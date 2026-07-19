La reacción de Lionel Scaloni tras la final ante España en el Mundial 2026: "Dimos todo" El director técnico de la Scaloneta pidió "darle una validez enorme" al subcampeonato ganado y afirmó que cuando se pierde "hay que levantarse otra vez". "Somos grandes en la victoria y tenemos que ser grandes en la derrota", concluyó. Por Agregar C5N en









Lionel Scaloni, DT de la Selección argentina.

El DT de la Selección argentina, Lionel Scaloni, remarcó el esfuerzo del equipo en llegar hasta la final, pidió "darle una validez enorme", aseguró que él sí se acuerda de los segundos y señaló que cuando se pierde "hay que levantarse otra vez". "Somos grandes en la victoria y tenemos que ser grandes en la derrota", indicó y concluyó: "Al país, decirle que dimos todo".

"Nos han dado otro final del mundo y han competido hasta el final", apuntó el entrenador del equipo capitaneado por Lionel Messi y afirmó: "No vamos a dejar de acordarnos de todo lo que hicimos para llegar acá".

Tras perder en el minuto 106 contra España por un gol de Ferrán Torres, Scaloni sostuvo que las "únicas palabras" que tiene son "agradecimiento y tristeza". "Me guardo los mejores recuerdos", celebró el deportista y deslizó: "Es muy difícil reprochar algo".

"AL PAÍS LE DECIMOS QUE DIMOS TODO. YO SÍ QUE ME ACUERDO DE LOS SEGUNDOS"



Lionel Scaloni.@barbiefritzler #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/AVK9gEHO62 — DSPORTS (@DSports) July 19, 2026 Cómo reaccionó Lionel Scaloni al gol de España Cuando Ferrán Torres anotó el gol que selló la victoria española, el técnico se dio media vuelta, se sentó en el banco y tomó agua de su botella mientras los españoles festejaban desaforadamente el tanto que les costó 106 minutos anotar.