Esta película significó que una famosa historia tenga una trilogía y ahora se puede ver en Netflix: de cuál se trata

Se trata una producción que cerró la trilogía iniciada en 2002 y que hoy vuelve a ser tendencia en la plataforma.

La película apuesta a la calidez

La película apuesta a la calidez, la familia y el amor como motores principales de la trama.

Esta película significó que una famosa historia tenga una trilogía y ahora se puede ver en Netflix: la N roja volvió a apostar por las comedias románticas y un relato muy querido por el público regresó con su tercera entrega.

Cómo ser soltera (How to Be Single) es una comedia romántica de 2016, tendencia en Netflix, que sigue a cuatro amigas en Nueva York explorando la soltería, el autoconocimiento y el compromiso. 
De qué se trata Cómo ser soltera, la comedia romántica que está siendo de lo más visto en Netflix

La saga, protagonizada por la entrañable familia Portokalos, sumó un nuevo capítulo en 2023 bajo la dirección y guion de Nia Vardalos, quien también encabeza el elenco. Esta tercera parte retoma el humor, el caos familiar y la identidad cultural que convirtieron a la franquicia en un fenómeno global.

Entre paisajes soleados, tradiciones griegas y tensiones familiares, la propuesta combina romance, comedia y nostalgia, manteniendo el espíritu que convirtió a la primera película en un clásico moderno.

Mi gran boda griega 3

Sinopsis de Mi gran boda griega 3, la comedia que es tendencia en Netflix

En esta nueva entrega, la familia Portokalos viaja a Grecia para asistir a una reunión familiar muy especial. El reencuentro promete emociones, secretos revelados, giros inesperados y, por supuesto, situaciones tan caóticas como entrañables.

Tráiler de Mi gran boda griega 3

Embed - Mi Gran Boda Griega 3 | Tráiler

El avance oficial muestra el regreso del humor característico de la saga, escenas cargadas de emoción y el espectacular escenario griego como telón de fondo.

Reparto de Mi gran boda griega 3

El elenco reúne a varios de los actores que participaron en las entregas anteriores:

  • Nia Vardalos
  • John Corbett
  • Elena Kampouris
  • Louis Mandylor
  • Lainie Kazan
  • Andrea Martin

La dirección y el guion están a cargo de Nia Vardalos, mientras que la música fue compuesta por Stephanie Economou.

