Fue titular del Mundial Sub-20, quedó libre y ahora ya tiene nuevo club

El defensor juvenil buscará mostrar su buen nivel que desplegó con la selección intentando tener más minutos en otro equipo de primera.

El futbolista firmará un contrato por 18 meses.

El futbolista firmará un contrato por 18 meses.

  • El defensor con un rol destacado en la selección sub 20 resolvió su futuro luego de quedar con el pase en su poder.
  • El jugador fue protagonista en una cita mundialista y ahora continuará su carrera en otro equipo de primera.
  • La decisión se apoyó en un proyecto deportivo que se impuso sobre otras alternativas.
  • Su etapa previa en un club argentino dejó pocos partidos oficiales disputados.

Juan Manuel Villalba definió su próximo paso profesional luego de cerrar una etapa que lo tuvo teniendo una destacada participación en el Mundial Sub-20. El defensor, que formó parte del equipo argentino en ese certamen, resolvió su futuro luego de quedar en condición de libre.

El futbolista acumula casi 20 millones de seguidores en Instagram. 
Este es el perfume favorito de Arturo Vidal: cuánto sale en Argentina

El defensor se formó en Vélez, club en el que no llegó a debutar en primera, pero no renovó contrato y se fue a Gimnasia de la Plata, en donde no tuvo los minutos que esperaba y volvió a quedarse con el pase en su poder.

Finalmente, acordó su llegada a Tigre, institución que le presentó una propuesta que terminó siendo determinante. El futbolista firmará un contrato por 18 meses y tendrá la posibilidad de extender su estadía en función de su rendimiento. De este modo, el club de Victoria sumó a un jugador joven con experiencia en selecciones juveniles y proyección a futuro.

Villalba

Los números de Juan Manuel Villalba en Gimnasia

El paso de Villalba por Gimnasia La Plata estuvo lejos de tener continuidad. Durante el 2025, el defensor acumuló 223 minutos en cancha, con escasa participación en el torneo local. En el último Clausura disputó apenas dos encuentros oficiales, ambos como lateral izquierdo. Uno de ellos fue triunfo frente a Godoy Cruz y el otro una caída ante Lanús, en partidos que terminaron con idéntico marcador.

Villalba

Esos poco más de 200 minutos se repartieron entre cinco partidos jugados en total, sin goles ni asistencias. Esa falta de rodaje contrastó con su protagonismo en la Selección Argentina Sub-20. En el Mundial juvenil, Villalba disputó cinco de los siete encuentros posibles y aportó una asistencia en el cruce ante México por los cuartos de final, una actuación que reforzó su perfil dentro del mercado local.

