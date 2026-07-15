En Vivo
15 de julio de 2026 Inicio

Lionel Scaloni, tras la victoria ante Inglaterra: "Somos únicos, no es arrogancia"

El DT celebró la victoria de Argentina que selló el pase a la final contra España de este domingo. "Somos únicos y no es arrogancia, es corazón", concluyó visiblemente emocionado.

Por
Lionel Scaloni durante la semifinal de Argentina contra Inglaterra.

Lionel Scaloni durante la semifinal de Argentina contra Inglaterra.

El DT de la Selección argentina, Lionel Scaloni, celebró el pase a la final de la Copa del Mundo 2026, se mostró emocionado y definió al equipo como "únicos de verdad". "Esta gente nos lleva a ganar", pronosticó ilusionado el director técnico tras ganarle a Inglaterra 2-1 con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

Los festejos de Argentina tras el triunfo.
Te puede interesar:

Argentina jugó con el corazón y se metió en semifinales del Mundial: venció 3-1 a Suiza y ahora enfrentará a Inglaterra

"Estoy sin palabras, es una alegría por el grupo, por nuestra gente; nunca dejan de sorprenderme. Es difícil intentar que se entienda lo que demuestran los jugadores", afirmó Scaloni a TyC Sports y reiteró: "Somos únicos y no es arrogancia. Es corazón".

El deportista prometió: "Vamos a intentar ganar, vamos a dejar todo. Pero esto ya es impresionante". "La camiseta lo amerita. Dar todo hasta el final, no guardarse nada", concluyó Scaloni.

Tras un partido agónico, Enzo Fernández anotó el gol del empate a los 40 minutos del segundo tiempo con la diestra y Lautaro Martínez recibió con un cabezazo la asistencia de Lionel Messi para sellar la ventaja. El Toro le permitió a todo el país volver a ilusionarse con enfrentar a España este domingo para volver a levantar la Copa del Mundo.

La bandera que desplegó la Selección argentina por Malvinas

Después de todos los comentarios sobre el sentir de los jugadores y el cuerpo técnico sobre el reclamo de soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Giovani Lo Celso le puso un cierre al debate: "Las Malvinas son argentinas". De esta forma, la Albiceleste también respondió a la censura de la FIFA a los símbolos malvinenses que pudieran llevar los hinchas argentinos.

La disposición forma parte del Código de Conducta del organismo internacional de fútbol y había sido reforzada por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien había reiterado que estaría prohibido ingresar al estadio "una bandera, camiseta, un trapo, lo que sea que tenga un mensaje de contenido político, o provocación racial". En entrevistas periodísticas posteriores había aclarado que "el mapita de las Malvinas" era considerado una provocación a la hinchada inglesa.

Noticia en desarrollo.-

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Jude Bellingham metió doblete e Inglaterra le gana 2 a 1 a Noruega por los cuartos de final.
play

Inglaterra venció a Noruega por 2 a 1 en el alargue y se metió en semifinales

El equipo helvético se apoya en sus referentes para batallar en cada partido.

Suiza, el último baile de una generación de oro: el rival que no debe subestimar la Selección argentina

El entrenador no confirmó el equipo, pero dio indicios.
play

Scaloni, en la previa del cruce con Suiza: "Será un rival difícil y lo respetamos como a todos"

La Selección argentina logró un épico triunfo ante Egipto que revolucionó el país.

"Con el corazón, siempre": el emotivo video motivacional de la Selección argentina a días de jugar los cuartos de final

El portugués ya dirigió a Suiza en el Mundial, en la victoria de los helvéticos por 4-1 frente a Bosnia.

Quién es João Pinheiro, el polémico árbitro portugués que dirigirá a la Selección argentina ante Suiza en cuartos

Leandro Paredes en la Selección argentina.

Scaloni confirmó que Paredes será titular contra Egipto: "Es un jugador fundamental"

últimas noticias

La bandera que desplegó la Selección por Malvinas

La bandera que desplegó la Selección por Malvinas

Hace 17 minutos
Una imagen de los festejos en la Ciudad de México.

Amor sin fronteras: los grandes festejos en todo el mundo tras la victoria de Argentina ante Inglaterra

Hace 26 minutos
Kylian Mbappé, la gran figura de Francia.

Con los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, así está la tabla de goleadores del Mundial

Hace 38 minutos
La formación de Argentina para la semifinal del Mundial 2026 contra Inglaterra.

Los mejores memes de la increíble victoria de Argentina ante Inglaterra

Hace 46 minutos
El Pocho Lavezzi ingresó al estadio junto al actor britanico y se llevó todas las miradas.

Argentina-Inglaterra: Pocho Lavezzi entró la pelota con un actor de Stranger Things

Hace 2 horas