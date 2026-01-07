7 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

El look playero de Rodrigo De Paul: se puso la camiseta de un equipo argentino que no es Racing

En la antesala del regreso al calendario deportivo, una imagen del campeón del mundo se multiplicó en redes.

Por
De Paul sorprendió en la playa con una camiseta del ascenso argentino.

De Paul sorprendió en la playa con una camiseta del ascenso argentino.

Instagram @rodridepaul
  • Rodrigo De Paul fue fotografiado en Tulum, antes de retomar su agenda con Inter Miami y la Selección Argentina rumbo al Mundial 2026.
  • La imagen se viralizó por la musculosa de Dock Sud, club del ascenso argentino que milita en la Primera B.
  • El gesto se interpretó en clave territorial por el origen avellanedense del mediocampista campeón del mundo.
  • En paralelo, Inter Miami avanza en contactos con figuras del Atlético de Madrid que evalúan dejar Europa.

El look playero de Rodrigo De Paul volvió a colocarlo en el centro de la escena pública luego de que se difundieran imágenes suyas utilizando una camiseta de un club argentino que no es Racing. La postal se conoció durante una escapada a Tulum, en los días previos al regreso a la competencia oficial con Inter Miami y la Selección Argentina, en plena preparación rumbo al Mundial 2026.

Gallardo podría perder una pieza clave en el equipo.
Te puede interesar:

Bomba en River: un referente del Millonario está en la mira del Genoa de De Rossi

La imagen adquirió rápida circulación en redes sociales no solo por el contexto vacacional, sino por el significado de la prenda elegida. El volante campeón del mundo posó con una musculosa de Dock Sud, institución tradicional del fútbol argentino que milita en la Primera B, una categoría alejada de los primeros planos mediáticos pero con fuerte arraigo barrial.

El gesto fue interpretado también desde una clave identitaria. De Paul nació en el municipio de Avellaneda, el mismo distrito donde el club tiene su sede, un dato que aportó sentido a la elección y reforzó la lectura simbólica del episodio. En ese marco, la viralización funcionó como una inesperada visibilización para Dock Sud, que se prepara para debutar el 7 de febrero frente a Arsenal en condición de local.

DE PAUL DOCK SUD
Rodrigo De Paul utilizó una musculosa de Dock Sud durante sus vacaciones en Tulum.

Rodrigo De Paul utilizó una musculosa de Dock Sud durante sus vacaciones en Tulum.

Como De Paul: otros futbolistas de Atlético de Madrid que podrían irse a Inter Miami

Mientras la imagen del mediocampista recorría plataformas digitales, Inter Miami continúa atento a futbolistas que evalúan cerrar su etapa en Europa. La estrategia ya tuvo antecedentes relevantes con la incorporación de figuras de renombre internacional, consolidando un proyecto que combina impacto deportivo y proyección global.

Según informaron Mundo Deportivo y OK Diario, ambos medios españoles, el club estadounidense, a través de David Beckham, uno de sus propietarios, inició contactos con dos referentes del actual plantel del Atlético de Madrid. La metodología replica gestiones realizadas a mediados de 2025, cuando el interés se había posado sobre el propio De Paul.

Griezmann y Koke
Inter Miami avanzó en contactos con Griezmann y Koke, referentes e ídolos del Atlético de Madrid.

Inter Miami avanzó en contactos con Griezmann y Koke, referentes e ídolos del Atlético de Madrid.

Los nombres que aparecen ahora en el radar son Antoine Griezmann y Koke. El delantero francés tiene contrato vigente hasta junio de 2027, aunque desde hace tiempo se menciona su intención de salir del club español. En el caso del mediocampista, su vínculo finaliza en seis meses y no existen indicios de renovación, lo que lo posiciona como un candidato concreto para sumarse al proyecto estadounidense a mitad de año.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

como en los ultimos veranos, riestra inicio su pretemporada militar en las playas de pinamar

Como en los últimos veranos, Riestra inició su pretemporada "militar" en las playas de Pinamar

Magnus Carlsen, el rey del ajedrez con 35 años, y Oro, el crack argentino.

El Messi del ajedrez contra el Nº1 del mundo: así fue el cruce entre Faustino Oro y Magnus Carlsen

El futbolista firmará un contrato por 18 meses.

Fue titular del Mundial Sub-20, quedó libre y ahora ya tiene nuevo club

El futbolista acumula casi 20 millones de seguidores en Instagram. 

Este es el perfume favorito de Arturo Vidal: cuánto sale en Argentina

Alpine mostró el primer adelanto del A526, el auto que manejará Colapinto en la Fórmula 1 2026

Alpine mostró el primer adelanto del A526, el auto que manejará Colapinto en la Fórmula 1 2026

La Copa Argentina 2026 comenzará el 18 de enero.

La Copa Argentina confirmó las fechas de los 32avos de final: cuándo debutarán Boca y River

Rating Cero

Brigitte Bardot murió el pasado 28 de diciembre a los 91 años

El último adiós a Brigitte Bardot: fanáticos y familiares despiden a la artista

Las películas de Marvel les parecerán a algunos algo fácil, pero hay actores que se toman tan a pecho sus personajes que terminan en terapia. Es lo que le ocurrió a Michael B. Jordan, quien dio vida al villano Eric Killmonger Stevens en la franquicia presidida por Kevin Feige. 
play

Apareció en dos películas de Marvel pero luego de la primera tuvo que ir a terapia: quien es el famoso actor

Jeremy Sumpter reapareció con una imagen adulta y una mirada renovada sobre su carrera y su vida personal.

La impresionante transformación de Jeremy Sumpter, el actor de Peter Pan: nadie lo reconoce

Fabián Cubero le dedicó un sentido video a su hija Allegra por sus 15 años.

Fabián Cubero sorprendió a su hija Allegra con un emotivo video por sus 15 años en plena interna con Nicole Neumann

La actriz Nicole Kidman y el cantante Keith Urban se casaron en 2006, luego de conocerse en una cena organizada por el gobierno australiano en Los Ángeles.

Después de 19 años de matrimonio, Nicole Kidman se separó del músico country Keith Urban

Noelia Marzol publicó una serie de historias en su cuenta de Instagram.

Noelia Marzol llevará a la Justicia a una psicóloga tras una grave acusación sobre su familia: qué pasó

últimas noticias

Brigitte Bardot murió el pasado 28 de diciembre a los 91 años

El último adiós a Brigitte Bardot: fanáticos y familiares despiden a la artista

Hace 40 minutos
El accidente ocurrió sentido a Once.

Un hombre fue atropellado por el tren Sarmiento en Liniers: fue trasladado al hospital

Hace 46 minutos
Yulia Burtseva tenía 38 años. 

Murió una influencer tras someterse a una cirugía de levantamiento de glúteos

Hace 55 minutos
El Banco Central anunció un acuerdo con seis bancos.

El Banco Central consiguió u$s3.000 millones para las reservas tras un acuerdo con seis bancos internacionales

Hace 1 hora
Delcy Rodríguez y sus primeros cambios como presidenta encargada.

Delcy Rodríguez designó a un nuevo jefe de la Guardia Presidencial y de inteligencia militar de Venezuela

Hace 1 hora