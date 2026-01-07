7 de enero de 2026 Inicio
Preocupación en la Selección: Dibu Martínez sintió una molestia y fue remplazado en el entretiempo ante Crystal Palace

El arquero campeón del mundo fue reemplazado en el entretiempo tras sentir dolor en el gemelo izquierdo. El equipo de Unai Emery empató 0-0 y sigue tercero en la Premier League.

Emiliano “Dibu” Martínez encendió las alarmas de la Selección Argentina y del Aston Villa al dejar el campo en el entretiempo del empate sin goles frente a Crystal Palace, como visitante, por la Premier League. El arquero campeón del mundo en Qatar sintió una molestia y no salió a jugar la segunda mitad.

El marplatense fue reemplazado por el neerlandés Marco Bizot y se lo vio en el banco con hielo en el gemelo izquierdo. Antes, había sido clave con una atajada decisiva ante un remate de Brennan Johnson para sostener el cero.

La situación genera inquietud por un antecedente reciente: en octubre de 2025, Martínez sufrió un desgarro en ese mismo gemelo. Pese a aquella lesión, había continuado jugando tanto en Aston Villa como en los amistosos de la Selección Argentina.

Con este resultado, el equipo dirigido por Unai Emery llegó a 43 puntos, se mantiene tercero en la tabla y no logró recortar distancia con Arsenal, líder del torneo con 48 unidades.

