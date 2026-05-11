Un matemático de la UBA predijo quién ganará el Mundial 2026 y generó sorpresa por el puesto de Argentina

Un matemático de la Universidad de Buenos Aires (UBA) elaboró un modelo estadístico que ubica a Argentina como el tercer favorito para ganar el Mundial 2026, por detrás de España e Inglaterra. La proyección, que generó sorpresa por el lugar que ocupa la actual campeona del mundo en el ranking de candidatos, fue presentada por Guillermo Durán, decano de la Facultad de Ciencias Exactas y doctor en Ciencias de la Computación, en una entrevista reciente.
El modelo surge de un sitio desarrollado por la propia Facultad llamado 301060, nombre que homenajea la fecha de nacimiento de Diego Maradona. El sistema no predice un campeón con certeza, sino que asigna probabilidades en función del historial de resultados de cada selección en los últimos seis años, con mayor peso para los partidos recientes y los encuentros oficiales por sobre los amistosos. "El modelo matemático lo que toma como insumo son los resultados de los partidos. No toma en cuenta ni las formaciones ni la actualidad de los jugadores, sólo los resultados que obtuvo cada selección", explicó Durán.
Según el análisis, los cinco candidatos que se destacan por encima del resto son España, Inglaterra, Argentina, Francia y Brasil, en ese orden. "Argentina es el tercer favorito para ganar el Mundial. Nos sorprendió un poco quién era el segundo. El primero creo que era previsible, que es España, por el historial que viene, el que tiene", señaló el matemático en el streaming de Infobae.
La posición de Inglaterra como segundo favorito fue el dato que más llamó la atención, dado que históricamente no figura entre los principales candidatos en este tipo de proyecciones.
El análisis se enmarca en el lanzamiento del libro Fútbol y matemática. Los datos no se manchan, escrito por Durán junto a Waldemar Iglesias y editado por EUDEBA, que profundiza en la relación entre estadística y resultados deportivos. Durán es claro sobre los límites del modelo: "No decimos quién va a ganar el Mundial, por supuesto que no, esto es fútbol".
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Cuándo empieza el Mundial 2026
El Mundial de la FIFA 2026 arranca el jueves 11 de junio con el partido inaugural entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. Será el primer torneo con 48 selecciones participantes y se desarrollará en tres países anfitriones: Estados Unidos, México y Canadá. La final está programada para el domingo 19 de julio de 2026 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos, uno de los escenarios más grandes del mundo y ubicado en las afueras de Nueva York.
Thiago Almada - selección argentina
Los partidos de Argentina en el Mundial 2026
La Selección Argentina quedó ubicada en el Grupo J y debutará el martes 16 de junio a las 22 (hora argentina) ante Argelia en el Kansas City Stadium, también conocido como Arrowhead Stadium. El segundo partido será el lunes 22 de junio a las 14 (hora argentina) frente a Austria en el AT&T Stadium de Dallas. Cerrarán la fase de grupos el sábado 27 de junio a las 23 (hora argentina), cuando Jordania las reciba en ese mismo estadio de Dallas.