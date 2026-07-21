21 de julio de 2026 Inicio
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Se supo lo que dijo el Dibu Martínez después de la arenga de Lionel Messi

El arquero de la Selección argentina tuvo una intervención antes de salir al segundo tiempo de la final ante España y luego del mensaje que dio el capitán al equipo antes de la final ante España en el Mundial 2026, que despertó teorías conspirativas.

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Con el corazón

"Con el corazón, muchachos... Para adelante", pidió el Dibu.

Redes sociales

En medio de las teorías conspirativas que surgieron en redes sociales sobre la arenga de Lionel Messi previo al partido, se reveló lo que dijo Emiliano Dibu Martínez en la charla previa al segundo tiempo y generó mucho debate. “Para adelante”, repitió.

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Si bien, el arquero de Aston Villa y campeón en Qatar 2022 siempre da mensajes antes de salir, tal y como lo hizo ante Suiza cuando en el túnel dijo: “Con el corazón, lo único que les pido. Con el corazón”, esta vez fue más especial.

Antes de salir a jugar la segunda parte indicó: "Dale, con el corazón, muchachos. Con el corazón de jugarlo, yendo para adelante, no hacia atrás. Hacia adelante. Tenemos más ganas que ellos. Para atrás juegan los cagones, para atrás juegan los cagones, vamos para adelante"

Y agregó: "Tres pases y encontramos a Leo. Vamos a hacerlo nosotros de atrás también. Vamos, más vivos que nunca estamos. A ganar, a ganar, a ganar"

El futbolista acumula 15 encuentros disputados en mundiales luego de que jugara en la derrota 1-0 con España. De esta manera, superó la línea de Ubaldo Fillol, otro legendario arquero ya que se consagró campeón del mundo en Argentina 1978.

Se supo toda la verdad de la arenga de Lionel Messi en el vestuario

La final del Mundial 2026 empezó a jugarse desde antes y un video que mostraba cómo fue la arena de Lionel Messi previo al encuentro, dejó dudas y generó teorías conspirativas en redes sociales. Sin embargo, la conductora Yanina Latorre reveló lo que realmente pasó.

Vamos muchachos eh, tranquilidad gente, tranquilidad. Lo principal, estemos tranquilos muchachos. Pensemos en jugar nomás, eh. Tranquilidad, olvidémonos de todo, olvidémonos de todo. Eh, sólo juguemos, pensemos en jugar nomás, gente. En jugar, dale", había dicho el capitán.

Fue entonces que la conductora de SQP reveló: "Lo que pasó fue una despedida triste, terminan todos llorando y abrazados. Los arenga y dice 'vamos, vamos, olvidémonos de todo. Fue la última charla técnica de Messi en el vestuario, ahí se quebraron todos”.

"No hay nada conspirativo, le queremos encontrar la quinta pato del gato. Los arengó porque se emocionaron. Están todo el día siendo acosados por un teléfono, los agarra una cámara y lo agarran para otro lado”.

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