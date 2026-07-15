Scaloni hace historia y apunta a nuevo récord en la Selección argentina El técnico nacido en Pujalto alcanzó un hito que estaba vigente desde 1990 con Carlos Salvador Bilardo y sumará un récord entre sus colegas este domingo ante España por la final del Mundial 2026. Por Agregar C5N en









Scaloni alcanzó el récord de Bilardo y será el técnico con más partidos mundialistas en la Selección. Redes sociales

Lionel Scaloni se aseguró un lugar de privilegio en el fútbol argentino, tras la histórica final de la Selección argentina ante Inglaterra 2-1: alcanzó el récord de Carlos Salvador Bilardo y será el técnico con más partidos mundialistas en la Selección.

El DT de la Scaloneta se convertirá en el técnico con más partidos dirigidos en la historia de las Copas del Mundo, alcanzando un mínimo de 15 encuentros al frente de la Albiceleste.

Con el triunfo ante Suiza que puso a la Argentina en las semifinales de la Copa Mundial, el nacido en Pujato alcanzó su partido número 13 en los Mundiales, y superó a César Luis Menotti, quien tenía 12 encuentros.

Este miércoles, en el duelo entre el selecionado argentino e Inglaterra en Atlanta, el entrenador de 48 años llegó a 14 partidos dirigidos, igualando la marca de Bilardo mantenía desde la final de Italia 1990.

El dato que posiciiona a Lionel Scaloni en la cima Con la final asegurada de la Argentina (ya sea la gran final o el partido por el tercer puesto), Scaloni dirigirá al menos un partido más que todos los técnicos argentinos mundialista: llegará a los 15 encuentros y quedará como el líder absoluto de la tabla histórica.