Mundial 2026: por qué es tan importante la prelista de 55 jugadores y cómo influye en la convocatoria definitiva Lionel Scaloni presentó ante la FIFA la nómina de jugadores que pelean por un lugar de los 26 para disputar la competencia mundialista que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá y donde la Selección argentina es la defensora del título. Por + Seguir en







La lista final de los 26 jugadores tendrá que ser presentado el próximo 30 de mayo. @Argentina

A falta de un mes del inicio del Mundial 2026, Lionel Scaloni oficializó la prelista de los 55 jugadores que están en la pelea de formar parte de la competencia mundialista en la que la Selección argentina será la defensora del título tras lo obtenido en Qatar 2022, pero ¿qué tan importante es y cómo puede infliuir en los futbolistas que viajarán a Estados Unidos, México y Canadá?

La nómina de entre 23 y 26 futbolistas que jugarán la Copa del Mundo deberá presentarse hasta el 30 de mayo por lo que el entrenador argentino no tiene partidos de amistosos para basarse en ello, sino que deberá analizarlo de acuerdo al rendimiento de los cotejos que disputen en sus clubes.

El reglamento de FIFA establece que cada federación debe enviar una lista provisional de entre 35 y 55 jugadores y su inclusión en estos convocados podrá ser elegida para la lista definitiva de 26 jugadores. Por lo tanto, si un jugador no está hoy en el sistema de la FIFA, legalmente no puede subir al avión.

“Un jugador inscrito en la lista definitiva solo podrá ser sustituido en caso de lesión grave o enfermedad hasta 24 horas antes del inicio del primer partido de su selección. Dicho sustituto deberá figurar en la lista provisional enviada a la FIFA anteriormente”, de acuerdo a lo que establece el reglamento en base al corte final de los 26 convocados.

Es decir, que si el 10 de junio (un día antes del partido inaugural) se lesiona algún futbolista, los entrenadores podrán elegir su sustituto en esa primera lista, y en caso de no tener un reemplazo “natural” se queda con el espacio vacío.