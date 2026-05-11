Las sorpresas de Lionel Scaloni en la prelista de la Selección argentina para el Mundial 2026

Las sorpresas de Scaloni en la prelista de la Selección argentina para el mundial 2026

La prelista de 55 futbolistas que armó Lionel Scaloni para el Mundial 2026 dejó varios nombres que sorprendieron tanto por presente como por la trayectoria. La nómina deberá reducirse a 26 jugadores y la lista definitiva será presentada oficialmente el próximo 30 de mayo.

Entre las principales novedades aparecen juveniles que recién comienzan su carrera, futbolistas que nunca habían sido convocados y otros que atraviesan momentos irregulares en sus clubes.

Uno de los casos más llamativos es el de Santiago Beltrán, arquero de River Plate que se mete en consideración por primera vez dentro del universo de la Selección mayor. También aparecen jóvenes con escasa experiencia como Milton Delgado y Tomás Aranda, ambos de Boca Juniors, además de Lautaro Di Lollo, otro juvenil xeneize que logró meterse entre los defensores elegidos.

En ataque, la presencia de Mateo Pellegrino y José Manuel López también generó sorpresa. El delantero de Parma Calcio atraviesa sus primeros pasos en el fútbol europeo, mientras que el ex Lanús viene teniendo buenas actuaciones en Palmeiras pero todavía sin continuidad dentro del seleccionado nacional. Otro nombre que llamó la atención fue el de Santiago Castro, delantero del Bologna FC, seguido de cerca por Scaloni por su crecimiento en la Serie A.

Entre los futbolistas están también los campeones del mundo Guido Rodríguez y Germán Pezzella, que no tienen un gran presente futbolístico. A ellos se suman jugadores como Gabriel Rojas, de gran presente en Racing Club; y Aníbal Moreno, en River.

También sobresale la convocatoria de Alejandro Garnacho. El extremo, hoy en Chelsea, siempre fue observado como una de las grandes apuestas a futuro, aunque su irregularidad y las polémicas alrededor de su continuidad futbolística hacían dudar sobre su presencia en esta prelista. Las sorpresas de la prelista Santiago Beltrán – River Plate

Alejandro Garnacho – Chelsea

Agustín Giay – Palmeiras

Nicolás Capaldo – Hamburgo SV

Germán Pezzella – River Plate

Lautaro Di Lollo – Boca Juniors

Gabriel Rojas – Racing Club

Guido Rodríguez – Valencia CF

Aníbal Moreno – River Plate

Milton Delgado – Boca Juniors

Tomás Aranda – Boca Juniors

Santiago Castro – Bologna FC

José Manuel López – Palmeiras

Mateo Pellegrino – Parma Calcio Prelista completa de la Selección Argentina Arqueros Emiliano Martínez – Aston Villa

Gerónimo Rulli – Olympique de Marsella

Juan Musso – Atlético de Madrid

Walter Benítez – Crystal Palace FC

Facundo Cambeses – Racing Club

Santiago Beltrán – River Plate Defensores Agustín Giay – Palmeiras

Gonzalo Montiel – River Plate

Nahuel Molina – Atlético de Madrid

Nicolás Capaldo – Hamburgo SV

Kevin Mac Allister – Union Saint Gilloise

Lucas Martínez Quarta – River Plate

Marcos Senesi – Bournemouth

Lisandro Martínez – Manchester United

Nicolás Otamendi – SL Benfica

Germán Pezzella – River Plate

Leonardo Balerdi – Olympique de Marsella

Cristian Romero – Tottenham Hotspur

Lautaro Di Lollo – Boca Juniors

Zaid Romero – Getafe CF

Facundo Medina – Olympique de Marsella

Marcos Acuña – River Plate

Nicolás Tagliafico – Olympique de Lyon

Gabriel Rojas – Racing Club Mediocampistas Máximo Perrone – Calcio Como 1907

Leandro Paredes – Boca Juniors

Guido Rodríguez – Valencia CF

Aníbal Moreno – River Plate

Milton Delgado – Boca Juniors

Alan Varela – FC Porto

Ezequiel Fernández – Bayer Leverkusen

Rodrigo De Paul – Inter de Miami

Exequiel Palacios – Bayer Leverkusen

Enzo Fernández – Chelsea

Alexis Mac Allister – Liverpool

Giovani Lo Celso – Real Betis Balompié

Nicolás Domínguez – Nottingham Forest

Emiliano Buendía – Aston Villa

Valentín Barco – Racing Club de Estrasburgo Delanteros Lionel Messi – Inter de Miami

Nicolás Paz – Calcio Como 1907

Franco Mastantuono – Real Madrid

Thiago Almada – Atlético de Madrid

Tomás Aranda – Boca Juniors

Nicolás González – Atlético de Madrid

Alejandro Garnacho – Chelsea

Giuliano Simeone – Atlético de Madrid

Matías Soulé – AS Roma

Claudio Echeverri – Girona Fútbol Club

Gianluca Prestianni – SL Benfica

Santiago Castro – Bologna FC

Lautaro Martínez – Internazionale de Milán

José Manuel López – Palmeiras

Julián Álvarez – Atlético de Madrid

Mateo Pellegrino – Parma Calcio