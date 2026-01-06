Dos equipos del exterior preguntaron por un futbolista de Boca con paso por la Selección argentina El mediocampista consolidó su lugar en el plantel profesional y volvió a quedar en el radar del mercado externo tras un año de crecimiento sostenido. Por + Seguir en







Milton Delgado, indiscutido en Boca y en el radar del fútbol internacional. Instagram @milton_delgado05

Milton Delgado volvió a aparecer en el radar de clubes del exterior en el mercado de pases 2026.

El mediocampista de Boca fue figura de la Selección Argentina Sub 20 y obtuvo reconocimientos internacionales.

Inter Miami y CSKA de Moscú consultaron por su situación contractual.

Boca renovó su vinculación hasta 2028 con una cláusula de rescisión elevada. Milton Delgado es uno de los nombres que aparece con mayor frecuencia en las consultas del mercado internacional cuando se analiza el presente de Boca. El mediocampista de 20 años logró afirmarse en el primer equipo durante la última temporada, se ganó un lugar entre los titulares y se convirtió en una pieza considerada importante dentro del plantel profesional.

Ese crecimiento en el Xeneize estuvo acompañado por su recorrido en las Selecciones juveniles de la Argentina, donde formó parte de distintos procesos formativos y tuvo participación en la Sub 20, incluido el Mundial disputado en Chile. Sin ser el eje central de su carrera, esa experiencia internacional contribuyó a fortalecer su perfil y a darle mayor visibilidad fuera del país.

Con continuidad en Boca y rodaje tanto a nivel local como internacional, Delgado comenzó a despertar interés en clubes del exterior. Tras un primer sondeo de Chelsea meses atrás, en este mercado se sumaron consultas de Inter Miami y CSKA de Moscú, que se interiorizaron sobre su situación contractual, mientras la dirigencia analiza los pasos a seguir con uno de los juveniles mejor posicionados del plantel.

Milton Delgado Colombia El mediocampista xeneize brilló en la Selección Argentina Sub 20 y fue distinguido en el Mundial juvenil. Los números de Milton Delgado en Boca Desde su debut profesional, Milton Delgado fue construyendo su lugar en el plantel de Boca de manera progresiva. El mediocampista tuvo su estreno en abril de 2024, en un empate sin goles ante Nacional Potosí por la Copa Sudamericana, y desde entonces ya acumula 41 partidos oficiales con la camiseta azul y oro, con una asistencia registrada en competencias oficiales.

Si bien en un primer tramo alternó entre el banco de suplentes y algunas apariciones esporádicas, su situación cambió a partir de la lesión de Rodrigo Battaglia. Esa circunstancia, sumada a una decisión de Claudio Úbeda y a un rendimiento sostenido, similar al que había mostrado en el Mundial Sub 20, le permitió regresar al once titular y afirmarse en el mediocampo central.