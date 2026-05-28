28 de mayo de 2026 Inicio
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Boca no puede torcer la historia, pierde 1 a 0 con Católica y se aleja de la clasificación

Con un golazo de la visita el conjunto xeneize pierde en la Bombonera y peligra su clasificación a los octavos de final del certamen continental.

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Boca pierde 1 a 0 contra Católica en la última fecha del Grupo D de la Copa Libertadores 2026-. 

Boca pierde 1 a 0 contra Católica en la última fecha del Grupo D de la Copa Libertadores 2026-. 

Redes sociales (imagen optimizada por IA)

Boca Juniors recibió un duro revés y pierde 1 a 0 con la U. Católica en la última fecha del Grupo D por la Copa Libertadores. En este encuentro, que se juega en la Bombonera, el Xeneize depende de sí mismo, ya que debe ganar para asegurarse la clasificación a los octavos de final.

Paredes, capitán del Xeneize.
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Impulsado por la necesidad y el empuje de la localía, el Xeneize tomó rápido control del partido y empezó a acercarse reiteradamente al área de Católica. A a los 6', Lautaro Blanco mandó un centro venenoso que la defensa no pudo rechazar del todo. Exequiel Zeballos encontró la pelota boyando en el área y sacó un bombazo al primer palo que se fue cerca.

El conjunto local empezó a apagarse y depender exclusivamente de la creatividad de Tomás Aranda o la chispa del Changuito Zeballos. A los 34' llegó el baldazo de agua fría para el Xeneize, cuando Los Cruzados metieron una contra en la que Clemente Montes manejó los tiempos, enganchó ante la marca de la defensa y sacó un violento derechazo que se estrelló en el palo antes de meterse al fondo de la red.

En el segundo tiempo, Boca, con mucha urgencia pero pocas ideas, se posicionó en el campo rival en busca del empate y, a los 57', tras un centro llovido, Milton Giménez improvisó una chilena en el corazón del área que rozó el poste. La pirueta del nueve quedó para las fotos, pero no sirvió para romper el cero.

Cómo llegó Boca a este partido

El Xeneize llega con lo justo a este partido que se vive como una verdadera final y para el que el margen de error es cero. El entrenador Claudio "Sifón" Úbeda pone lo mejor que tiene en la última jornada, a la que el equipo local llega en el tercer puesto con 7 puntos, a uno de Cruzeiro, que tiene 8 unidades y jugará de local contra Barcelona de Ecuador ya eliminado. En cuanto su rival de esta noche que cuenta con 10 puntos, Boca su ubica a 3 unidades, aunque con un triunfo, el local se clasificará por la victoria obtenida en tierras trasandinas.

Ese último partido entre el club de La Ribera y los Cruzados fue el 7 de abril en el Estadio San Carlos de Apoquindo, en la Región Metropolitana de Santiago de Chile, por la primera fecha del torneo, cuando el conjunto de Claudio Úbeda se impuso 2-1 con goles de Leandro Paredes y Adam Bareiro, mientras que Juan Díaz descontó para el equipo local.

Este partido de Boca sería el último previo al Mundial 2026, pero la institución se encuentra a la espera por la resolución de las autoridades de la Copa Argentina, ya que debe enfrentar a Sarmiento por los 16avos de final con día y horario a definir. El encuentro pendiente ante el equipo de Junín podría disputarse antes de la competencia de selecciones que comenzará el próximo 11 de junio, aunque no está confirmado.

Formaciones de Boca y Católica para la última fecha del Grupo D

Boca Juniors: Leandro Brey; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Exequiel Zeballos y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

U. Católica: Vicente Bernedo; Sebastián Arancibia, Daniel González, Branco Ampuero, Eugenio Mena; Jhojan Valencia, Fernando Zuqui, Jimmy Martinez, Cristián Cuevas, Clemente Montes; Fernando Zampedri. DT: Daniel Garnero.

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