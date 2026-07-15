Scaloni hace historia y apunta a nuevo récord en la Selección argentina

Lionel Scaloni se aseguró un lugar de privilegio en el fútbol argentino, tras la histórica final de la Selección argentina ante Inglaterra 2-1: alcanzó el récord de Carlos Salvador Bilardo y será el técnico con más partidos mundialistas en la Selección.
El DT de la Scaloneta se convertirá en el técnico con más partidos dirigidos en la historia de las Copas del Mundo, alcanzando un mínimo de 15 encuentros al frente de la Albiceleste.
Con el triunfo ante Suiza que puso a la Argentina en las semifinales de la Copa Mundial, el nacido en Pujato alcanzó su partido número 13 en los Mundiales, y superó a César Luis Menotti, quien tenía 12 encuentros.
Este miércoles, en el duelo entre el selecionado argentino e Inglaterra en Atlanta, el entrenador de 48 años llegó a 14 partidos dirigidos, igualando la marca de Bilardo mantenía desde la final de Italia 1990.
El dato que posiciiona a Lionel Scaloni en la cima
Con la final asegurada de la Argentina (ya sea la gran final o el partido por el tercer puesto), Scaloni dirigirá al menos un partido más que todos los técnicos argentinos mundialista: llegará a los 15 encuentros y quedará como el líder absoluto de la tabla histórica.
Historial de partidos dirigidos en Mundiales (DTs de Argentina):
1. Lionel Scaloni: 14 partidos (llegará a 15)
2. Carlos Salvador Bilardo: 14 partidos
3. César Luis Menotti: 12 partidos
4. Alejandro Sabella: 7 partidos
5. Juan Carlos Lorenzo: 7 partidos
Scaloni, tras la victoria: "Somos únicos, no es arrogancia"
Lionel Scaloni celebró la victoria de Argentina ante Inglaterra 2-1 que selló el pase a la final contra España de este domingo en el Mundial 2026. "Somos únicos y no es arrogancia, es corazón", aseguró. El DT habló tras el histórico triunfo ante Inglaterra, el el estadio de Atlanta, Estados Unidos, y definió al equipo que lidera Lionel Messi como "únicos de verdad".