Conmoción: murió una actriz y ex finalista de Miss Universo a los 35 años

La modelo dejó una marca en la industria del entretenimiento y en el trabajo social con adolescentes. Su comunidad la despidió con mensajes que destacaron su fortaleza y su calidez humana.

Era actriz y modelo jamaicana con más de una década de trayectoria en la industria del entretenimiento.

Miss Universo Jamaica confirmó la muerte de LaToya Malcolm , exfinalista del certamen, a través de un comunicado publicado en redes sociales el 18 de julio. La noticia generó una gran cantidad de mensajes de condolencia entre seguidores, colegas y organizadores del concurso, que hasta el momento no informaron la causa del fallecimiento.

"Nos entristece profundamente el fallecimiento de LaToya Malcolm, ex Miss Universo Jamaica, quien compitió con orgullo en el certamen de Miss Universo Jamaica 2024. Nuestras más sentidas condolencias a su familia, amigos y seres queridos. Descansa en paz, LaToya. Nunca te olvidaremos", expresó la organización en su publicación.

Malcolm tenía 35 años y había competido en Miss Universo Jamaica 2024, certamen en el que dejó una marca importante dentro de la comunidad del modelaje jamaiquino. Su trayectoria, sin embargo, iba mucho más allá de las pasarelas, ya que combinaba distintas facetas profesionales dentro y fuera del mundo del espectáculo.

La actual Miss Universo Jamaica , Gabrielle Henry, también se sumó a las despedidas a través de sus historias de Instagram : "Enterarme del fallecimiento de LaToya es una gran pérdida para su familia y la comunidad en general, Jamaica, su impacto siempre será recordado y su voz no será olvidada. Deseo a su familia mis más profundas condolencias. Que descanse en paz".

LaToya Malcolm era actriz y modelo jamaicana con más de una década de trayectoria en la industria del entretenimiento, según detalló la propia cuenta de Instagram de Miss Universo Jamaica. Además de su carrera frente a cámaras, se desempeñaba como instructora de baile, según reveló un artículo publicado por el Jamaica Observer.

En 2024 se coronó como Miss Jamaica Bikini International, un logro que alcanzó en medio de un momento personal muy difícil, ya que pocos meses antes había perdido a su padre, pero decidió sostener su entrenamiento y perseverar hasta quedarse con la corona. Al celebrar esa victoria, le dedicó unas palabras cargadas de emoción en sus redes sociales: "Mi querido padre, Sr. Malcolm, esta victoria es para ti. Tu única hija sigue llenándote de orgullo. Sé que me estás mirando desde el cielo".

Más allá del modelaje y la actuación, Malcolm era reconocida por su compromiso social a través del proyecto Transition, una iniciativa orientada a brindar capacitación y recursos a adolescentes para ayudarlos a aprovechar nuevas oportunidades de desarrollo.

Su cercanía con quienes trabajaron junto a ella quedó a la vista en los numerosos mensajes que recibió la publicación de Miss Universo Jamaica. "Era una persona tan maravillosa", escribió un usuario que aseguró haber compartido trabajo con ella en 2024. "Cuando la conocí y trabajé con ella en 2024, fue un soplo de aire fresco. Aunque estaba de luto por el fallecimiento de su padre en ese momento, siguió adelante con el concurso de Miss Universo. Descansa en paz dulce Latty", agregó en su comentario.