IR A
IR A

Dolor en el mundo del cine: murió una reconocida actriz de Hollywood a los 19 años

El padre se encargó de dar la triste noticia, luego de informar que la joven fue víctima de un accidente automovilístico.

Kaylee Hottle tenía 18 años.

Kaylee Hottle tenía 18 años.

El mundo del espectáculo y la comunidad cinéfila de Hollywood se encuentran de luto tras confirmarse la trágica muerte de Kaylee Hottle a los 19 años.

el actor estadounidense samuel l. jackson acuso a la argentina de ser el pais mas racista del mundo
Te puede interesar:

El actor estadounidense Samuel L. Jackson acusó a la Argentina de ser "el país más racista del mundo"

La joven actriz, reconocida mundialmente por interpretar a Jia en la franquicia de Godzilla vs. Kong, perdió la vida a causa de un accidente automovilístico en el estado de Maryland, Estados Unidos.

La lamentable noticia fue comunicada por su padre, Joshua Hottle, a través de una emotiva transmisión en vivo realizada en Lengua de Señas Estadounidense (ASL). Durante su mensaje, explicó que tras ser notificado del siniestro debió viajar desde Texas para reconocer el cuerpo, recibiendo poco después la confirmación de que la joven había sufrido un paro cardíaco durante el traslado de emergencia al hospital.

Quién era Kaylee Hottle, una de las grandes promesas de Hollywood

Nacida en Atlanta, Georgia, dentro de una familia sorda de varias generaciones, inició su camino en la actuación a los 9 años participando en una campaña para Glide, una aplicación de videomensajería de uso habitual entre la comunidad sorda e hipoacúsica.

Su gran salto a la fama internacional llegó en 2021 cuando interpretó a Jia, una niña que entablaba una conexión única con King Kong a través del lenguaje de señas.

El éxito y el cariño del público permitieron que su personaje tuviera continuidad en la secuela de 2024, Godzilla x Kong: The New Empire, sumado a una participación especial en el reboot de la serie Magnum P.I.

Más allá de su paso por producciones de gran escala, el trabajo de Hottle fue ampliamente valorado por abrir puertas y brindar una valiosa visibilidad a las personas sordas en producciones globales.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Una expareja de Sam Neill aseguró que estaba bastante enfermo.

Dieron a conocer cómo fueron los últimos días de Sam Neill, protagonista de Jurassic Park

Se supo: la herencia millonaria que dejó Daveigh Chase tras morir en la indigencia.

Se filtró la millonaria herencia de Daveigh Chase, la actriz de La Llamada que murió en la indigencia

de american horror story al cuarteto cordobes: la actriz de hollywood que es fanatica de la mona jimenez

De American Horror Story al cuarteto cordobés: la actriz de Hollywood que es fanática de la Mona Jiménez

Familiares confirmaronque Sam Neill murió de manera “repentina e inesperada”

De qué murió el actor Sam Neill, protagonista de Jurassic Park: el doloroso comunicado de la familia

La formación de Argentina para la semifinal del Mundial 2026 contra Inglaterra.

Los mejores memes de la increíble victoria de Argentina ante Inglaterra

Pergolini aprovechó la entrevista para hacer una propuesta.

Mario Pergolini le hizo una propuesta íntima a uno de sus invitados y sorprendió a todos: "Podemos hacer esto"

últimas noticias

Se supo lo que le dijo la ganadora del versus.

Sorpresa por lo que le dijo al oído Solange Abraham a Emanuel Di Gioia tras ser eliminado de Gran Hermano

Hace 12 minutos
El Torneo Clausura comenzará este jueves 23 de julio.

Arranca el Clausura: el mercado de pases, la clasificación a las copas y se define los descensos

Hace 15 minutos
Devuelven las entradas para el show de Rosalía.

Furia contra Rosalía: fans devuelven las entradas de su recital luego de que se burlara de Argentina

Hace 29 minutos
Lula acusó a Estados Unidos de intervenir en las elecciones en Brasil

Lula acusó a EEUU de intervenir en las elecciones en Brasil

Hace 38 minutos
Santiago del Moro, conductor de Gran Hermano.

Se filtró quién es el famoso internacional que entrará pronto a Gran Hermano

Hace 39 minutos