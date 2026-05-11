Un matemático de la UBA predijo quién ganará el Mundial 2026 y generó sorpresa por el puesto de Argentina El modelo estadístico de la Universidad de Buenos Aires relevó el resultado de un informe para determinar quién levantará la Copa del Mundo. Por + Seguir en







El sistema identificó a cinco candidatos. Redes sociales

Un matemático de la Universidad de Buenos Aires (UBA) elaboró un modelo estadístico que ubica a Argentina como el tercer favorito para ganar el Mundial 2026, por detrás de España e Inglaterra. La proyección, que generó sorpresa por el lugar que ocupa la actual campeona del mundo en el ranking de candidatos, fue presentada por Guillermo Durán, decano de la Facultad de Ciencias Exactas y doctor en Ciencias de la Computación, en una entrevista reciente.

El modelo surge de un sitio desarrollado por la propia Facultad llamado 301060, nombre que homenajea la fecha de nacimiento de Diego Maradona. El sistema no predice un campeón con certeza, sino que asigna probabilidades en función del historial de resultados de cada selección en los últimos seis años, con mayor peso para los partidos recientes y los encuentros oficiales por sobre los amistosos. "El modelo matemático lo que toma como insumo son los resultados de los partidos. No toma en cuenta ni las formaciones ni la actualidad de los jugadores, sólo los resultados que obtuvo cada selección", explicó Durán.

Según el análisis, los cinco candidatos que se destacan por encima del resto son España, Inglaterra, Argentina, Francia y Brasil, en ese orden. "Argentina es el tercer favorito para ganar el Mundial. Nos sorprendió un poco quién era el segundo. El primero creo que era previsible, que es España, por el historial que viene, el que tiene", señaló el matemático en el streaming de Infobae.

La posición de Inglaterra como segundo favorito fue el dato que más llamó la atención, dado que históricamente no figura entre los principales candidatos en este tipo de proyecciones.

El análisis se enmarca en el lanzamiento del libro Fútbol y matemática. Los datos no se manchan, escrito por Durán junto a Waldemar Iglesias y editado por EUDEBA, que profundiza en la relación entre estadística y resultados deportivos. Durán es claro sobre los límites del modelo: "No decimos quién va a ganar el Mundial, por supuesto que no, esto es fútbol".