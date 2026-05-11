Mundial 2026: por qué es tan importante la prelista de 55 jugadores y cómo influye en la convocatoria definitiva

A falta de un mes del inicio del Mundial 2026, Lionel Scaloni oficializó la prelista de los 55 jugadores que están en la pelea de formar parte de la competencia mundialista en la que la Selección argentina será la defensora del título tras lo obtenido en Qatar 2022, pero ¿qué tan importante es y cómo puede infliuir en los futbolistas que viajarán a Estados Unidos, México y Canadá?
La nómina de entre 23 y 26 futbolistas que jugarán la Copa del Mundo deberá presentarse hasta el 30 de mayo por lo que el entrenador argentino no tiene partidos de amistosos para basarse en ello, sino que deberá analizarlo de acuerdo al rendimiento de los cotejos que disputen en sus clubes.
El reglamento de FIFA establece que cada federación debe enviar una lista provisional de entre 35 y 55 jugadores y su inclusión en estos convocados podrá ser elegida para la lista definitiva de 26 jugadores. Por lo tanto, si un jugador no está hoy en el sistema de la FIFA, legalmente no puede subir al avión.
“Un jugador inscrito en la lista definitiva solo podrá ser sustituido en caso de lesión grave o enfermedad hasta 24 horas antes del inicio del primer partido de su selección. Dicho sustituto deberá figurar en la lista provisional enviada a la FIFA anteriormente”, de acuerdo a lo que establece el reglamento en base al corte final de los 26 convocados.
Es decir, que si el 10 de junio (un día antes del partido inaugural) se lesiona algún futbolista, los entrenadores podrán elegir su sustituto en esa primera lista, y en caso de no tener un reemplazo “natural” se queda con el espacio vacío.
A partir del 25 de mayo, los clubes tienen la obligación de liberar a los jugadores que aparezcan en esta lista (salvo excepciones por finales continentales como la Champions League, que estira el plazo al 30 de mayo).
Mundial 2026: la prelista de 55 jugadores de la Selección argentina
- Emiliano Martínez - Aston Villa
- Gerónimo Rulli - Olympique De Marsella
- Juan Musso - Atlético De Madrid
- Walter Benítez - Crystal Palace Fc
- Facundo Cambeses - Racing Club
- Santiago Beltrán - River Plate
- Agustín Giay - Palmeiras
- Gonzalo Montiel - River Plate
- Nahuel Molina - Atlético De Madrid
- Nicolás Capaldo - Hamburgo Sv
- Kevin Mac Allister - Union Saint Gilloise
- Lucas Martínez Quarta - River Plate
- Marcos Senesi - Bournemounth
- Lisandro Martínez - Manchester United
- Nicolás Otamendi - Sl Benfica
- Germán Pezzella - River Plate
- Leonardo Balerdi - Olympique De Marsella
- Cristian Romero - Tottenhman Hotspur
- Lautaro Di Lollo - Boca Juniors
- Zaid Romero - Getafe Cf
- Facundo Medina - Olympique De Marsella
- Marcos Acuña - River Plate
- Nicolás Tagliafico - Olympique De Lyon
- Gabriel Rojas - Racing Club
- Máximo Perrone - Calcio Como 1907
- Leandro Paredes - Boca Juniors
- Guido Rodríguez - Valencia Cf
- Aníbal Moreno - River Plate
- Milton Delgado - Boca Juniors
- Alan Varela - Fc Porto
- Ezequiel Fernández - Bayer Leverkusen
- Rodrigo De Paul - Inter De Miami
- Exequiel Palacios - Bayer Leverkusen
- Enzo Fernández - Chelsea
- Alexis Mac Allister - Liverpool
- Giovani Lo Celso - Real Betis Balompié
- Nicolás Domínguez - Nottingham Forest
- Emiliano Buendia - Aston Villa
- Valentín Barco - Racing Club De Estrasburgo
- Lionel Messi - Inter De Miami
- Nicolás Paz - Calcio Como 1907
- Franco Mastantuono - Real Madrid
- Thiago Almada - Atlético De Madrid
- Tomás Aranda - Boca Juniors
- Nicolás González - Atlético De Madrid
- Alejandro Garnacho - Chelsea
- Giuliano Simeone - Atlético De Madrid
- Matías Soulé - As Roma
- Claudio Echeverri - Girona Fútbol Club
- Gianluca Prestianni - Sl Benfica
- Santiago Castro - Bologna Fc
- Lautaro Martínez - Internazionale De Milán
- José Manuel López - Palmeiras
- Julián Álvarez - Atlético De Madrid
- Mateo Pellegrino - Parma Calcio