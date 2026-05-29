Se confirmó el rival de Boca para la Copa Sudamericana: contra quién juega y cuándo Tras la eliminación de la Libertadores, el Xeneize ya conoce su oponente en los 16avos y el encuentro se jugará luego del Mundial 2026. Claudio Úbeda no continuará como director técnico porque no le renovarán el contrato. Por Agregar C5N en









Boca, afuera de la Libertadores.

Luego de la eliminación de la Copa Libertadores tras perder contra Universidad Católica por 1 a 0 en Bombonera, Boca jugará los 16avos de la Copa Sudamericana y ya tiene rival confirmado. Además, la dirigencia deberá buscar un nuevo director técnico porque no le renovarán a Claudio Úbeda.

El Xeneize debía ganar para clasificar entre los primeros del Grupo D de la Libertadores, luego de una serie de malos resultados en las últimas fechas, a pesar de haber iniciado bien. Pero debían sumar de a tres, ni la derrota ni el empate servían.

No lo pudo conseguir e incluso recibió un gol a los 34 minutos de partido que lo eliminó de la competencia, pero lo dejó con chances de pelear en el segundo certamen sudamericano. De esta manera, la séptima tendrá que esperar.

Su rival para los 16avos de la Sudamericana será O’Higgins, equipo que terminó segundo en el grupo C, el cual integraban San Pablo –que clasificó primero- y Millonarios y Boston River, ambos afuera. El cruce abrirá una nueva etapa para el conjunto argentino y será cuando termine el mundial.

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