Furia contra Rosalía: fans devuelven las entradas de su recital luego de que se burlara de Argentina

La consagración de España en el Mundial 2026 sigue generando caos: fans de Rosalía comenzaron a revender entradas luego de que la artista española reposteara un video de la actriz Mia Khalifa en el que se burlaba de Argentina.
Todavía eufórica por la obtención de la segunda copa del mundo para La Roja, Khalifa decidió enviar un guiño musical a la artista catalana desde el balcón de su residencia en Nueva York, apenas un día después del encuentro disputado en el MetLife Stadium entre Argentina y España.
En las imágenes, la influencer simuló interpretar una estrofa del tema "La perla", acompañando el video con una irónica acotación dirigida al público futbolero: "Así es como suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas".
El gesto no pasó desapercibido para Rosalía, quien no dudó en devolverle la gentileza republicando el momento en su propio perfil y encendiendo la interacción entre sus seguidores, sobre todo la indignación de los fans argentinos.
Fans devuelven entradas de Rosalía luego de que se burlara de Argentina
Luego de que los fans argentinos notaran el gesto, no tardaron en comentar su perfil en redes sociales. La furia fue tal que algunos se animaron a ir más allá y devolvieron sus entradas para los shows que brindará en agosto en el Movistar Arena.
Los usuarios comenzaron a comentar con bronca: "Gallega de m... bien q se llenó los bolsillos con arg", "hay que hacer un word con los nombres de todas las celebridades/influencers que fomentaron la campaña de odio a nuestro país, no hay que darles un peso".
"Bien que después para lucrar le encanta hacerse la latina… como le encanta cantar que el cielo de buenos aires es el más lindo y no sé qué", dijo otro internauta. "Si compraron la entrada banco mínimo que entren a abuchearla y llevarle carteles que muestre la campaña en contra del país que le está abriendo las puertas", cerraron.