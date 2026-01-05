La joya del fútbol argentino que juega en la Selección y fue blindado con una cláusula millonaria

Su talento llamó la atención de los scouts de clubes de ligas del exterior.
Independiente aseguró la continuidad de una de sus mayores promesas con una cláusula de salida muy elevada.
El futbolista ya tuvo su estreno en Primera División y registra antecedentes históricos por su temprana aparición.
Su crecimiento estuvo marcado por el seguimiento cercano de distintos entrenadores y un desarrollo gradual.
También cuenta con experiencia en selecciones juveniles y proyección dentro del ámbito internacional.
Independiente decidió proteger a Tomás Parmo, una de las piezas más valiosas de su proyecto deportivo al renovar el contrato de un juvenil que ya empieza a hacerse notar en el fútbol argentino y en el plano internacional. Con una cláusula millonaria, el club dejó en claro la confianza depositada en su potencial.
El contexto actual del mercado, con clubes europeos atentos a los juveniles sudamericanos, llevó a la dirigencia a acelerar gestiones para asegurar la permanencia de sus promesas. En ese sentido, el Rojo optó por blindar a un jugador que ya dio señales claras de su calidad pese a su corta edad.
El acuerdo firmado no solo garantiza continuidad a largo plazo, sino que también abre la puerta a que su proceso continúe de la mejor manera para que se consolide en el fútbol argentino, con la posibilidad de sumar minutos en el plantel profesional y participación en futuras convocatorias.
Quién es Tomás Parmo, la joya de Independiente
Tomás Parmo está a punto de cumplir la mayoría de edad y ya figura entre los nombres más prometedores surgidos de las divisiones inferiores de Independiente. El club de Avellaneda extendió su vínculo hasta 2028 y fijó una cláusula de rescisión de 20 millones de euros.
El enganche tuvo un debut precoz en el primer equipo y quedó registrado como uno de los futbolistas más jóvenes en vestir la camiseta del Rojo en una competencia oficial. Su estreno se dio en la Copa Argentina, con apenas 16 años, ubicándose solo por detrás de Sergio Agüero en ese ranking histórico.
Durante el proceso que lo llevó a tener minutos en reserva y primera, el cuerpo técnico priorizó su desarrollo físico y futbolístico, entendiendo las exigencias del club y el contexto competitivo. En paralelo, Parmo también tuvo presencia en las selecciones juveniles argentinas. Fue convocado a los combinados Sub-15 y Sub-17, participó del Sudamericano de la categoría y formó parte del equipo que se consagró en el torneo de L’Alcudia.
De cara a las competencias del 2026, el cuerpo técnico evalúa incorporarlo a la pretemporada para seguir de cerca su crecimiento y darle rodaje en encuentros amistosos, con la idea de integrarlo de manera progresiva al plantel principal.