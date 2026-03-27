Aunque nunca clasificaron a una Copa del Mundo, sus recientes actuaciones en la Copa Africana de Naciones los posicionan como un equipo en ascenso que busca usar el partido contra los campeones del mundo como una vidriera global.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni se enfrentará este viernes a Mauritania en una Bombonera que lucirá repleta, en lo que será el primer examen de esta ventana de marzo de cara al Mundial 2026. El segundo partido amistoso tendrá lugar el próximo martes 31 con el duelo ante Zambia .

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Aunque inicialmente se barajó la posibilidad de enfrentar a Guatemala , la AFA terminó confirmando a este rival que llega desde el noroeste de África con una historia de crecimiento sostenido y algunas particularidades. Ubicado en el puesto 115 del ranking de la FIFA, Mauritania es un país de cinco millones y medio de habitantes donde el 90% del territorio se encuentra en el desierto del Sahara.

Si bien sus principales ingresos provienen de la pesca y recursos naturales como el oro y el gas, el fútbol es su deporte más popular y ha experimentado una transformación profunda en las últimas décadas. Los denominados "Leones de Chinguetti" nunca disputaron una Copa del Mundo e incluso llegaron a desistir de participar en las eliminatorias para Estados Unidos 1994, pero hoy atraviesan su mejor momento histórico tras haber clasificado a tres de las últimas cuatro ediciones de la Copa Africana de Naciones, alcanzando hasta los cuartos de final en el Campeonato Africano de Naciones.

El cerebro detrás de este presente es el entrenador español Aritz López Garai , exfutbolista con amplia trayectoria en clubes como Celta de Vigo y Sporting Gijón, y ganador de varios títulos. En los últimos años, el equipo ha intensificado un proceso de nacionalización de futbolistas nacidos en Europa con raíces mauritanas, lo cuál ayudó a elevar el nivel competitivo.

Entre los nombres destacados para este viernes aparece el extremo Djeidi Gassama , quien juega en el Rangers de Escocia, nació en Francia y fue nacionalizado hace apenas pocas semanas, por lo que hará su debut oficial en el equipo ante la Selección Argentina. Gassama además ya tiene historia en común con uno de los jugadores de la Selección: fue compañero de Messi en el PSG.

También estará el mediocampista Oumar Ngom, del Lecce de Italia, y Aboubakar Kamara, delantero estrella, con pasado en el Fulham de Inglaterra y el Olympique de Marsella, que actualmente aporta su jerarquía en la liga de Tailandia.

Una de las curiosidades más impactantes de la liga de Mauritania ocurrió en la última temporada. Debido a la guerra civil en Sudán, el histórico club Al-Hilal de Omdurman no podía competir en su país. La federación mauritana les abrió las puertas de su torneo y, tras viajar más de 4.700 kilómetros, el equipo sudanés terminó consagrándose campeón de la liga de Mauritania 2024/25. Un hecho sin precedentes que demuestra la particular realidad del fútbol en esa región.

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seleccion entrenamiento @Argentina

El encuentro entre el seleccionado comandado por Lionel Scaloni y Mauritania se disputará este viernes 27 de marzo en el Estadio Alberto J. Armando, La Bombonera. El inicio del partido está pautado para las 20.15 horas. Como era de esperar, las entradas puestas a la venta el pasado lunes 23 se agotaron en cuestión de horas.

Quienes se quedaron afuera de la cancha, podrán seguirlo en vivo por televisión a través de Telefe. Además, se podrá seguir de forma online en dispositivos móviles a través de las aplicaciones Flow, DGO, Telecentro Play y TyC Sports Play.

La jornada contará con un fuerte componente festivo, incluyendo shows musicales de Pablo Lescano y Mala Fama, quienes animarán a la hinchada en esta primera parada de la gira que concluirá días después ante Zambia.