21 de julio de 2026 Inicio
En Vivo

La FIFA abrió una investigación contra la Selección argentina debido a los incidentes con España

El ente rector del fútbol mundial confirmó que analizará las situaciones que se dieron tras el final entre el equipo argentino y el español.

Por
La FIFA investigará los incidentes del final.

La FIFA investigará los incidentes del final.

La FIFA confirmó la apertura de una investigación disciplinaria para analizar minuciosamente los incidentes protagonizados por la Selección argentina tras la derrota ante España en la gran final del Mundial 2026

Ranking FIFA: en qué lugar quedó Selección argentina tras la derrota contra España
Te puede interesar:

Ranking FIFA: en qué lugar quedó la Selección argentina tras la derrota contra España

Según reveló Sky Sports News, la Comisión Disciplinaria del organismo rector ya se encuentra abocada a revisar los informes presentados por la terna arbitral y las múltiples tomas de la transmisión oficial antes de determinar si corresponden sanciones para los implicados.

Sin embargo, el expediente no se agota en esa acción: la FIFA también puso la lupa sobre Nahuel Molina, señalado por propinarle un golpe a Rodri en medio del tumulto, y sobre Roberto Ayala, integrante del cuerpo técnico de Lionel Scaloni, por una presunta agresión hacia Dani Olmo.

La FIFA también evaluará las acciones durante la ceremonia de premiación

Lejos de limitarse a los altercados físicos dentro del campo de juego, la revisión de los evaluadores se extenderá hasta la ceremonia de premiación. Distintas cámaras captaron el momento en que varios jugadores del plantel argentino le daban la espalda al seleccionado español mientras este levantaba el trofeo, una actitud que provocó un fuerte revuelo mediático y duras críticas por parte del ambiente futbolístico en Europa.

Por el momento, el máximo organismo del fútbol internacional no adelantó qué tipo de medidas o castigos podría aplicar. El proceso recién da sus primeros pasos y se prevé que la resolución definitiva se haga pública en el transcurso de las próximas semanas, una vez finalizado el examen exhaustivo de todo el material probatorio.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Mundial 2026: la FIFA rompió todos los récord y tuvo ingresos récord por u$s15.000 millones

Mundial 2026: la FIFA rompió todos los récord y tuvo ingresos por u$s15.000 millones

Cuánto tiempo conserva el campeón del mundo la Copa original antes de devolverla a la FIFA

Cuánto tiempo conserva el campeón del mundo el trofeo original antes de devolverlo a la FIFA

Inglaterra metió 6 y recibió 4 contra Francia en un partido histórico por el tercer puesto del Mundial 2026.

Francia vs Inglaterra es uno de los partidos con más goles en Mundiales: cuáles lo superan

Jack Ford, el titular de la Asamblea Legislativa de las islas Malvinas.

La Asamblea Legislativa de las islas Malvinas se quejó con la FIFA por la bandera y los cantos de la Selección

Ismail Elfath será el árbitro de la segunda semifinal.

Quién es Ismail Elfath, el árbitro estadounidense que dirige Argentina vs. Inglaterra

La reventa para ver la semifinal entre Argentina vs Inglaterra rompió todos los récords. 

Argentina vs Inglaterra: cuánto cuesta ver la semi y cómo la reventa disparó precios

Rating Cero

Se supo lo que le dijo la ganadora del versus.

Sorpresa por lo que le dijo al oído Solange Abraham a Emanuel Di Gioia tras ser eliminado de Gran Hermano

Devuelven las entradas para el show de Rosalía.

Furia contra Rosalía: fans devuelven las entradas de su recital luego de que se burlara de Argentina

Santiago del Moro, conductor de Gran Hermano.

Se filtró quién es el famoso internacional que entrará pronto a Gran Hermano

Una reconocida actriz fue criticada.

Una actriz argentina sufrió agresiones tras felicitar a España por el Mundial 2026

Era actriz y modelo jamaicana con más de una década de trayectoria en la industria del entretenimiento.

Conmoción: murió una actriz y ex finalista de Miss Universo a los 35 años

Kaylee Hottle tenía 18 años.

Dolor en el mundo del cine: murió la actriz Kaylee Hottle a los 18 años

últimas noticias

Se supo lo que le dijo la ganadora del versus.

Sorpresa por lo que le dijo al oído Solange Abraham a Emanuel Di Gioia tras ser eliminado de Gran Hermano

Hace 17 minutos
El Torneo Clausura comenzará este jueves 23 de julio.

Arranca el Clausura: el mercado de pases, la clasificación a las copas y se define los descensos

Hace 20 minutos
Devuelven las entradas para el show de Rosalía.

Furia contra Rosalía: fans devuelven las entradas de su recital luego de que se burlara de Argentina

Hace 34 minutos
Lula acusó a Estados Unidos de intervenir en las elecciones en Brasil

Lula acusó a EEUU de intervenir en las elecciones en Brasil

Hace 43 minutos
Santiago del Moro, conductor de Gran Hermano.

Se filtró quién es el famoso internacional que entrará pronto a Gran Hermano

Hace 44 minutos