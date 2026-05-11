11 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

Mundial 2026: por qué es tan importante la prelista de 55 jugadores y cómo influye en la convocatoria definitiva

Lionel Scaloni presentó ante la FIFA la nómina de jugadores que pelean por un lugar de los 26 para disputar la competencia mundialista que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá y donde la Selección argentina es la defensora del título.

Por
La lista final de los 26 jugadores tendrá que ser presentado el próximo 30 de mayo.

La lista final de los 26 jugadores tendrá que ser presentado el próximo 30 de mayo.

@Argentina

A falta de un mes del inicio del Mundial 2026, Lionel Scaloni oficializó la prelista de los 55 jugadores que están en la pelea de formar parte de la competencia mundialista en la que la Selección argentina será la defensora del título tras lo obtenido en Qatar 2022, pero ¿qué tan importante es y cómo puede infliuir en los futbolistas que viajarán a Estados Unidos, México y Canadá?

El sistema identificó a cinco candidatos.
Te puede interesar:

Un matemático de la UBA predijo quién ganará el Mundial 2026 y generó sorpresa por el puesto de Argentina

La nómina de entre 23 y 26 futbolistas que jugarán la Copa del Mundo deberá presentarse hasta el 30 de mayo por lo que el entrenador argentino no tiene partidos de amistosos para basarse en ello, sino que deberá analizarlo de acuerdo al rendimiento de los cotejos que disputen en sus clubes.

El reglamento de FIFA establece que cada federación debe enviar una lista provisional de entre 35 y 55 jugadores y su inclusión en estos convocados podrá ser elegida para la lista definitiva de 26 jugadores. Por lo tanto, si un jugador no está hoy en el sistema de la FIFA, legalmente no puede subir al avión.

“Un jugador inscrito en la lista definitiva solo podrá ser sustituido en caso de lesión grave o enfermedad hasta 24 horas antes del inicio del primer partido de su selección. Dicho sustituto deberá figurar en la lista provisional enviada a la FIFA anteriormente”, de acuerdo a lo que establece el reglamento en base al corte final de los 26 convocados.

Es decir, que si el 10 de junio (un día antes del partido inaugural) se lesiona algún futbolista, los entrenadores podrán elegir su sustituto en esa primera lista, y en caso de no tener un reemplazo “natural” se queda con el espacio vacío.

A partir del 25 de mayo, los clubes tienen la obligación de liberar a los jugadores que aparezcan en esta lista (salvo excepciones por finales continentales como la Champions League, que estira el plazo al 30 de mayo).

Mundial 2026: la prelista de 55 jugadores de la Selección argentina

  1. Emiliano Martínez - Aston Villa
  2. Gerónimo Rulli - Olympique De Marsella
  3. Juan Musso - Atlético De Madrid
  4. Walter Benítez - Crystal Palace Fc
  5. Facundo Cambeses - Racing Club
  6. Santiago Beltrán - River Plate
  7. Agustín Giay - Palmeiras
  8. Gonzalo Montiel - River Plate
  9. Nahuel Molina - Atlético De Madrid
  10. Nicolás Capaldo - Hamburgo Sv
  11. Kevin Mac Allister - Union Saint Gilloise
  12. Lucas Martínez Quarta - River Plate
  13. Marcos Senesi - Bournemounth
  14. Lisandro Martínez - Manchester United
  15. Nicolás Otamendi - Sl Benfica
  16. Germán Pezzella - River Plate
  17. Leonardo Balerdi - Olympique De Marsella
  18. Cristian Romero - Tottenhman Hotspur
  19. Lautaro Di Lollo - Boca Juniors
  20. Zaid Romero - Getafe Cf
  21. Facundo Medina - Olympique De Marsella
  22. Marcos Acuña - River Plate
  23. Nicolás Tagliafico - Olympique De Lyon
  24. Gabriel Rojas - Racing Club
  25. Máximo Perrone - Calcio Como 1907
  26. Leandro Paredes - Boca Juniors
  27. Guido Rodríguez - Valencia Cf
  28. Aníbal Moreno - River Plate
  29. Milton Delgado - Boca Juniors
  30. Alan Varela - Fc Porto
  31. Ezequiel Fernández - Bayer Leverkusen
  32. Rodrigo De Paul - Inter De Miami
  33. Exequiel Palacios - Bayer Leverkusen
  34. Enzo Fernández - Chelsea
  35. Alexis Mac Allister - Liverpool
  36. Giovani Lo Celso - Real Betis Balompié
  37. Nicolás Domínguez - Nottingham Forest
  38. Emiliano Buendia - Aston Villa
  39. Valentín Barco - Racing Club De Estrasburgo
  40. Lionel Messi - Inter De Miami
  41. Nicolás Paz - Calcio Como 1907
  42. Franco Mastantuono - Real Madrid
  43. Thiago Almada - Atlético De Madrid
  44. Tomás Aranda - Boca Juniors
  45. Nicolás González - Atlético De Madrid
  46. Alejandro Garnacho - Chelsea
  47. Giuliano Simeone - Atlético De Madrid
  48. Matías Soulé - As Roma
  49. Claudio Echeverri - Girona Fútbol Club
  50. Gianluca Prestianni - Sl Benfica
  51. Santiago Castro - Bologna Fc
  52. Lautaro Martínez - Internazionale De Milán
  53. José Manuel López - Palmeiras
  54. Julián Álvarez - Atlético De Madrid
  55. Mateo Pellegrino - Parma Calcio

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

cual es la religion oficial en republica democratica del congo, el pais sensacion que jugara el mundial 2026

Cuál es la religión oficial en República Democrática del Congo, el país sensación que jugará el Mundial 2026

Franco Armani y Ángel Di María no estarán ya que tras el Mundial 2022 habían anunciado su retiro de la Albiceleste

Mundial 2026: quiénes son los campeones de Qatar 2022 que se quedaron afuera de la prelista de Scaloni

El estreno mundialista llegará el 16 de junio ante Argelia en el estadio de los Kansas City Chiefs, por la primera fecha del Grupo J.

Cuándo se presenta la lista definitiva de la Selección argentina para el Mundial 2026

Paulo Dybala, ausente en la prelista de la Selección argentina para el Mundial 2026.

Las principales ausencias de la prelista de la Selección argentina para el Mundial 2026

Paredes es uno de los campeones del mundo que está dentro de los convocados.

Salió la prelista de la Selección argentina para el Mundial 2026: quiénes son los convocados del fútbol local

play

Mundial 2026: Scaloni presentó la prelista de 55 jugadores, con varias sorpresas

Rating Cero

El actor se sinceró sobre las infidelidades de su pasado.

¿En crisis? Benjamín Vicuña estaría atravesando un momento particular con su pareja y salió a aclarar

El Primavera Sound regreserá a la Argentina luego de sus antigas ediciones en 2022 y 2023

Con Gorillaz y The Strokes, vuelve el Primavera Sound a Buenos Aires: cuándo se ponen a la venta las entradas y a qué precio

Martin Lamelka y Adabel Guerrero se separaron tras 17 años de relación.

El gesto del ex de Adabel Guerrero que descolocó a todos tras la polémica separación

De Paul mostró el impresionante anillo de compromiso que le dio a Tini Stoessel con una melosa dedicatoria de amor

De Paul mostró el impresionante anillo de compromiso que le dio a Tini Stoessel con una melosa dedicatoria de amor

Wanda Nara y Martín Migueles en Japón.

Wanda Nara estaría soltera: afirman que se se separó luego de su viaje a Japón

Abel Pintos en Málaga. Agotó las localidades de sus cuatro fechas en España.

Abel Pintos recibió a un jugador de la Selección antes de su concierto en Madrid

últimas noticias

El actor se sinceró sobre las infidelidades de su pasado.

¿En crisis? Benjamín Vicuña estaría atravesando un momento particular con su pareja y salió a aclarar

Hace 19 minutos
El Primavera Sound regreserá a la Argentina luego de sus antigas ediciones en 2022 y 2023

Con Gorillaz y The Strokes, vuelve el Primavera Sound a Buenos Aires: cuándo se ponen a la venta las entradas y a qué precio

Hace 21 minutos
El sistema identificó a cinco candidatos.

Un matemático de la UBA predijo quién ganará el Mundial 2026 y generó sorpresa por el puesto de Argentina

Hace 21 minutos
El acceso a Pueblo Escondido es parte de la aventura. Desde Puesto El Tono, los senderos peatonales y caminos de montaña conducen hacia el pueblo, pasando por el Salto del Tigre, una de las cascadas más imponentes de Córdoba. 

Aventura, paisaje y tranquilidad: este es el pueblo no tan conocido de Córdoba que es perfecto para visitar

Hace 26 minutos
Cuál es la religión oficial en República Democrática del Congo, el país sensación que jugará el Mundial 2026

Cuál es la religión oficial en República Democrática del Congo, el país sensación que jugará el Mundial 2026

Hace 36 minutos