Un policía se robó las cubiertas de un patrullero y las vendió para pagar una deuda de $400.000

José Nicolás López fue condenado a tres años de prisión y deberá pagar una multa de $90.000. Además, entorpeció la investigación.

Patrulleros de la Policía de Santa Fe.
El policía José Nicolás López, de 40 años, fue condenado a tres años de prisión, con la posibilidad de obtener la libertad condicional, por robar las cuatro cubiertas de un patrullero para saldar una deuda de $400.000 en la ciudad santafesina de San Justo.

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe determinó la inhabilitación de forma perpetua y una multa de $90.000, que es el monto máximo previsto por la ley penal para estos casos.

El juez Pablo Ruiz Staigeer dispuso la sentencia en un juicio abreviado este jueves en los tribunales de la ciudad de Santa Fe, donde el fiscal Ezequiel Hernández estuvo a cargo de la investigación del delito cometido hace dos semanas.

López reconoció su responsabilidad penal como autor de los delitos de "peculado" y "estelionato", ambos agravados por haber sido cometidos con ánimo de lucro.

Cómo robó las ruedas del patrullero en Santa Fe y entorpeció la investigación

Según el relato del representante del MPA, “López concretó su accionar delictivo entre el miércoles 24 y el viernes 26 del mes pasado, mientras cumplía funciones como subinspector en la Comisaría Primera de la Unidad Regional XVI, con sede en San Justo”.

La versión de la fiscalía indica que el imputado extrajo “las cuatro cubiertas que tenía colocadas un móvil policial estacionado en la dependencia y se apoderó de ellas, vehículo del que le correspondía la custodia a raíz de su cargo público”.

“Luego, López vendió las cubiertas como si hubieran sido propias y así pagó una deuda de 400.000 pesos que tenía con la persona que las adquirió. Pocos días después se constató el faltante y se inició la investigación penal”, sostuvo Hernández.

El abogado indicó que se “recabaron testimonios, se analizaron registros del GPS del móvil policial y de cámaras de seguridad, así como se colectaron otras evidencias que permitieron esclarecer lo sucedido”.

La misma acusación señaló que el entonces subinspector trató de “entorpecer la investigación para procurar su impunidad” cuando advirtió el enfoque de la misma y amedrentó al “comprador de las cubiertas para que las ocultara y no lo delatara”.

