Lionel Scaloni, envuelto en llanto, puso en duda su continuidad: "Difícilmente se vuelva a formar este grupo y me duele"

El director técnico de la Selección argentina se mostró quebrado tras el resultado, explicó los cambios y habló sobre su futuro. "Para seguir se necesitan un montón de cosas, sobre todo volver a resetearse".

El director técnico, Lionel Scaloni, habló en conferencia de prensa tras la derrota ante España en la final del Mundial 2026, se mostró visiblemente emocionado. Habló sobre el partido, los cambios, el certamen de Lionel Messi y se refirió a su continuidad: “Difícilmente se vuelva a formar este grupo y me duele”, indicó.

En primer lugar, se refirió a lo futbolístico y explicó que hubo tres de cuatro defensores que tuvieron que salir: “Tuvimos lesiones en puestos claves que no lo esperábamos. El desgaste ha sido enorme, dieron el último esfuerzo ".

En cuanto a la expulsión de Enzo Fernández consideró que “la primera amarilla se la puede evitar el árbitro. Lógicamente es una final del mundo y hay cosas que se podían evitar, no hay reproches”.

También agregó: “ Estoy orgulloso de cómo han competido. En el momento que nos hacen el gol, pensábamos que íbamos a llegar hasta el final y tener alguna. Sólo tengo palabras de agradecimiento para este grupo. Estoy muy orgulloso de todos, no tengo reproche para ninguno".

En cuanto al último Mundial de Messi, indicó: "No hablé con Leo. C on respecto a mí, voy a hablar con el presidente. Tengo una idea de lo que quiero hacer. Cumpliré contrato y después veo. Siento la necesidad de pensar. No sé si se va a poder hacer algo tan grande como esto. A lo mejor... Yo estoy agradecido al presidente".

Luego de decir esas palabras, comenzó a llorar y explicó: “En mi vida pensamos todos los chicos del cuerpo técnico estar en este lugar, para seguir se necesitan un montón de cosas, sobre todo volver a resetearse, a formar un grupo como este que difícilmente se vuelva a formar y me duele en el alma. Lo siento”. Y abandonó la conferencia de prensa.

Más tarde, fue el único en hablar en la zona mixta y volvió a referirse a su continuidad. "Hasta diciembre voy a estar, después será complicado", indicó. Sucede que su contrato termina a fin de año y le quedará juntarse con el preisdente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia para determinar qué hacer.

“Me llena de orgullo que la gente, aún no ganando, salga a la calle. Es una señal muy buena. Nos va a hacer mejor porque esto de que ‘solo vale ganar’ se destierra. Es valorable el rival, hay que reconocer que ha jugado mejor. Es difícil hacerle entender a la gente que forma parte de la vida y del fútbol (la derrota), lo lógico es perder. Hemos tenido un proceso que ojalá se vuelva a repetir”, sumó.

Y concluyó: “Si somos competitivos y somos lo que somos, es gracias a la conexión de los jugadores. Nos duele en el alma no haberles podido llevar la copa. Duele no haber podido competir con nuestras armas verdaderas, pero no es una excusa. El rival fue mejor hoy. Este es un sitio soñado”.