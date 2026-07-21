Se supo lo que dijo el Dibu Martínez después de la arenga de Lionel Messi

El arquero de la Selección argentina tuvo una intervención antes de salir al segundo tiempo de la final ante España y luego del mensaje que dio el capitán al equipo antes de la final ante España en el Mundial 2026, que despertó teorías conspirativas.

En medio de las teorías conspirativas que surgieron en redes sociales sobre la arenga de Lionel Messi previo al partido, se reveló lo que dijo Emiliano Dibu Martínez en la charla previa al segundo tiempo y generó mucho debate. “Para adelante” , repitió.

Scaloni habló sobre la arenga de Messi y las teorías conspirativas de la final del Mundial

Si bien, el arquero de Aston Villa y campeón en Qatar 2022 siempre da mensajes antes de salir, tal y como lo hizo ante Suiza cuando en el túnel dijo: “Con el corazón, lo único que les pido. Con el corazón”, esta vez fue más especial.

Antes de salir a jugar la segunda parte indicó: "Dale, con el corazón, muchachos. Con el corazón de jugarlo, yendo para adelante, no hacia atrás. Hacia adelante. Tenemos más ganas que ellos. Para atrás juegan los cagones, para atrás juegan los cagones, vamos para adelante"

"CON EL CORAZÓN DE JUGARLO, YENDO HACIA ADELANTE. ¡ESTAMOS MÁS VIVOS QUE NUNCA!". La arenga de Emiliano Martínez y Leo Messi antes de salir a disputar el segundo tiempo. #ESPNMundial Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/N4YlXsGqH8

Y agregó: "Tres pases y encontramos a Leo. Vamos a hacerlo nosotros de atrás también. Vamos, más vivos que nunca estamos. A ganar, a ganar, a ganar"

El futbolista acumula 15 encuentros disputados en mundiales luego de que jugara en la derrota 1-0 con España. De esta manera, superó la línea de Ubaldo Fillol, otro legendario arquero ya que se consagró campeón del mundo en Argentina 1978.

Se supo toda la verdad de la arenga de Lionel Messi en el vestuario

La final del Mundial 2026 empezó a jugarse desde antes y un video que mostraba cómo fue la arena de Lionel Messi previo al encuentro, dejó dudas y generó teorías conspirativas en redes sociales. Sin embargo, la conductora Yanina Latorre reveló lo que realmente pasó.

“Vamos muchachos eh, tranquilidad gente, tranquilidad. Lo principal, estemos tranquilos muchachos. Pensemos en jugar nomás, eh. Tranquilidad, olvidémonos de todo, olvidémonos de todo. Eh, sólo juguemos, pensemos en jugar nomás, gente. En jugar, dale", había dicho el capitán.

Jajajajaajajja ya conte en la radio

No paso nada, fue la charla despedida de messi en el vestuario. El fin de era Messi en la seleccion , y todos se quebraron, por eso Messi dijo q se olviden de todo y a jugar

No paso nada! Era todo muy sensible y es logico son seres humanos https://t.co/5arhVVhcEG — Yanina Latorre (@yanilatorre) July 20, 2026

Fue entonces que la conductora de SQP reveló: "Lo que pasó fue una despedida triste, terminan todos llorando y abrazados. Los arenga y dice 'vamos, vamos, olvidémonos de todo. Fue la última charla técnica de Messi en el vestuario, ahí se quebraron todos”.

"No hay nada conspirativo, le queremos encontrar la quinta pato del gato. Los arengó porque se emocionaron. Están todo el día siendo acosados por un teléfono, los agarra una cámara y lo agarran para otro lado”.