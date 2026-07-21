La FIFA abrió una investigación contra la Selección argentina debido a los incidentes con España El ente rector del fútbol mundial confirmó que analizará las situaciones que se dieron tras el final entre el equipo argentino y el español. Por Agregar C5N en









La FIFA investigará los incidentes del final.

La FIFA confirmó la apertura de una investigación disciplinaria para analizar minuciosamente los incidentes protagonizados por la Selección argentina tras la derrota ante España en la gran final del Mundial 2026

Según reveló Sky Sports News, la Comisión Disciplinaria del organismo rector ya se encuentra abocada a revisar los informes presentados por la terna arbitral y las múltiples tomas de la transmisión oficial antes de determinar si corresponden sanciones para los implicados.

Entre los focos principales de la investigación se destaca la tarjeta roja que recibió Leandro Paredes. El mediocampista fue expulsado una vez consumado el silbatazo final, tras quedar envuelto en un fuerte cruce con futbolistas españoles en medio de las celebraciones del campeón.

Sin embargo, el expediente no se agota en esa acción: la FIFA también puso la lupa sobre Nahuel Molina, señalado por propinarle un golpe a Rodri en medio del tumulto, y sobre Roberto Ayala, integrante del cuerpo técnico de Lionel Scaloni, por una presunta agresión hacia Dani Olmo.

La FIFA también evaluará las acciones durante la ceremonia de premiación Lejos de limitarse a los altercados físicos dentro del campo de juego, la revisión de los evaluadores se extenderá hasta la ceremonia de premiación. Distintas cámaras captaron el momento en que varios jugadores del plantel argentino le daban la espalda al seleccionado español mientras este levantaba el trofeo, una actitud que provocó un fuerte revuelo mediático y duras críticas por parte del ambiente futbolístico en Europa.