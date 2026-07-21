21 de julio de 2026 Inicio
En Vivo

Habló una de las argentinas agredidas en España tras la final del Mundial: "Me da miedo salir a la calle"

Agustina Spagadoros se mudó hace pocos meses a Sevilla y contó los lamentables sucesos por los que tuvieron que atravesar ella y sus amigos luego de la final del torneo. Aseguró que ve "mucho odio" construido a partir de una campaña antiargentina desde las redes sociales.

Por

La joven sufrió una fractura de nariz y tuvo que ser atendida en un hospital. 

"Me da mucho miedo salir a la calle" y "estar con la camiseta de la Selección argentina", son algunas de las frases expresadas por Agustina Spagadoros, la joven argentina argentina que fue agredida en Sevilla tras la consagración de España en el Mundial 2026. La joven, que sufrió una fractura de nariz, contó en C5N los lamentables sucesos por los que tuvieron que atravesar ella y sus amigos luego de la final del torneo. Aseguró que ve "mucho odio" construido a partir de una campaña antiargentina desde las redes sociales.

El argentino agredido en el subte de Madrid tras la final del Mundial 2026.
Te puede interesar:

Acoso, agresiones y despidos: la violencia de la campaña anti-Argentina desbordó las redes sociales

"Lo primero que me pasó es que yo, volviendo a mi casa, me encontré con un chico argentino que estaba llorando, rengo, solo e intentando volver a su casa. Lo habían agarrado entre cinco y pegado desde atrás. Después la rato, fui a la casa de mi amigo y estaba un tipo borracho que nos empezó a insultar con cuestiones de las Malvinas y cosas denigrantes", relató en un primer momento la joven en una entrevista con el programa De Una.

Luego agregó que durante todo la competencia vio "mucho odio", en las calles de Sevilla, ciudad a la que hace dos meses se había mudado desde Barcelona. "Yo tenía la camiseta argentina puesta y no había momento en donde no me gritaban algo. Supongo que es normal en estos ámbitos pero al mismo momento uno siendo inmigrante que se la agarren con vos es feo", agregó.

Españoles quisieron quemar una bandera para burlar a Argentina

La celebración de España tras conquistar el Mundial 2026 ante Argentina tuvo un episodio insólito que rápidamente se viralizó en redes sociales. Un grupo de hinchas españoles intentó realizar una burla contra la Selección argentina, pero el festejo terminó volviéndose en su contra.

Las imágenes muestran a los simpatizantes mientras intentan prender fuego a una bandera argentina atándola a un cohete. Sin embargo, el artefacto de pirotecnia que habían encendido salió inicialmente hacia arriba y, de manera inesperada, modificó su trayectoria.

El cohete terminó regresando hacia el grupo y explotó sobre los propios hinchas, que debieron apartarse rápidamente ante la detonación. La escena fue compartida por numerosos usuarios argentinos y generó todo tipo de reacciones en las redes sociales.

El episodio también provocó cuestionamientos por el uso de pirotecnia y por la decisión de utilizar una bandera argentina como parte de la provocación.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Lamine Yamal fue recibido por los Reyes de España en el Palacio de la Zarzuela.

Yamal y la infanta Sofía: el gesto que incomodó a España

La burla de un grupo de españoles contra Argentina que terminó de la peor manera y se volvió viral

Karma: españoles quisieron quemar una bandera para burlar a Argentina, pero todo terminó de la peor manera

El adolescente de 13 años estaba festejando dentro de la fuente y se derrumbó.

Un nene de 13 años murió en España durante los festejos por la consagración en el Mundial 2026

La Embajada argentina en España.

Mundial 2026: amplio operativo de seguridad en la embajada argentina en España por la final

Tras la definición del tercer puesto a favor de Inglaterra, la Selección argentina se prepara para la gran final. 
play

Mundial 2026, en vivo: con Inglaterra tercero, la Selección argentina espera la final ante España en Nueva York

Shakira cantará en la final del Mundial 2026.

FIFA confirmó que el entretiempo no durará 30 minutos: de cuánto será

Rating Cero

Un protagonista de la señal de aire dijo ausente y hay preocupación.

La ausencia inesperada de una de las figuras que tiene El Trece: está en uno de los programas más vistos

Con un ramo de flores parece haberse sellado una nueva pareja.

Romance confirmado: un famoso argentino está saliendo con una modelo rusa

Rosalía se presenta en el Movistar Arena el 1, 2, 4 y 6 de agosto.

Paso a paso: cómo gestionar el reembolso de las entradas de Rosalía para el Movistar Arena

Luego de la palabra de Wanda, Pochi contó su verdad.

Pochi de Gossipeame rompió el silencio sobre la enfermedad de su hija: "Tomó una decisión..."

La emotiva carta de Benicio a su madre fallecida.

"Dolor y desesperación": el desgarrador posteo del hijo de Ernestina Pais a casi un mes de su muerte

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul tras el Mundial de Qatar 2022.

El mensaje de Tini Stoessel para De Paul y la Scaloneta: "Se me hace difícil..."

últimas noticias

Un protagonista de la señal de aire dijo ausente y hay preocupación.

La ausencia inesperada de una de las figuras que tiene El Trece: está en uno de los programas más vistos

Hace 11 minutos
Diego Santilli en la Casa Rosada.

Diego Santilli avanza el diálogo con los gobernadores para formalizar obras en las provincias

Hace 30 minutos
Con un ramo de flores parece haberse sellado una nueva pareja.

Romance confirmado: un famoso argentino está saliendo con una modelo rusa

Hace 33 minutos
Rosalía se presenta en el Movistar Arena el 1, 2, 4 y 6 de agosto.

Paso a paso: cómo gestionar el reembolso de las entradas de Rosalía para el Movistar Arena

Hace 52 minutos
El Gobierno busca avanzar con la agenda legislativa después del receso. 

El Gobierno acelera su agenda en el Congreso: presentan Inocencia Fiscal II y buscan avanza con la reforma del Banco Central

Hace 53 minutos