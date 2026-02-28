¿Se adelanta el otoño? Llega un nuevo frente frío que traerá tormentas: cómo seguirá el pronóstico

Regresa la inestabilidad en ciertas regiones de Argentina, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por tormentas para el centro del país. ¿Se atrasa la vuelta del calor?

Marzo comenzará con el ingreso de un frente frío que de cara al inicio del otoño, en paralelo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica por tormentas para el centro del país. Sin embargo, se espera que el calor y las altas temperaturas regresen fuertes durante la primera semana del nuevo mes.

Rige una alerta amarilla por tormentas para cinco provincias de Argentina: a qué hora llueve

La provincia de Córdoba se encuentra bajo alerta amarilla por tormentas, las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 70 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que pueden ser superados de manera puntual.

Además, en la zona cordillerana de Chubut será afectada por abundantes lluvias, algunas localmente fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, pudiendo ser superados en forma local.

Desde Meteored informaron que "un núcleo de aire frío toma provecho del aporte de aire húmedo en superficie generado por el anticiclón sobre Buenos Aires, para generar inestabilidad y mantener zonas del centro y del noroeste del país bajo la amenaza de tormentas" aunque se espera que durante el fin de semana las condiciones meteorológicas se mantengan.

27 FEB | El avance de un frente frío desde el oeste genera tormentas en sectores de Cuyo y región central Hay cuatro provincias bajo alerta de nivel amarillo en distintos períodos por acumulados de entre 20 y 50mm con ráfagas ≥ 70km/h + info https://t.co/HR4LGtOd3P pic.twitter.com/GFcmcB4Irk

Esta entrada de aire frío se repetirá durante el día lunes, esto traerá " inestabilidad a la región, con tormentas de variada intensidad, no descartándose algunas fuertes", añadieron desde el medio especializado.

A pesar de estos anuncios, se espera un retorno de las altas temperaturas durante la primera semana de marzo, con máximas que rondarán arriba de los 30°.

Cómo continuará el pronóstico en CABA: ¿vuelven las lluvias?

Para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el pronóstico extendido anticipa condiciones meteorológicas estables y temperaturas elevadas durante la primera mitad de la semana. Para este sábado 28 de febrero, se espera una jornada mayormente nublada con una máxima de 31° y una mínima de 21°.

CABA 28-2-26

Sin embargo, el calor se intensificará levemente hacia el domingo 1 de marzo, alcanzando los 32° bajo un cielo que pasará de parcialmente nublado a despejado durante la tarde, manteniendo nulas probabilidades de precipitación para cerrar el fin de semana.

A partir del lunes 2 y hasta el miércoles 4, la tendencia térmica se mantendrá constante con máximas que oscilarán entre los 30° y 31°, mientras que las mínimas se ubicarán firmemente en el rango de los 21° a 22°.