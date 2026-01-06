6 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

El elegante look de Lautaro Martínez que se robó todas las miradas: optó por colores clásicos

El goleador del Inter recibió el año nuevo acompañado de familia y amigos y lo compartió en sus redes sociales.

Por
Lautaro Martinez se consolida como la gran figura de la Serie A. 

Lautaro Martinez se consolida como la gran figura de la Serie A. 

  • Lautaro Martínez recibió el 2026 con una celebración íntima junto a su familia y amigos.
  • El delantero lució un look clásico compuesto por una remera blanca y un pantalón de vestir negro.
  • Sumó elegancia con accesorios dorados, un cinturón negro y zapatillas urbanas blancas.
  • Su vestuario combinó con el vestido negro elegido por su pareja, Agustina Gandolfo.

Lautaro Martínez comenzó el 2026 demostrando que la distinción es su mejor aliada tanto dentro como fuera de la cancha. El capitán del Inter de Milán compartió en sus redes sociales una celebración íntima junto a su familia y amigos, donde todas las miradas se centraron en su impecable elección de vestuario.

Milton Delgado, indiscutido en Boca y en el radar del fútbol internacional.
Te puede interesar:

Dos equipos del exterior preguntaron por un futbolista de Boca con paso por la Selección argentina

Para recibir el nuevo año, optó por un estilo clásico y sofisticado que fue muy elogiado. El futbolista pateó fuerte al medio con un look que no podía fallar: remera blanca y pantalón de vestir negro. Si bien se trató de una elección básica, le aportó elegancia con accesorios como el cinturón negro y una cadenita y reloj en tonos dorados.

Para completar, optó por unas zapatillas urbanas blancas que aportan un contraste limpio y moderno con el resto de las prendas. La elección de su ropa combinó perfectamente con el vestuario que eligió su esposa para recibir el año. Agustina Gandolfo lució increíblemente un vestido negro corto y al cuerpo, resaltando su figura.

Lautaro Martinez (2)

Con una apuesta por la elegancia atemporal y los colores clásicos, el delantero reafirmó su estatus como un referente de estilo, logrando un equilibrio perfecto entre la sencillez y el lujo.

El presente de Lautaro Martínez

Lautaro Martínez atraviesa un momento excepcional en el Inter de Milán, consolidándose como la gran figura de la Serie A a pocos meses del inicio del Mundial 2026. En sus últimos cinco compromisos con el conjunto italiano, el "Toro" demostró una efectividad arrolladora al registrar seis goles y dos asistencias, siendo reconocido con el premio MVP en cada uno de esos encuentros.

Actualmente, lidera la tabla de goleadores del campeonato italiano con 10 tantos, una racha que no solo ha impulsado al equipo "Nerazzurro" tras un inicio de temporada irregular, sino que también reafirma su jerarquía en el fútbol europeo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Su talento llamó la atención de los scouts de clubes de ligas del exterior. 

La joya del fútbol argentino que juega en la Selección y fue blindado con una cláusula millonaria

El look navideño de Paredes que combinó elegancia y zapatillas rosas.

Leandro Paredes innovó en su look: fue a un estilo clásico pero le sumó unas zapatillas rosas

Messi va por más récords.

Mundial 2026: los impactantes récords que podrían romper la Selección y Lionel Messi

Ernesto Cherquis Bialo se recupera luego de la operación. 

Cherquis Bialo, su salud, su recuperación y un pálpito para la Selección: "La veo finalista en el Mundial"

El entrenador italiano de 45 años había sido campeón del Mundial de Clubes hace seis meses.

Sorpresa en la Premier League: un jugador de la Selección argentina comenzó el 2026 sin entrenador

Lionel Scaloni recibió 2026 en Pujato.

El festejo de Scaloni por Año Nuevo: en una vereda de Pujato con su familia

Rating Cero

Virginia Demo ingresó a Cuestión de Peso.

Quién es la figura de Gran Hermano que se unió a Cuestión de Peso

Siciliani mostró su nuevo look relajado y natural durante sus vacaciones en Brasil.

La impresionante transformación de Griseda Siciliani: un look distinto para sus vacaciones en Brasil

Nuevo estreno furor de Netflix.
play

Esta serie argentina se estrenó en Netflix, tiene a dos actrices muy famosas y es lo más visto del momento: como se llama

Daniela Christiansson y Maxi López con su hija Elle
play

Daniela Christiansson, la prometida de Maxi López, reveló porqué mantiene "cierta distancia" con Wanda Nara

Buena noticias para los fanáticos de Stranger Things: confirman documental de la última temporada

Buenas noticias para los fanáticos de Stranger Things: confirman documental de la última temporada

Se conoció el tráiler de Te van a matar, la primera película de los hermanos Muschietti
play

Se conoció el tráiler de "Te van a matar", la primera película de los hermanos Muschietti

últimas noticias

La historia de Richard Ramírez, el asesino que marcó la historia estadounidense

Era conocido como el acechador nocturno, fue culpable de más de 15 asesinatos y se casó en prisión con una fanática: quien es

Hace 3 minutos
Nestlé hizo un retiro voluntario y preventivo de varios lotesde fórmulas lácteas en polvo

Retiraron del mercado una leche de fórmula para bebés por contener una peligrosa bacteria

Hace 6 minutos
Virginia Demo ingresó a Cuestión de Peso.

Quién es la figura de Gran Hermano que se unió a Cuestión de Peso

Hace 9 minutos
Autoridades señalaron que aún se desconocen cómo se originó el incendio en el geriátrico

Tragedia en un geriátrico de Olavarría: dos fallecidos y 37 heridos en un incendio

Hace 13 minutos
Un pueblo tranquilo del interior bonaerense, a pocos kilómetros de Buenos Aires.

La escapada cerca de Buenos Aires a un pueblo muy tranquilo con construcciones bajas para mantener su estilo

Hace 21 minutos