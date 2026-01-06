7 de enero de 2026 Inicio
Bomba en River: un referente del Millonario está en la mira del Genoa de De Rossi

El equipo de Marcelo Gallardo, que desarrolla su pretemporada en San Martín de Los Andes, recibió una oferta por una de sus figuras desde la Serie A de Italia: ¿se irá en este mercado de pases?

Gallardo podría perder una pieza clave en el equipo.

Mientras el plantel profesional realiza la parte dura de la pretemporada en la ciudad neuquina de San Martín de Los Andes, River recibió un contacto formal desde el Genoa de Italia por el defensor central Lucas Martínez Quarta: solicitaron un préstamo para incorporarse al equipo del italiano Daniele De Rossi.

El torneo Apertura 2026 empezará el 22 de enero.
Confirmaron el fixture de las primeras 12 fechas del torneo Apertura 2026: los partidos de Boca y River

En un mercado de pases frenético para el Millonario, donde debió desprenderse de jugadores históricos y traer jugadores de renombre como Aníbal Moreno, Fausto Vera y Matías Viña, en las últimas horas llegó el contacto formal desde Italia, para quedarse con el zaguero titular, quien ya tiene experiencia en la Serie A (jugó en la Fiorentina entre 2020 y 2024).

Lucas Martinez Quarta
El defensor de 29 años es uno de los referentes de River.

Sin embargo, la dirigencia de la institución de Núñez, liderada por Stéfano Di Carlo, desestimó la oferta: no están dispuestos a ceder el defensor con un préstamo, en un sector del equipo que tiene poco recambio. Además, la decisión obedece a la reciente inversión del club para repatriar al defensor central: en 2025 gastó 7 millones de euros para traerlo de regreso desde la Fiorentina, y además le firmó un contrato hasta diciembre de 2028.

El defensor debutó en River en noviembre de 2016 y, tras varios años con un gran nivel, fue vendido a Fiorentina en octubre de 2020 por una cifra cercana a los 13 millones de euros. En el equipo italiano fue titular y capitán hasta enero de 2025, cuando regresó al Millonario. De esta manera, el zaguero continuará en Núñez en un año donde disputará la Copa Sudamericana, tras un año 2025 para el olvido, donde no levantó ningún trofeo.

