El llanto de un excampeón de Boca tras la eliminación en la Copa Libertadores: "Me duele este momento" Se trata de Cristian Traverso, actual panelista en un canal deportivo, quien se descargó luego de la caída del Xeneize por 1-0 frente a Católica que lo dejó fuera de la Copa. "Váyanse a cagar", expresó. Por Agregar C5N en









El panelista de 54 años se emocionó tras la dura derrota de Boca en Copa Libertadores.

Boca vive horas de tensión y dolor tras quedar eliminado de la Copa Libertadores en la fase de grupos, luego de perder 1-0 con Universidad Católica en La Bombonera. Y fue Cristian Traverso, uno de los excampeones del Xeneize, quien alzó la voz y protagonizó un momento emotivo al quebrarse en vivo durante una transmisión televisiva: "Yo la lloro por dentro porque me duele vivir el momento de Boca", expresó.

Entre lágrimas y con la voz cortada, el exdefensor expresó el sufrimiento que le generó ver el presente del club y lanzó una crítica feroz hacia la conducción de Juan Román Riquelme. El panelista cuestionó con dureza la falta de autoridad del presidente frente a referentes que, según su visión, no están cumpliendo con las exigencias del club.

"Si Riquelme no tiene las pelotas para echarlo a Cavani, es una falta de respeto para todos los hinchas", disparó con indignación, haciendo hincapié en que no quiere ver más "el palco ocupado por un jugador" que hace meses no pisa la cancha mientras el equipo se hunde.

cristian traverso El multicampeón con Boca cruzó duramente a la actual dirigencia xeneize.

Para el multicampeón xeneize, el plantel actual perdió la esencia y el espíritu que históricamente caracterizó a la camiseta azul y oro. Traverso sentenció que los jugadores dirigidos por el ahora despedido Claudio Úbeda "ya no lo representan" y calificó la eliminación como un "papelón". Incluso, lamentó que se haya utilizado una camiseta en homenaje a la conquista de la Libertadores 2001, señalando que aquel equipo "exprimía las camisetas y chorreaban pasión", algo que no se vio reflejado en la falta de actitud mostrada en La Bombonera.