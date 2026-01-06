El elegante look de Lautaro Martínez que se robó todas las miradas: optó por colores clásicos El goleador del Inter recibió el año nuevo acompañado de familia y amigos y lo compartió en sus redes sociales. Por + Seguir en







Lautaro Martinez se consolida como la gran figura de la Serie A.

Lautaro Martínez recibió el 2026 con una celebración íntima junto a su familia y amigos.

El delantero lució un look clásico compuesto por una remera blanca y un pantalón de vestir negro.

Sumó elegancia con accesorios dorados, un cinturón negro y zapatillas urbanas blancas.

Su vestuario combinó con el vestido negro elegido por su pareja, Agustina Gandolfo. Lautaro Martínez comenzó el 2026 demostrando que la distinción es su mejor aliada tanto dentro como fuera de la cancha. El capitán del Inter de Milán compartió en sus redes sociales una celebración íntima junto a su familia y amigos, donde todas las miradas se centraron en su impecable elección de vestuario.

Para recibir el nuevo año, optó por un estilo clásico y sofisticado que fue muy elogiado. El futbolista pateó fuerte al medio con un look que no podía fallar: remera blanca y pantalón de vestir negro. Si bien se trató de una elección básica, le aportó elegancia con accesorios como el cinturón negro y una cadenita y reloj en tonos dorados.

Para completar, optó por unas zapatillas urbanas blancas que aportan un contraste limpio y moderno con el resto de las prendas. La elección de su ropa combinó perfectamente con el vestuario que eligió su esposa para recibir el año. Agustina Gandolfo lució increíblemente un vestido negro corto y al cuerpo, resaltando su figura.

Lautaro Martinez (2) @lautaromartinez Con una apuesta por la elegancia atemporal y los colores clásicos, el delantero reafirmó su estatus como un referente de estilo, logrando un equilibrio perfecto entre la sencillez y el lujo.

El presente de Lautaro Martínez Lautaro Martínez atraviesa un momento excepcional en el Inter de Milán, consolidándose como la gran figura de la Serie A a pocos meses del inicio del Mundial 2026. En sus últimos cinco compromisos con el conjunto italiano, el "Toro" demostró una efectividad arrolladora al registrar seis goles y dos asistencias, siendo reconocido con el premio MVP en cada uno de esos encuentros.

Actualmente, lidera la tabla de goleadores del campeonato italiano con 10 tantos, una racha que no solo ha impulsado al equipo "Nerazzurro" tras un inicio de temporada irregular, sino que también reafirma su jerarquía en el fútbol europeo.