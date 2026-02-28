Esta película significó que una famosa historia tenga una trilogía y ahora se puede ver en Netflix: de cuál se trata

Esta película significó que una famosa historia tenga una trilogía y ahora se puede ver en Netflix: la N roja volvió a apostar por las comedias románticas y un relato muy querido por el público regresó con su tercera entrega.
Se trata una producción que cerró la trilogía iniciada en 2002 y que hoy vuelve a ser tendencia en la plataforma.
La saga, protagonizada por la entrañable familia Portokalos, sumó un nuevo capítulo en 2023 bajo la dirección y guion de Nia Vardalos, quien también encabeza el elenco. Esta tercera parte retoma el humor, el caos familiar y la identidad cultural que convirtieron a la franquicia en un fenómeno global.
Entre paisajes soleados, tradiciones griegas y tensiones familiares, la propuesta combina romance, comedia y nostalgia, manteniendo el espíritu que convirtió a la primera película en un clásico moderno.
En esta nueva entrega, la familia Portokalos viaja a Grecia para asistir a una reunión familiar muy especial. El reencuentro promete emociones, secretos revelados, giros inesperados y, por supuesto, situaciones tan caóticas como entrañables.
El avance oficial muestra el regreso del humor característico de la saga, escenas cargadas de emoción y el espectacular escenario griego como telón de fondo.
El elenco reúne a varios de los actores que participaron en las entregas anteriores:
La dirección y el guion están a cargo de Nia Vardalos, mientras que la música fue compuesta por Stephanie Economou.