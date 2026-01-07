7 de enero de 2026 Inicio
Bomba en Boca: otro futbolista se despidió del club y complica a Claudio Úbeda

El jugador, que había llegado a la institución en agosto de 2021, se marchó del Xeneize en la previa del inicio del torneo Apertura 2026. "Es complicado irse de un club así", reconoció.

Claudio Úbeda

Claudio Úbeda, entrenador de Boca.

El futbolista Luis Advíncula se despidió de Boca en medio de la pretemporada del equipo, por lo que el Xeneize perdió a uno de sus laterales derechos en la previa del torneo Apertura 2026. Además, confirmó que pidió irse del club para regresar a Perú, su país natal.

La Copa Argentina 2026 comenzará el 18 de enero.
Boca confirmó la salida del jugador peruano de la institución después de que fuera presentado en el club en agosto de 2021 y remarcó sus títulos en el Xeneize: "El jugador Luis Advíncula se desvinculó de la institución. En sus 4 años y medio en el club ganó la Copa Argentina 2021, Copa de la Liga 2022, Liga Profesional 2022 y la Supercopa Argentina 2023. ¡Te agradecemos y te deseamos muchos éxitos en esta nueva etapa, Luis!"

Por su parte, el futbolista de 35 años expuso su aflicción por su ida del Xeneize. "Con sentimientos encontrados. Estuve muchos años en el club y estoy muy agradecido con las personas que me recibieron desde el minuto uno, además del presidente. Es complicado irse de un club así", expresó en diálogo con El Canal de Boca.

En tal sentido, confirmó que su regreso a Perú se producirá por un motivo familiar: "Estoy pasando por un momento familiar complicado. Ellos siempre se portaron bien conmigo y accedieron a mi pedido de que tenía que volver a mi país, así que no me alcanzaría para agradecer lo que hicieron por mí".

También repasó su etapa en el club de La Ribera. "Cumplí el sueño de venir a jugar a un club tan gigante como este. Pasé de todo en este club: desde ser criticado a elogiado. Siempre intenté dar lo mejor. También acepté cuando me equivoqué. Siempre voy a estar agradecido por cómo me trataron. Es impresionante lo que se vive acá adentro, como una familia. Se va a extrañar", reconoció.

"Para un jugador, que la Bombonera en algunas ocasiones te ovacione, es impresionante. Es el más lindo de los recuerdos que me voy a llevar. Estuve casi cinco años acá", destacó.

La salida de Advíncula impacta al plantel de Boca ya que el entrenador Claudio Úbeda perderá a un lateral derecho en el equipo, en medio de la preparación para afrontar la temporada 2026. Ahora, Juan Barinaga, Lucas Blondel, Marcelo Weigandt y el juvenil Dylan Gorosito buscarán ser titulares, aunque alguno también podría salir del Xeneize en este mercado de pases.

