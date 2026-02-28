¿Pedro Pascal con un argentino? Cuáles son los rumores de relación que tiene el actor Estas son algunas de las claves detrás de los comentarios que circulan en redes y que mantienen encendida la conversación sobre la vida sentimental de Pascal. + Seguir en







Se rumorea que el icónico actor está en pareja con alguien de Argentina. Marvel Studios

Pedro Pascal fue visto nuevamente junto al argentino Rafael Olarra en Los Ángeles. La aparición reavivó rumores de un posible romance entre ambos.

Las especulaciones comenzaron el 17 de febrero tras imágenes difundidas por TMZ. Las fotos iniciales los mostraban en una función de Cumbres Borrascosas en Nueva York.

En la nueva salida, caminaron juntos sin evitar a los fotógrafos. Se mostraron cercanos, conversando y abrazados.

Las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales. Sin embargo, ninguno de los dos confirmó ni desmintió públicamente los rumores. En los últimos días, una ola de rumores invadió las redes sociales y medios de espectáculos tras una serie de señales que algunos fanáticos interpretaron como indicios de una posible relación entre Pedro Pascal y un argentino. La conjetura se volvió viral en plataformas como Twitter e Instagram, donde usuarios comenzaron a especular y a compartir teorías sobre encuentros, gestos y publicaciones que supuestamente conectarían al actor con una figura del país.

Aunque Pascal es una de las estrellas más queridas de Hollywood, conocido por sus papeles en The Last of Us y The Mandalorian, el actor mantiene su vida privada con bajo perfil. Las especulaciones actuales parten de una mezcla de pistas sueltas, comentarios de seguidores y la natural curiosidad por vincular a figuras internacionales con personalidades de otras latitudes.

Cómo sería la nueva pareja de Pedro Pascal Pedro Pascal y Rafael Olarra 19-2-26 Backgrid/The Grosby Group El actor chileno Pedro Pascal volvió a ser visto en compañía del director de arte y diseñador argentino Rafael Olarra mientras paseaban por las calles de Los Ángeles, una aparición que reactivó las versiones sobre un posible romance.

Las especulaciones habían comenzado el 17 de febrero, cuando el sitio TMZ publicó fotografías de ambos asistiendo juntos a una función de la película Cumbres Borrascosas en Nueva York, durante el fin de semana de San Valentín. Desde aquel momento, cada nueva imagen compartida alimentó las conjeturas sobre un vínculo sentimental.

En esta reciente salida, Pascal y Olarra caminaron sin intentar esquivar a la prensa, se mostraron cercanos y dialogaron con total naturalidad. Incluso, en un gesto que no pasó inadvertido, el actor apoyó su cabeza en el hombro del argentino y luego le dio un beso en esa zona.