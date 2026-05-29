29 de mayo de 2026 Inicio
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El plantel completo de Argelia: el cuerpo técnico y todos los convocados para el Mundial 2026

El rival de Argentina en el debut y su convocatoria para afrontar la Copa del Mundo.

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La Selección de Argelia de cara al Mundial 2026.

La Selección de Argelia de cara al Mundial 2026.

  • Ocupan el puesto 28 en el ranking FIFA, siendo la 4° mejor Selección de África.
  • Tienen un entrenador europeo con experiencia en mundiales.
  • Se enfrentará a Argentina en la primera fecha.
  • Su mejor desempeño en el certamen fue en la edición de 2014, donde cayó 2-1 (prórroga) frente a Alemania, posterior campeón, en octavos de final.

Argelia es una de las 10 selecciones africanas que disputarán la Copa del Mundo. Tuvo un paso arrollador en las Eliminatorias y consiguió la clasificación incluso dos fechas antes de que culminen. Jugará el certamen por quinta vez en su historia y volverá luego de la buena imagen que dejó al mundo en Brasil 2014, cuando puso en aprietos y llevó al tiempo extra al que luego sería el equipo campeón.

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Su entrenador, Vladimir Petkovic, nació en Bosnia y ya tuvo experiencia dirigiendo un Mundial. Fue el encargado de liderar a Suiza en Rusia 2018. Allí, le sacó un empate a uno de los máximos candidatos como Brasil y avanzó segundo en un grupo que completaban Serbia y Costa Rica. Finalmente cayó en octavos ante Suecia por 1-0. Es un DT que prioriza el orden táctico y la solidez defensiva por encima de la posesión. Sus equipos suelen mostrar rigor táctico, transiciones rápidas y ataques directos aprovechando la velocidad por las bandas.

Tiene un plantel cuyos jugadores juegan principalmente en ligas de Europa. Presenta futbolistas de renombre internacional en todas sus líneas. En el arco destaca Luca Zidane, hijo de Zinedine, que hizo inferiores en el Real Madrid y hoy ataja en el Granada de la segunda división española. En la zaga aparecen Ramy Bensebaïni, defensor polifuncional del Borussia Dortmund y Rayan Aït-Nouri, un lateral con la habilidad de un delantero que juega en el Manchester City.

Ibrahim Maza
Ibrahim Maza, de 20 años, es la mayor promesa de Argelia.

Ibrahim Maza, de 20 años, es la mayor promesa de Argelia.

En el medio cuenta con jugadores experimentados como Ismaël Bennacer y Houssem Aouar, ambos con paso por equipos importantes de Europa. Además posee jóvenes talentosos que se encargan de la creación de fútbol, con un estilo vistoso y desfachatado. Uno de ellos es Ibrahim Mazza, titular en el Bayer Leverkusen. El otro es Farès Chaïbi, pieza clave del Eintracht Frankfurt. En ataque está el futbolista de más renombre y uno de los mejores de la historia del país: Riyad Mahrez, de presente en la liga de Arabia Saudita pero con pasado como figura del Manchester City, donde conquistó la Champions League.

Quiénes son los convocados por Argelia para el Mundial 2026

Sin haber confirmado la lista aún, estos son los 26 que se perfilan para jugar la Copa del Mundo

  • Arqueros: Oussama Benbot (USM Alger), Luca Zidane (Granada CF) y Anthony Mandrea (SM Caen).
  • Defensores: Youcef Atal (Al-Sadd SC), Ramy Bensebaïni (Borussia Dortmund), Rayan Aït-Nouri (Manchester City), Samir Chergui (Paris FC), Rafiq Belghali (Hellas Verona), Aïssa Mandi (Lille OSC), Jaouen Hadjam (BSC Young Boys), Mehdi Dorval (SSC Bari) y Zineddine Belaïd (JS Kabylie).
  • Mediocampistas: Ismaël Bennacer (Dinamo Zagreb), Ramiz Zerrouki (FC Twente), Hicham Boudaoui (OGC Niza), Adam Zorgane (Union Saint-Gilloise), Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen), Farès Chaïbi (Eintracht Frankfurt), Houssem Aouar (Al-Ittihad Jeddah).
  • Delanteros: Mohamed Amoura (VfL Wolfsburg), Ilan Kebbal (Paris FC), Riyad Mahrez (Al-Ahli SC), Anis Hadj Moussa (Feyenoord), Adel Boulbina (Al-Duhail), Monsef Bakrar (Dinamo Zagreb) y Baghdad Bounedjah (Al-Shamal SC).

Luca Zidane
Aïssa Mandi, Luca Zidane y Riyad Mahrez, tres pilares de la Selección.

Aïssa Mandi, Luca Zidane y Riyad Mahrez, tres pilares de la Selección.

Argelia se medirá el 16 de junio frente a Argentina, en Kansas City. Después se enfrentará a Jordania, el 23 de junio en Santa Clara. Y cerrará la fase de grupos contra Austria, el 27 de junio, en Kansas City.

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