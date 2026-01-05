La joya del fútbol argentino que juega en la Selección y fue blindado con una cláusula millonaria Independiente apuesta fuerte por su futuro y le puso un valor a su salida de 20 millones de euros. Por + Seguir en







Su talento llamó la atención de los scouts de clubes de ligas del exterior. Foto Baires

Independiente aseguró la continuidad de una de sus mayores promesas con una cláusula de salida muy elevada.

El futbolista ya tuvo su estreno en Primera División y registra antecedentes históricos por su temprana aparición.

Su crecimiento estuvo marcado por el seguimiento cercano de distintos entrenadores y un desarrollo gradual.

También cuenta con experiencia en selecciones juveniles y proyección dentro del ámbito internacional. Independiente decidió proteger a Tomás Parmo, una de las piezas más valiosas de su proyecto deportivo al renovar el contrato de un juvenil que ya empieza a hacerse notar en el fútbol argentino y en el plano internacional. Con una cláusula millonaria, el club dejó en claro la confianza depositada en su potencial.

El contexto actual del mercado, con clubes europeos atentos a los juveniles sudamericanos, llevó a la dirigencia a acelerar gestiones para asegurar la permanencia de sus promesas. En ese sentido, el Rojo optó por blindar a un jugador que ya dio señales claras de su calidad pese a su corta edad.

El acuerdo firmado no solo garantiza continuidad a largo plazo, sino que también abre la puerta a que su proceso continúe de la mejor manera para que se consolide en el fútbol argentino, con la posibilidad de sumar minutos en el plantel profesional y participación en futuras convocatorias.

Tomás Parmo Redes sociales Quién es Tomás Parmo, la joya de Independiente Tomás Parmo está a punto de cumplir la mayoría de edad y ya figura entre los nombres más prometedores surgidos de las divisiones inferiores de Independiente. El club de Avellaneda extendió su vínculo hasta 2028 y fijó una cláusula de rescisión de 20 millones de euros.

El enganche tuvo un debut precoz en el primer equipo y quedó registrado como uno de los futbolistas más jóvenes en vestir la camiseta del Rojo en una competencia oficial. Su estreno se dio en la Copa Argentina, con apenas 16 años, ubicándose solo por detrás de Sergio Agüero en ese ranking histórico.