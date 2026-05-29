29 de mayo de 2026 Inicio
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Se confirmó el rival de Boca para la Copa Sudamericana: contra quién juega y cuándo

Tras la eliminación de la Libertadores, el Xeneize ya conoce su oponente en los 16avos y el encuentro se jugará luego del Mundial 2026. Claudio Úbeda no continuará como director técnico porque no le renovarán el contrato.

Por
Boca

Boca, afuera de la Libertadores.

Leandro Paredes, la gran figura de Boca.
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El Xeneize debía ganar para clasificar entre los primeros del Grupo D de la Libertadores, luego de una serie de malos resultados en las últimas fechas, a pesar de haber iniciado bien. Pero debían sumar de a tres, ni la derrota ni el empate servían.

No lo pudo conseguir e incluso recibió un gol a los 34 minutos de partido que lo eliminó de la competencia, pero lo dejó con chances de pelear en el segundo certamen sudamericano. De esta manera, la séptima tendrá que esperar.

Su rival para los 16avos de la Sudamericana será O’Higgins, equipo que terminó segundo en el grupo C, el cual integraban San Pablo –que clasificó primero- y Millonarios y Boston River, ambos afuera. El cruce abrirá una nueva etapa para el conjunto argentino y será cuando termine el mundial.

gimenez boca defensa y justicia

Si bien, no hay fecha confirmada, el partido se disputará en la Bombonera en la semana del 21 y 23 de julio, mientras que la revancha se jugará en Rancagua, una semana más tarde, entre el 27 y 29.

La organización de la Sudamericana dispuso que Boca, por haber disputado la Libertadores, disputará todos sus primeros partidos como local y deberá cerrar sus series de visitante, salvo que enfrente a otro tercero con menor puntaje.

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