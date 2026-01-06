Bomba en River: un referente del Millonario está en la mira del Genoa de De Rossi El equipo de Marcelo Gallardo, que desarrolla su pretemporada en San Martín de Los Andes, recibió una oferta por una de sus figuras desde la Serie A de Italia: ¿se irá en este mercado de pases? Por + Seguir en







Gallardo podría perder una pieza clave en el equipo.

Mientras el plantel profesional realiza la parte dura de la pretemporada en la ciudad neuquina de San Martín de Los Andes, River recibió un contacto formal desde el Genoa de Italia por el defensor central Lucas Martínez Quarta: solicitaron un préstamo para incorporarse al equipo del italiano Daniele De Rossi.

En un mercado de pases frenético para el Millonario, donde debió desprenderse de jugadores históricos y traer jugadores de renombre como Aníbal Moreno, Fausto Vera y Matías Viña, en las últimas horas llegó el contacto formal desde Italia, para quedarse con el zaguero titular, quien ya tiene experiencia en la Serie A (jugó en la Fiorentina entre 2020 y 2024).

Lucas Martinez Quarta El defensor de 29 años es uno de los referentes de River. @RiverPlate Sin embargo, la dirigencia de la institución de Núñez, liderada por Stéfano Di Carlo, desestimó la oferta: no están dispuestos a ceder el defensor con un préstamo, en un sector del equipo que tiene poco recambio. Además, la decisión obedece a la reciente inversión del club para repatriar al defensor central: en 2025 gastó 7 millones de euros para traerlo de regreso desde la Fiorentina, y además le firmó un contrato hasta diciembre de 2028.