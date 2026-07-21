El turismo, en crisis: Mar del Plata arrancó las vacaciones de invierno con una ocupación hotelera del 25% La ciudad balnearia registró un bajo nivel de reservas en el comienzo del receso y el sector espera un repunte del turismo hacia mitad de semana. Por Agregar C5N en









Crisis en el turismo: Mar del Plata arrancó las vacaciones de invierno con una ocupación hotelera del 25% Redes sociales

Mar del Plata inició las vacaciones de invierno con una ocupación hotelera cercana al 25%, de acuerdo con un relevamiento realizado el viernes y difundido por la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica (AEHG).

El vicepresidente de la entidad, Hernán Szkrohal, señaló que el movimiento turístico podría mejorar a partir de este miércoles, mientras que anticipó que el próximo fin de semana sería el período de mayor actividad durante el receso invernal.

El dirigente también atribuyó parte de la baja llegada de visitantes durante los primeros días al partido que disputó la Selección argentina por la final del Mundial, que concentró la atención del público y habría retrasado algunos viajes.

A pesar del escenario inicial, Szkrohal destacó que continúan las consultas y que una parte de los turistas opta por definir sus viajes sobre la fecha, ante la disponibilidad de alojamiento que ofrece la ciudad.

En cuanto a la modalidad de los viajes, el representante del sector indicó que se mantienen las estadías breves, generalmente de entre dos y tres noches. Por este motivo, consideró que será necesario esperar hasta el final de la semana para obtener una medición más representativa del nivel de ocupación que tendrá Mar del Plata durante el receso.