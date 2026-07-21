21 de julio de 2026 Inicio
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Qué dijo Lionel Scaloni sobre la arenga de Lionel Messi y las teorías conspirativas en la final del Mundial 2026

El director técnico de la Selección argentina se refirió a las palabras previas del capitán en el partido decisivo ante España, que generaron un revuelo en redes sociales.

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¿Qué dijo Scaloni?

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El director técnico Lionel Scaloni habló sobre las teorías conspirativas sobre la arenga de Lionel Messi en la previa de la final ante España en el Mundial 2026. Pero, lejos de hacer más eco a la polémica, se desentendió de todo. “No tengo idea”, expresó.

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Scaloni se refirió a su recorrido al frente de la Selección y aseguró que nunca imaginó llegar a ocupar ese lugar. “Ni en mis mejores sueños hubiera pensado estar acá porque yo no había dirigido en ningún lado. Me dieron la posibilidad, es un lugar soñado en el que todos quisieran estar y tuvimos la suerte de haber conseguido todo lo que conseguimos”, expresó.

Además, resaltó la importancia de la unión dentro del seleccionado y el vínculo generado con los hinchas. “La Selección es lo máximo para cualquier futbolista e hincha. No hay grietas. Cuando logramos tener una conexión 100% somos difíciles de batir. Se puede perder, pero de esta manera. Lo que ha dejado este equipo es algo muy lindo para los hinchas, para la gente, para los chicos”, afirmó.

Pero al momento de hablar sobre la arenga del capitán quien había dicho: “Vamos muchachos eh, tranquilidad gente, tranquilidad. Lo principal, estemos tranquilos muchachos. Pensemos en jugar nomás, eh. Tranquilidad, olvidémonos de todo, olvidémonos de todo. Eh, sólo juguemos, pensemos en jugar nomás, gente. En jugar, dale”.

Se supo toda la verdad de la arenga de Lionel Messi en el vestuario

La conductora Yanina Latorre contó todos los detalles de lo que pasó en la previa del partido de la Selección argentina ante España en la final del Mundial 2026, luego de las especulaciones de teorías conspirativas por la arenga de Lionel Messi, pero descartó todo. ¿Qué pasó?

Fue entonces que aclaró: “Le pregunté a Diego (Latorre) que había un videíto que se está viralizando. Cuando te dice nos olvidamos de todo, nos olvidamos de los árbitros, de las quejas, de los vuelos, de todo. Me dijo Diego que estaban calientes por la declaración de los jugadores españoles. Ahí te pega todo”.

Y agregó: “No pasó nada en el vestuario, Messi los arengó como siempre. Pasa que como perdieron, están queriendo buscar… Ya saben que los graban, que les leen los labios y ya dicen que jugó mal porque salió anoche. Se cuidan mucho de la tecnología”.

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