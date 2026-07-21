Furia contra Rosalía: fans devuelven las entradas de su recital luego de que se burlara de Argentina La artista reposteó un video de Mia Khalifa durante los festejos por el título de España, el cual tenía una estrofa de su canción "La Perla". La indignación de los fanáticos. Agregar C5N en









Devuelven las entradas para el show de Rosalía. Redes sociales

La consagración de España en el Mundial 2026 sigue generando caos: fans de Rosalía comenzaron a revender entradas luego de que la artista española reposteara un video de la actriz Mia Khalifa en el que se burlaba de Argentina.

Todavía eufórica por la obtención de la segunda copa del mundo para La Roja, Khalifa decidió enviar un guiño musical a la artista catalana desde el balcón de su residencia en Nueva York, apenas un día después del encuentro disputado en el MetLife Stadium entre Argentina y España.

"Rosalia"



Porque a días de su show en el país, se sumó a la campaña anti-Argentina compartiendo un video de Mia Khalifa: trató a los argentinos de "perlas", que en su país significa sinvergüenza, vago, caradura, problemático o delincuente. pic.twitter.com/J3odebLva7 — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) July 21, 2026 En las imágenes, la influencer simuló interpretar una estrofa del tema "La perla", acompañando el video con una irónica acotación dirigida al público futbolero: "Así es como suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas".

El gesto no pasó desapercibido para Rosalía, quien no dudó en devolverle la gentileza republicando el momento en su propio perfil y encendiendo la interacción entre sus seguidores, sobre todo la indignación de los fans argentinos.

Fans devuelven entradas de Rosalía luego de que se burlara de Argentina Luego de que los fans argentinos notaran el gesto, no tardaron en comentar su perfil en redes sociales. La furia fue tal que algunos se animaron a ir más allá y devolvieron sus entradas para los shows que brindará en agosto en el Movistar Arena.