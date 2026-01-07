Bomba en Boca: otro futbolista se despidió del club y complica a Claudio Úbeda

El jugador, que había llegado a la institución en agosto de 2021, se marchó del Xeneize en la previa del inicio del torneo Apertura 2026. "Es complicado irse de un club así", reconoció.

El futbolista Luis Advíncula se despidió de Boca en medio de la pretemporada del equipo , por lo que el Xeneize perdió a uno de sus laterales derechos en la previa del torneo Apertura 2026. Además, confirmó que pidió irse del club para regresar a Perú , su país natal.

Boca confirmó la salida del jugador peruano de la institución después de que fuera presentado en el club en agosto de 2021 y remarcó sus títulos en el Xeneize: "El jugador Luis Advíncula se desvinculó de la institución. En sus 4 años y medio en el club ganó la Copa Argentina 2021, Copa de la Liga 2022, Liga Profesional 2022 y la Supercopa Argentina 2023. ¡Te agradecemos y te deseamos muchos éxitos en esta nueva etapa, Luis!"

Por su parte, el futbolista de 35 años expuso su aflicción por su ida del Xeneize. "Con sentimientos encontrados. Estuve muchos años en el club y estoy muy agradecido con las personas que me recibieron desde el minuto uno, además del presidente. Es complicado irse de un club así" , expresó en diálogo con El Canal de Boca.

En tal sentido, confirmó que su regreso a Perú se producirá por un motivo familiar: "Estoy pasando por un momento familiar complicado. Ellos siempre se portaron bien conmigo y accedieron a mi pedido de que tenía que volver a mi país, así que no me alcanzaría para agradecer lo que hicieron por mí".

También repasó su etapa en el club de La Ribera. "Cumplí el sueño de venir a jugar a un club tan gigante como este. Pasé de todo en este club: desde ser criticado a elogiado. Siempre intenté dar lo mejor. También acepté cuando me equivoqué. Siempre voy a estar agradecido por cómo me trataron. Es impresionante lo que se vive acá adentro, como una familia. Se va a extrañar", reconoció.

“Es impresionante lo que se vive acá adentro” La palabra de Luis Advíncula en exclusiva en #ElCanaldeBoca tras confirmarse su salida del club. @alan_sche pic.twitter.com/wyt1id6Ozv

"Para un jugador, que la Bombonera en algunas ocasiones te ovacione, es impresionante. Es el más lindo de los recuerdos que me voy a llevar. Estuve casi cinco años acá", destacó.

La salida de Advíncula impacta al plantel de Boca ya que el entrenador Claudio Úbeda perderá a un lateral derecho en el equipo, en medio de la preparación para afrontar la temporada 2026. Ahora, Juan Barinaga, Lucas Blondel, Marcelo Weigandt y el juvenil Dylan Gorosito buscarán ser titulares, aunque alguno también podría salir del Xeneize en este mercado de pases.

Dos equipos del exterior preguntaron por un futbolista de Boca con paso por la Selección argentina

Milton Delgado es uno de los nombres que aparece con mayor frecuencia en las consultas del mercado internacional cuando se analiza el presente de Boca. El mediocampista de 20 años logró afirmarse en el primer equipo durante la última temporada, se ganó un lugar entre los titulares y se convirtió en una pieza considerada importante dentro del plantel profesional.

Ese crecimiento en el Xeneize estuvo acompañado por su recorrido en las Selecciones juveniles de la Argentina, donde formó parte de distintos procesos formativos y tuvo participación en la Sub 20, incluido el Mundial disputado en Chile. Sin ser el eje central de su carrera, esa experiencia internacional contribuyó a fortalecer su perfil y a darle mayor visibilidad fuera del país.

Con continuidad en Boca y rodaje tanto a nivel local como internacional, Delgado comenzó a despertar interés en clubes del exterior. Tras un primer sondeo de Chelsea meses atrás, en este mercado se sumaron consultas de Inter Miami y CSKA de Moscú, que se interiorizaron sobre su situación contractual, mientras la dirigencia analiza los pasos a seguir con uno de los juveniles mejor posicionados del plantel.