Los números de Lionel Scaloni como DT de la Selección argentina: triunfos, goles y títulos

El entrenador logró una refundación futbolística en la albiceleste, en un proceso signado por la resistencia ante los cuestionamientos iniciales y la construcción de una de las eras más exitosas en la historia de las selecciones. Ahora, buscará otra vez la gloria en la final del Mundial 2026 contra España.

De la decepción a la gloria y de las dudas a la firmeza. Lionel Scaloni impuso un sello como entrenador de la Selección argentina , marcado por los logros, las alegrías y la conexión con el público. El camino al éxito fue sinuoso y estuvo signado por las críticas por su inexperiencia, ya que varios advertían que no podría administrar un vestuario con muchas figuras y que no tenía un proyecto a la altura de semejante cargo. Ahora, a casi ocho años de su asunción, dejó atrás los cuestionamientos, acumula cuatro títulos e irá por más gloria en la final del Mundial 2026 contra España.

El 19, el 7 y el 4: la increíble señal mística en los cambios que hizo Scaloni

El ciclo tuvo un origen particular: Scaloni integraba el cuerpo técnico de Jorge Sampaoli , quien rescindió su contrato de mutuo acuerdo con la AFA después del fracaso en el Mundial Rusia 2018 , donde el equipo quedó eliminado en los octavos de final contra Francia tras perder 4-3. "Luego del Mundial, le mandé un mensaje a Sampaoli y le escribí que me gustaría quedarme en la AFA. Quizá no le gustó, pero es lógico que un ayudante con vocación de técnico quiera largarse solo. Nunca más hablé con él después de eso", recordó el nacido en Pujato en diálogo con DirecTV Sports.

El presidente de la AFA, Claudio Tapia , aceptó que Scaloni realice sus primeros pasos como entrenador principal en la Sub-20. Luego, se consagró campeón del Torneo de L'Alcúdia con un plantel de futbolistas que comenzaban a ser reconocidos, como Aníbal Moreno, Fausto Vera, Facundo Colidio, Gastón Ávila, Leonardo Balerdi y Agustín Almendra. La consagración anticipaba lo que vendría después: un recorrido con la Mayor que lo llevó a la cima.

En este marco, el DT debutó en la Selección el 7 de septiembre de 2018. Aquel día la albiceleste goleó 3-0 a Guatemala, con tantos de Gonzalo Martínez, Giovani Lo Celso y Giovanni Simeone. Luego, empató 0-0 con Colombia. La gira realizada en Estados Unidos para estos amistosos tuvo como eje la presentación de varios jugadores, ya que disputaron sus primeros minutos Gerónimo Rulli, Renzo Saravia, Santiago Ascacibar, Matías Vargas, Franco Vázquez, Rodrigo Battaglia, Franco Cervi, Exequiel Palacios, Alan Franco, Walter Kannemann, Martínez y Simeone.

La etapa de Scaloni tras esa gira ratificó dos caminos que se abrían. Por un lado, marcó la cancha con los futbolistas que debutaron en los amistosos contra los guatemaltecos y colombianos, debido a que ya mostraba su intención de renovar el plantel, pese a que recién comenzaba su ciclo y todavía no estaba ratificado. Por el otro, muchos hinchas e incluso consagrados exjugadores cuestionaban su permanencia en el cargo, lo que atravesó el ciclo.

El próximo gran desafío era la Copa América 2019 en Brasil, donde aún llegaba como interino y después de que distintos entrenadores rechazaran asumir. La lista, encabezada por Lionel Messi, incluía a futbolistas que luego firmaron una de las etapas más gloriosas en la historia albiceleste. El equipo perdió 2-0 contra la selección anfitriona y quedó eliminado en las semifinales del torneo, pero pese al dolor por el resultado, al DT ya se lo miraba con otros ojos por la depuración del plantel tras los golpes que recibió la Selección, los mejorados rendimientos colectivos y el respaldo de los referentes.

Más de 100 partidos, Lionel Messi como máximo goleador y la importancia de Rodrigo De Paul

La identidad de juego, sus decisiones tácticas, los títulos y la reconciliación con los simpatizantes ratificaron a Scaloni como entrenador de la albiceleste. El oriundo de Pujato acumula 103 partidos dirigidos, con 76 triunfos, 18 empates y 9 derrotas, por lo que tiene un 79% de efectividad.

Asimismo, el equipo anotó 235 goles, recibió 57 y terminó con el arco en cero en 61 encuentros. Además, es el DT con mejor registro en copas del mundo ya que tiene 11 victorias en 14 partidos y es el segundo entrenador con más triunfos en la historia de la albiceleste con 77.

En tanto, Messi es el máximo goleador del ciclo con 60 tantos. Lo siguen Lautaro Martínez (40), Julián Álvarez (15), Ángel Di María (11), Enzo Fernández (8), Alexis Mac Allister (7) y Nicolás González (6). También el capitán encabeza la lista de mayores asistidores con 27, mientras que por detrás se ubican Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso (13), Lautaro Martínez (10), Nicolás González y Ángel Di María (8).

En este marco, De Paul es el futbolista con más partidos jugados en la era Scaloni con 93. Por detrás se ubican Lautaro Martínez (83), Nicolás Otamendi y Leandro Paredes (80), Lionel Messi (78) y Nicolás Tagliafico (76).

La etapa de Scaloni también se encuentra signada por los partidos mano a mano. En varios mostró una notoria superioridad incluso contra los mejores equipos del mundo. Lleva un avasallador registro, ya que tiene 17 triunfos en 18 partidos en encuentros de eliminación directa.

De romper la pared a ratificar la supremacía: todos los títulos de la Selección argentina con Lionel Scaloni

Copa América 2021

Scaloni llegaba como ratificado en la Selección argentina para la Copa América 2021, ya que la AFA había determinado que sea el DT en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial Qatar 2022. El llanto de Lionel Messi en el Maracaná tras el triunfo sobre Brasil es una de las imágenes más recordadas en la historia del fútbol. Se trató del primer título de la albiceleste en 28 años y la esperada consagración del astro rosarino.

En su recorrido, el equipo enfrentó en la fase de grupos a Chile (1-1), Uruguay (1-0), Paraguay (1-0) y Bolivia (4-1). Luego, chocó en cuartos de final con Ecuador (3-0) y venció a Colombia (3-2 por penales tras empatar 1-1). Por último, derrotó 1-0 a Brasil en la final con un gol de Ángel Di María.

Formación en la final vs. Brasil: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Ángel Di María, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

La Copa América 2021 abrió el ciclo de títulos con Lionel Scaloni. Télam.

Finalissima 2022

La Selección argentina jugó contra Italia en Wembley y consiguió su primer título del ciclo frente a un elenco europeo. El partido enfrentaba al campeón de la Copa América y el ganador de la Eurocopa, en un encuentro histórico ya que era la primera vez en 29 años que jugaban los ganadores de esos títulos.

El conjunto albiceleste mostró una amplia supremacía en los 90 minutos y goleó 3-0 con tantos de Lautaro Martínez, Ángel Di María y Paulo Dybala. El cruce consolidó una base de futbolistas y una etapa que crecía a pasos agigantados.

Formación vs. Italia: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Guido Rodríguez, Giovani Lo Celso, Ángel Di María; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

Lionel Scaloni tras ser campeón en la Finalissima 2022. Redes sociales

Mundial Qatar 2022

El equipo liderado por Messi consiguió una de las alegrías más resonantes en la historia argentina y le puso fin a una racha de 36 años sin ser campeón del mundo, después de México 1986. Las calles inundadas de hinchas en todo el país fueron el reflejo de la felicidad, la emoción y el agradecimiento al conjunto de Scaloni.

En el torneo, la Selección argentina jugó en fase de grupos con Arabia Saudita (1-2), México (2-0) y Polonia (2-0), mientras que le ganó en los octavos de final a Australia (2-1), en los cuartos a Países Bajos (4-3 por penales tras empatar 2-2), en las semifinales a Croacia (3-0) y en la final a Francia en un memorable encuentro (4-2 por penales tras empatar 3-3).

Formación en la final vs. Francia: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez y Ángel Di María.

Lionel Scaloni y un histórico título en Qatar 2022. Redes sociales

Copa América 2024

El torneo jugado en Estados Unidos volvió a mostrar una gran versión de la Selección argentina. Ya con el alivio de ser campeón del mundo, reafirmó su jerarquía individual y colectiva. Uno de los datos más llamativos es que recibió apenas un gol en todo el campeonato, por lo que expuso su solidez defensiva.

La albiceleste enfrentó en la fase de grupos del campeonato a Canadá (2-0), Chile (1-0) y Perú (2-0). Después superó en los cuartos de final a Ecuador (4-2 por penales tras empatar 1-1), en las semifinales nuevamente a Canadá (2-0) y en la final a Colombia (1-0).

Formación en la final vs. Colombia: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez y Ángel Di María.