Lionel Scaloni, tras la victoria ante Inglaterra: "Somos únicos, no es arrogancia" El DT celebró la victoria de Argentina que selló el pase a la final contra España de este domingo. "Somos únicos y no es arrogancia, es corazón", concluyó visiblemente emocionado. Por Agregar C5N en









Lionel Scaloni durante la semifinal de Argentina contra Inglaterra.

El DT de la Selección argentina, Lionel Scaloni, celebró el pase a la final de la Copa del Mundo 2026, se mostró emocionado y definió al equipo como "únicos de verdad". "Esta gente nos lleva a ganar", pronosticó ilusionado el director técnico tras ganarle a Inglaterra 2-1 con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

"Estoy sin palabras, es una alegría por el grupo, por nuestra gente; nunca dejan de sorprenderme. Es difícil intentar que se entienda lo que demuestran los jugadores", afirmó Scaloni a TyC Sports y reiteró: "Somos únicos y no es arrogancia. Es corazón".

El deportista prometió: "Vamos a intentar ganar, vamos a dejar todo. Pero esto ya es impresionante". "La camiseta lo amerita. Dar todo hasta el final, no guardarse nada", concluyó Scaloni.

"VAMOS A INTENTAR GANAR Y DEJAR TODO"



El mensaje de Lionel Scaloni de cara a una nueva final de la Copa del Mundo. pic.twitter.com/sk3q4MM4xz — TyC Sports (@TyCSports) July 15, 2026 Tras un partido agónico, Enzo Fernández anotó el gol del empate a los 40 minutos del segundo tiempo con la diestra y Lautaro Martínez recibió con un cabezazo la asistencia de Lionel Messi para sellar la ventaja. El Toro le permitió a todo el país volver a ilusionarse con enfrentar a España este domingo para volver a levantar la Copa del Mundo.

La bandera que desplegó la Selección argentina por Malvinas Después de todos los comentarios sobre el sentir de los jugadores y el cuerpo técnico sobre el reclamo de soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Giovani Lo Celso le puso un cierre al debate: "Las Malvinas son argentinas". De esta forma, la Albiceleste también respondió a la censura de la FIFA a los símbolos malvinenses que pudieran llevar los hinchas argentinos.