Fue compañero de Messi en la Selección y es refuerzo de un equipo del fútbol argentino El volante seguirá su carrera en el ámbito local. Aportará experiencia en un proyecto con competencia continental. Por + Seguir en







Argentinos Juniors iniciará su participación desde la Fase 2 en la Copa Libertadores. Redes sociales

Un mediocampista con recorrido internacional resolvió su futuro tras quedar libre de su último club.

El jugador compartió plantel con Lionel Messi en la Selección Argentina y continuará en el fútbol local.

Un proyecto deportivo concreto fue determinante para cerrar su llegada a un nuevo destino.

La incorporación le permitirá disputar una competencia continental en la próxima temporada. Enzo Pérez definió su próximo paso profesional luego de quedar con el pase en su poder y acordó su incorporación a Argentinos Juniors. El volante central, con extensa trayectoria en el fútbol argentino e internacional, continuará su carrera en la primera división de nuestro país.

El mediocampista mendocino llega al conjunto de La Paternal luego de cerrar su etapa en River, club en el que fue protagonista de algunos de los momentos más destacados de los últimos años. A sus 39 años, afrontará un nuevo desafío que incluye competencia internacional.

La insistencia del entrenador Nicolás Diez resultó clave para que el club mejorara su propuesta inicial y lograra convencer al jugador. El acuerdo contempla un vínculo por una temporada, con el objetivo de aportar experiencia y liderazgo al plantel.

Además del plano local, el nuevo destino le permitirá disputar la Copa Libertadores, donde Argentinos Juniors iniciará su participación desde la Fase 2. En ese contexto, el volante volverá a jugar un torneo continental luego de su salida del equipo de Núñez.

Nacho Fernández y Enzo Pérez Télam Enzo Pérez y sus números en su último ciclo en River El último período de Enzo Pérez en River estuvo lejos de ser el que esperaba. Durante el año disputó un total de 38 partidos oficiales entre el torneo local, copas nacionales y compromisos internacionales. La mayoría de esas presencias se concentraron en el primer semestre, antes de perder terreno en la consideración del cuerpo técnico.