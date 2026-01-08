Procesaron al policía que mató a un vecino de Villa Lugano durante Navidad La Justicia dictó la medida contra el agente Darián Gastón Miño y ordenó un embargo de $110 millones, mientras que dictó el sobreseimiento de los familiares de la víctima, Juan Gabriel González. Por + Seguir en







El momento del disparo contra Juan Gabriel González.

La Justicia procesó con prisión preventiva a Darián Gastón Miño, el efectivo de la Policía de la Ciudad acusado de asesinar a Juan Gabriel González en el barrio de Villa 20, en Villa Lugano. El magistrado Hugo Decaria, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 20, ratificó la responsabilidad del agente tras analizar las pruebas que acreditan su participación directa en el hecho.

En su resolución, el juez consideró a Miño "autor del delito de homicidio, agravado por haberse cometido en abuso de su función o cargo". La medida judicial incluye un embargo preventivo sobre los bienes y el dinero del imputado por un total de $110.004.700, al tiempo que la fuerza de seguridad confirmó que el efectivo ya fue desvinculado de la institución.

El fallo también trajo alivio para el entorno de la víctima, ya que se dispuso el sobreseimiento de Dante Gabriel González (hijo de la víctima), Nelly Elizabeth Portillo (pareja) y Anastasio Néstor Chávez (vecino). Los tres habían sido inicialmente imputados en la causa tras los disturbios ocurridos durante la madrugada del 25 de diciembre pasado.

"Corresponde responsabilizar a Darian Gastón Miño por la muerte de Juan Gabriel González, desde que los elementos de prueba incorporados hasta el momento acreditan la materialidad y participación del imputado", fundamentó el juez Decaria. La decisión se basó, en gran parte, en las imágenes viralizadas que muestran el momento del disparo letal.

Los detalles del operativo y el informe forense El hecho ocurrió cuando una comisión policial ingresó a la Villa 20 para intervenir en una serie de incidentes durante los festejos navideños. Según los registros de video y testimonios recolectados, los agentes intentaron reducir a González mediante golpes y forcejeos, situación que culminó cuando uno de los efectivos accionó su arma reglamentaria a corta distancia.

La autopsia preliminar, difundida por la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), detalló que dos agentes realizaron un total de seis disparos, uno de los cuales resultó fatal. El Cuerpo Médico Forense determinó que el deceso del vecino de 45 años fue provocado por el impacto de proyectiles que causaron estragos en órganos vitales. "El anticipo preliminar de la autopsia es conciso y claro: lesiones por proyectil de munición múltiple en tórax y abdomen. Hemorragia interna y externa", informó la organización. Este resultado fue calificado como "dirimente" para que la Justicia decidiera el procesamiento del ahora exoficial por el uso desproporcionado de la fuerza pública.