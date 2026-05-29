El llanto de un excampeón de Boca tras la eliminación en la Copa Libertadores: "Me duele este momento"

Boca vive horas de tensión y dolor tras quedar eliminado de la Copa Libertadores en la fase de grupos, luego de perder 1-0 con Universidad Católica en La Bombonera. Y fue Cristian Traverso, uno de los excampeones del Xeneize, quien alzó la voz y protagonizó un momento emotivo al quebrarse en vivo durante una transmisión televisiva: "Yo la lloro por dentro porque me duele vivir el momento de Boca", expresó.
Entre lágrimas y con la voz cortada, el exdefensor expresó el sufrimiento que le generó ver el presente del club y lanzó una crítica feroz hacia la conducción de Juan Román Riquelme. El panelista cuestionó con dureza la falta de autoridad del presidente frente a referentes que, según su visión, no están cumpliendo con las exigencias del club.
"Si Riquelme no tiene las pelotas para echarlo a Cavani, es una falta de respeto para todos los hinchas", disparó con indignación, haciendo hincapié en que no quiere ver más "el palco ocupado por un jugador" que hace meses no pisa la cancha mientras el equipo se hunde.
Para el multicampeón xeneize, el plantel actual perdió la esencia y el espíritu que históricamente caracterizó a la camiseta azul y oro. Traverso sentenció que los jugadores dirigidos por el ahora despedido Claudio Úbeda "ya no lo representan" y calificó la eliminación como un "papelón". Incluso, lamentó que se haya utilizado una camiseta en homenaje a la conquista de la Libertadores 2001, señalando que aquel equipo "exprimía las camisetas y chorreaban pasión", algo que no se vio reflejado en la falta de actitud mostrada en La Bombonera.
El análisis del exjugador también se centró en la profunda fractura social que atraviesa al "Mundo Boca", lamentando la división política entre los seguidores de Riquelme y los de la oposición. "Es una cagada Boca en este momento; ver que los hinchas se pelean por Riquelme o Macri es ver cómo lo están destruyendo", afirmó con angustia.
Finalmente, mientras Boca se prepara para un semestre donde deberá conformarse con jugar la Copa Sudamericana ante O'Higgins de Chile, Traverso minimizó el torneo, pidiendo que lo jueguen "los pibes". Y concluyó: "La historia nuestra con Boca era ir a la cancha, ir a bancarse lo que venga, ir a todos lados. No es el Boca de Riquelme ni de Macri. Y así lo están destruyendo, los que están afuera y los que están adentro".
Mirá el descargo de Cristian Traverso tras la eliminación de Boca en la Copa Libertadores