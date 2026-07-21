Chile declaró el estado de catástrofe luego del fuerte temporal: hay al menos 10 muertos

Las regiones de Coquimbo y Atacama son dos zonas del norte del país más afectadas, donde las lluvias de esa magnitud resultan inusuales por sus características desérticas. Aproximadamente, 100.000 personas se encuentran aisladas.

Por el temporal, hubo cortes de luz y afectó el servicio de agua potable.

Chile declaró el estado de catástrofe en el norte del país luego que se desatara un fuerte temporal de lluvias que dejó, hasta el momento, 10 muertos, 17 personas heridas, cuatro desaparecidas y más de 1000 viviendas afectadas.

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En ese sentido, el presidente, José Antonio Kast, tomó la decisión al considerar que la situación se agravó en las últimas horas, especialmente en la región de Coquimbo y en la provincia de Huasco, en Atacama, donde las precipitaciones de dicha magnitud resultan ser inusuales por sus características desérticas.

De esta manera, el Gobierno desplegó una gran cantidad de efectivos militares para restringir la circulación cuando sea necesario y agilizar el uso de recursos para asistir a las zonas afectadas.

“En virtud de las intensas lluvias de las últimas horas y de la complejización de la operación de los servicios básicos, he instruido decretar estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública en toda la región de Coquimbo y en la provincia de Huasco en Atacama”, indicó el mandatario chile en su cuenta de X.

Al mismo tiempo aclaró que “todos los recursos materiales y económicos están disponibles para enfrentar esta emergencia”.

El temporal comenzó el 15 de julio y golpeó con especial intensidad en dichas regiones mencionadas. Las inundaciones y los deslizamientos de barro bloquearon los principales caminos y complicaron el acceso de los equipos de emergencia a numerosas localidades.

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El fuerte temporal que azotó la zona del norte de Chile provocó la destrucción o daños de consideración en más de 1.100 viviendas, dejó unos 2.200 damnificados y mantiene aisladas a cerca de 100.000 personas debido a la interrupción de rutas por la crecida de ríos.

Además, se detalló que alrededor de 150.000 usuarios continúan sin suministro eléctrico, y producto de ello, se debió cortar el servicio de agua potable.

En esa misma línea, la directora del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Alicia Cebrián, confirmó que el saldo oficial asciende a 10 fallecidos, 17 personas heridas y cuatro desaparecidas.