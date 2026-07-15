Lionel Scaloni, tras la victoria ante Inglaterra: "Somos únicos, no es arrogancia"

El DT de la Selección argentina, Lionel Scaloni, celebró el pase a la final de la Copa del Mundo 2026, se mostró emocionado y definió al equipo como "únicos de verdad". "Esta gente nos lleva a ganar", pronosticó ilusionado el director técnico tras ganarle a Inglaterra 2-1 con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez.
"Estoy sin palabras, es una alegría por el grupo, por nuestra gente; nunca dejan de sorprenderme. Es difícil intentar que se entienda lo que demuestran los jugadores", afirmó Scaloni a TyC Sports y reiteró: "Somos únicos y no es arrogancia. Es corazón".
El deportista prometió: "Vamos a intentar ganar, vamos a dejar todo. Pero esto ya es impresionante". "La camiseta lo amerita. Dar todo hasta el final, no guardarse nada", concluyó Scaloni.
Tras un partido agónico, Enzo Fernández anotó el gol del empate a los 40 minutos del segundo tiempo con la diestra y Lautaro Martínez recibió con un cabezazo la asistencia de Lionel Messi para sellar la ventaja. El Toro le permitió a todo el país volver a ilusionarse con enfrentar a España este domingo para volver a levantar la Copa del Mundo.
La bandera que desplegó la Selección argentina por Malvinas
Después de todos los comentarios sobre el sentir de los jugadores y el cuerpo técnico sobre el reclamo de soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Giovani Lo Celso le puso un cierre al debate: "Las Malvinas son argentinas". De esta forma, la Albiceleste también respondió a la censura de la FIFA a los símbolos malvinenses que pudieran llevar los hinchas argentinos.
La disposición forma parte del Código de Conducta del organismo internacional de fútbol y había sido reforzada por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien había reiterado que estaría prohibido ingresar al estadio "una bandera, camiseta, un trapo, lo que sea que tenga un mensaje de contenido político, o provocación racial". En entrevistas periodísticas posteriores había aclarado que "el mapita de las Malvinas" era considerado una provocación a la hinchada inglesa.
Noticia en desarrollo.-