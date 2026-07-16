El 19, el 7 y el 4: la increíble señal mística en los cambios que hizo Lionel Scaloni

A los 26 minutos del segundo tiempo, Argentina perdía con Inglaterra 1 a 0 cuando el entrenador decidió hacer modificaciones en el equipo: entraron Otamendi, De Paul y Montiel. El resto fue historia, la Scaloneta remontó el partido y se aseguró su lugar en la final del domingo. ¿Fue pura casualidad?

En redes sociales relacionaron los números de los jugadores con la fecha de la final.

A los 26 minutos del segundo tiempo, Argentina perdía con Inglaterra 1 a 0 cuando el entrenador decidió hacer modificaciones en el equipo: entraron Otamendi, De Paul y Montiel . Lo que parecía un cambio justo en un partido complicado, en redes sociales, los números de sus remeras 19,7 y 4 se volvieron virales porque adelantaban un final victorioso para la Argentina. El 19 de julio se juega la final y la Scaloneta busca su cuarta estrella.

El resto fue historia, la albiceleste remontó el partido después de los 85 minutos, con el primer gol de Enzo Fernández y, se consiguió un lugar en la final con el cabezazo de Lautaro Martínez .

Muchos usuarios compartieron la captura de los jugadores, 19, 7 y 4, relacionando la ¿casualidad? de que los tres ingresen a la cancha al mismo tiempo y dos de ellos formen la fecha en la que se va a jugar la final, lo que pronosticaba un buen lugar para la Argentina y muchos de los fanáticos " eligieron creer" a la señal divina.

A eso se le sumó el 4, haciendo referencia a la cuarta copa del mundo que disputa la Scaloneta en su segundo Mundial consecutivo. La Selección argentina se encuentra envuelta en una mística que viene desde Qatar 2022, donde los hinchas buscan todo tipo de señales que favorezcan al equipo de Lionel Scaloni o que ayude a mandar buenas energías cada partido.

Desde los tarotistas que pronostican los resultados a futuro, hasta las estampitas que circulan por internet, no solo católicas sino también de los jugadores, hasta las cadenas de oración, la Scaloneta despertó una devoción nunca antes vista y que crece día a día.

"Buen díaaaa!!": Rodrigo De Paul compartió una foto con Lionel Messi en la habitación tras la histórica victoria de Argentina ante Inglaterra

La clasificación de la Selección argentina a la final del Mundial 2026 dejó una nueva imagen para la historia. Horas después del histórico triunfo por 2-1 frente a Inglaterra en la semifinal, Rodrigo De Paul publicó una foto junto Lionel Messi en la cama, ambos con cara de recién levantados, pero con una sonrisa de oreja a oreja que reflejó la felicidad por el resultado.

La imagen fue compartida por De Paul en una historia de Instagram "Buen día", fueron las palabras simples pero contundentes que eligió el exracing. Poco después, Messi reposteó la publicación en su propia cuenta, un gesto que rápidamente se volvió viral entre los hinchas argentinos.

LA HISTORIA DE RODRIGO DE PAUL. pic.twitter.com/XynMK2mDcA — Sudanalytics (@sudanalytics_) July 16, 2026

La postal llegó después de una noche inolvidable para la Albiceleste, que dio vuelta el partido ante Inglaterra y se metió una vez más en la final de una Copa del Mundo.

Messi fue una de las grandes figuras del encuentro y jugó un partido que ya muchos ubican entre las mejores de su carrera con la camiseta de la Selección. A sus 39 años, el capitán se hizo cargo del equipo en los momentos más difíciles, pidió siempre la pelota, encaró rivales una y otra vez y lideró cada ataque argentino. Además, asistió con precisión a Lautaro Martínez para el segundo gol.

De Paul, por su parte, también tuvo un papel determinante. Después de perder la titularidad por una serie de actuaciones por debajo de su nivel habitual, el volante ingresó a los 73 minutos y cambió el ritmo del mediocampo. Con intensidad, recuperación y despliegue, aportó equilibrio en el tramo decisivo del partido y fue una pieza clave para sostener la reacción argentina hasta el pitazo final.