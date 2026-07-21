Habló una de las argentinas agredidas en España tras la final del Mundial: "Me da miedo salir a la calle" Agustina Spagadoros se mudó hace pocos meses a Sevilla y contó los lamentables sucesos por los que tuvieron que atravesar ella y sus amigos luego de la final del torneo. Aseguró que ve "mucho odio" construido a partir de una campaña antiargentina desde las redes sociales. Por Agregar C5N en









La joven sufrió una fractura de nariz y tuvo que ser atendida en un hospital.

"Me da mucho miedo salir a la calle" y "estar con la camiseta de la Selección argentina", son algunas de las frases expresadas por Agustina Spagadoros, la joven argentina argentina que fue agredida en Sevilla tras la consagración de España en el Mundial 2026. La joven, que sufrió una fractura de nariz, contó en C5N los lamentables sucesos por los que tuvieron que atravesar ella y sus amigos luego de la final del torneo. Aseguró que ve "mucho odio" construido a partir de una campaña antiargentina desde las redes sociales.

"Lo primero que me pasó es que yo, volviendo a mi casa, me encontré con un chico argentino que estaba llorando, rengo, solo e intentando volver a su casa. Lo habían agarrado entre cinco y pegado desde atrás. Después la rato, fui a la casa de mi amigo y estaba un tipo borracho que nos empezó a insultar con cuestiones de las Malvinas y cosas denigrantes", relató en un primer momento la joven en una entrevista con el programa De Una.

Luego agregó que durante todo la competencia vio "mucho odio", en las calles de Sevilla, ciudad a la que hace dos meses se había mudado desde Barcelona. "Yo tenía la camiseta argentina puesta y no había momento en donde no me gritaban algo. Supongo que es normal en estos ámbitos pero al mismo momento uno siendo inmigrante que se la agarren con vos es feo", agregó.

Españoles quisieron quemar una bandera para burlar a Argentina La celebración de España tras conquistar el Mundial 2026 ante Argentina tuvo un episodio insólito que rápidamente se viralizó en redes sociales. Un grupo de hinchas españoles intentó realizar una burla contra la Selección argentina, pero el festejo terminó volviéndose en su contra.

Las imágenes muestran a los simpatizantes mientras intentan prender fuego a una bandera argentina atándola a un cohete. Sin embargo, el artefacto de pirotecnia que habían encendido salió inicialmente hacia arriba y, de manera inesperada, modificó su trayectoria.