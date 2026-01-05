5 de enero de 2026 Inicio
Leandro Paredes innovó en su look: fue a un estilo clásico pero le sumó unas zapatillas rosas

El mediocampista de la Selección argentina y Boca combinó elegancia y un detalle disruptivo en una aparición reciente que no pasó desapercibida.

El look navideño de Paredes que combinó elegancia y zapatillas rosas.

  • Leandro Paredes mostró una elección de vestuario que no pasó inadvertida.
  • El futbolista de la Selección argentina eligió un estilo clásico y despojado.
  • El mediocampista innovó con su look y apostó por unas zapatillas rosas.
  • Paredes tiene un rol preponderante en Boca: le dio un consejo a Riquelme y el presidente de Boca lo tomó.

En el marco de los festejos de Navidad, Leandro Paredes, figura y capitán de Boca, compartió una publicación conjunta con Camila Galante en la que mostró una postal familiar y, al mismo tiempo, dejó ver una elección de vestuario que no pasó inadvertida. En la primera imagen, la pareja posó sola, mientras que en la siguiente apareció acompañada por sus hijos, en una escena más íntima y celebratoria.

Messi va por más récords.
Mundial 2026: los impactantes récords que podrían romper la Selección y Lionel Messi

En ambas imágenes, Paredes eligió un estilo clásico y despojado, con una remera blanca como base, pantalón oscuro y una camisa oscura abierta que aportó sobriedad al conjunto. La combinación de prendas simples y tonos neutros construyó una imagen prolija y equilibrada, acorde al contexto de una celebración familiar nocturna.

El detalle distintivo apareció en el calzado. El mediocampista completó el look con zapatillas rosas, una elección que rompió con la paleta tradicional y sumó un guiño moderno a la propuesta. El contraste entre la elegancia del conjunto y el color del calzado convirtió al outfit en un foco de atención, reafirmando una identidad personal que también se expresa fuera del campo de juego.

Referente de Boca y de la Selección Argentina, Paredes mostró un look clásico con un detalle moderno en una celebración navideña.

El consejo que Paredes le dio a Riquelme para Boca

Mientras el plantel de Boca inició su período de vacaciones, puertas adentro del club continúan las definiciones de peso de cara a la temporada 2026. Una de las prioridades de Juan Román Riquelme es resolver quién será el entrenador que conduzca al equipo en la próxima Copa Libertadores, una decisión en la que los referentes del vestuario comenzaron a tomar protagonismo.

La eliminación ante Racing en las semifinales del Torneo Clausura dejó al entrenador Claudio Úbeda en el centro de las críticas. Una modificación que involucró a Exequiel Zeballos generó malestar, tanto en el campo de juego como fuera de él. Durante ese encuentro, Leandro Paredes mostró su desacuerdo con la decisión técnica y, posteriormente, el entorno del futbolista desmintió que el jugador estuviera en condiciones físicas limitadas, como se había señalado.

En ese contexto, el futuro de Úbeda parecía comprometido. Sin embargo, en las últimas horas se produjo una reunión clave entre el cuerpo técnico y el plantel. Allí, los referentes, con Paredes a la cabeza, manifestaron su respaldo para que el entrenador continúe al frente del equipo en el inicio de la próxima temporada.

Ese apoyo también fue trasladado a la dirigencia. Riquelme mantuvo conversaciones con los líderes del vestuario para conocer su postura y la respuesta fue unánime a favor de la continuidad del Sifón. A pesar de los cortocircuitos recientes, Paredes respaldó cara a cara al entrenador y sostuvo su postura ante el presidente xeneize.

En Boca Juniors, el respaldo de Leandro Paredes a Claudio Úbeda marcó una definición clave dentro del fútbol del club.

A la espera de un encuentro final entre Úbeda y Riquelme, todo indica que el actual cuerpo técnico será ratificado para 2026. En esa reunión se definirán aspectos clave como la pretemporada y el mercado de pases, con el aval de un plantel que encontró en Paredes una voz central tanto dentro como fuera de la cancha.

