue compuesta por Stephanie Economou.