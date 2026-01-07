El look playero de Rodrigo De Paul: se puso la camiseta de un equipo argentino que no es Racing En la antesala del regreso al calendario deportivo, una imagen del campeón del mundo se multiplicó en redes. Por + Seguir en







De Paul sorprendió en la playa con una camiseta del ascenso argentino. Instagram @rodridepaul

Rodrigo De Paul fue fotografiado en Tulum, antes de retomar su agenda con Inter Miami y la Selección Argentina rumbo al Mundial 2026.

La imagen se viralizó por la musculosa de Dock Sud, club del ascenso argentino que milita en la Primera B.

El gesto se interpretó en clave territorial por el origen avellanedense del mediocampista campeón del mundo.

En paralelo, Inter Miami avanza en contactos con figuras del Atlético de Madrid que evalúan dejar Europa. El look playero de Rodrigo De Paul volvió a colocarlo en el centro de la escena pública luego de que se difundieran imágenes suyas utilizando una camiseta de un club argentino que no es Racing. La postal se conoció durante una escapada a Tulum, en los días previos al regreso a la competencia oficial con Inter Miami y la Selección Argentina, en plena preparación rumbo al Mundial 2026.

La imagen adquirió rápida circulación en redes sociales no solo por el contexto vacacional, sino por el significado de la prenda elegida. El volante campeón del mundo posó con una musculosa de Dock Sud, institución tradicional del fútbol argentino que milita en la Primera B, una categoría alejada de los primeros planos mediáticos pero con fuerte arraigo barrial.

El gesto fue interpretado también desde una clave identitaria. De Paul nació en el municipio de Avellaneda, el mismo distrito donde el club tiene su sede, un dato que aportó sentido a la elección y reforzó la lectura simbólica del episodio. En ese marco, la viralización funcionó como una inesperada visibilización para Dock Sud, que se prepara para debutar el 7 de febrero frente a Arsenal en condición de local.

DE PAUL DOCK SUD Rodrigo De Paul utilizó una musculosa de Dock Sud durante sus vacaciones en Tulum. @rodridepaul Como De Paul: otros futbolistas de Atlético de Madrid que podrían irse a Inter Miami Mientras la imagen del mediocampista recorría plataformas digitales, Inter Miami continúa atento a futbolistas que evalúan cerrar su etapa en Europa. La estrategia ya tuvo antecedentes relevantes con la incorporación de figuras de renombre internacional, consolidando un proyecto que combina impacto deportivo y proyección global.

Según informaron Mundo Deportivo y OK Diario, ambos medios españoles, el club estadounidense, a través de David Beckham, uno de sus propietarios, inició contactos con dos referentes del actual plantel del Atlético de Madrid. La metodología replica gestiones realizadas a mediados de 2025, cuando el interés se había posado sobre el propio De Paul.