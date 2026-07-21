Qué dijo Lionel Scaloni sobre la arenga de Lionel Messi y las teorías conspirativas en la final del Mundial 2026 El director técnico de la Selección argentina se refirió a las palabras previas del capitán en el partido decisivo ante España, que generaron un revuelo en redes sociales. Por Agregar C5N en









¿Qué dijo Scaloni? Redes sociales

El director técnico Lionel Scaloni habló sobre las teorías conspirativas sobre la arenga de Lionel Messi en la previa de la final ante España en el Mundial 2026. Pero, lejos de hacer más eco a la polémica, se desentendió de todo. “No tengo idea”, expresó.

Scaloni se refirió a su recorrido al frente de la Selección y aseguró que nunca imaginó llegar a ocupar ese lugar. “Ni en mis mejores sueños hubiera pensado estar acá porque yo no había dirigido en ningún lado. Me dieron la posibilidad, es un lugar soñado en el que todos quisieran estar y tuvimos la suerte de haber conseguido todo lo que conseguimos”, expresó.

Además, resaltó la importancia de la unión dentro del seleccionado y el vínculo generado con los hinchas. “La Selección es lo máximo para cualquier futbolista e hincha. No hay grietas. Cuando logramos tener una conexión 100% somos difíciles de batir. Se puede perder, pero de esta manera. Lo que ha dejado este equipo es algo muy lindo para los hinchas, para la gente, para los chicos”, afirmó.

Pero al momento de hablar sobre la arenga del capitán quien había dicho: “Vamos muchachos eh, tranquilidad gente, tranquilidad. Lo principal, estemos tranquilos muchachos. Pensemos en jugar nomás, eh. Tranquilidad, olvidémonos de todo, olvidémonos de todo. Eh, sólo juguemos, pensemos en jugar nomás, gente. En jugar, dale”.

Se supo toda la verdad de la arenga de Lionel Messi en el vestuario La conductora Yanina Latorre contó todos los detalles de lo que pasó en la previa del partido de la Selección argentina ante España en la final del Mundial 2026, luego de las especulaciones de teorías conspirativas por la arenga de Lionel Messi, pero descartó todo. ¿Qué pasó?