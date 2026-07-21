Dolor en el mundo del cine: murió una reconocida actriz de Hollywood a los 19 años El padre se encargó de dar la triste noticia, luego de informar que la joven fue víctima de un accidente automovilístico. Agregar C5N en









Kaylee Hottle tenía 18 años.

El mundo del espectáculo y la comunidad cinéfila de Hollywood se encuentran de luto tras confirmarse la trágica muerte de Kaylee Hottle a los 19 años.

La joven actriz, reconocida mundialmente por interpretar a Jia en la franquicia de Godzilla vs. Kong, perdió la vida a causa de un accidente automovilístico en el estado de Maryland, Estados Unidos.

La lamentable noticia fue comunicada por su padre, Joshua Hottle, a través de una emotiva transmisión en vivo realizada en Lengua de Señas Estadounidense (ASL). Durante su mensaje, explicó que tras ser notificado del siniestro debió viajar desde Texas para reconocer el cuerpo, recibiendo poco después la confirmación de que la joven había sufrido un paro cardíaco durante el traslado de emergencia al hospital.

Quién era Kaylee Hottle, una de las grandes promesas de Hollywood Nacida en Atlanta, Georgia, dentro de una familia sorda de varias generaciones, inició su camino en la actuación a los 9 años participando en una campaña para Glide, una aplicación de videomensajería de uso habitual entre la comunidad sorda e hipoacúsica.

Su gran salto a la fama internacional llegó en 2021 cuando interpretó a Jia, una niña que entablaba una conexión única con King Kong a través del lenguaje de señas.

El éxito y el cariño del público permitieron que su personaje tuviera continuidad en la secuela de 2024, Godzilla x Kong: The New Empire, sumado a una participación especial en el reboot de la serie Magnum P.I. Más allá de su paso por producciones de gran escala, el trabajo de Hottle fue ampliamente valorado por abrir puertas y brindar una valiosa visibilidad a las personas sordas en producciones globales.