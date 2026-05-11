11 de mayo de 2026 Inicio
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Las sorpresas de Lionel Scaloni en la prelista de la Selección argentina para el Mundial 2026

El entrenador de la Selección argentina presentó una nómina preliminar de 55 futbolistas que deberá reducirse a 26 antes del 30 de mayo. Entre los convocados aparecen juveniles, jugadores sin experiencia en la mayor y varios nombres inesperados.

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Las sorpresas de Scaloni en la prelista de la Selección argentina para el mundial 2026

Las sorpresas de Scaloni en la prelista de la Selección argentina para el mundial 2026

La prelista de 55 futbolistas que armó Lionel Scaloni para el Mundial 2026 dejó varios nombres que sorprendieron tanto por presente como por la trayectoria. La nómina deberá reducirse a 26 jugadores y la lista definitiva será presentada oficialmente el próximo 30 de mayo.

El estreno mundialista llegará el 16 de junio ante Argelia en el estadio de los Kansas City Chiefs, por la primera fecha del Grupo J.
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Entre las principales novedades aparecen juveniles que recién comienzan su carrera, futbolistas que nunca habían sido convocados y otros que atraviesan momentos irregulares en sus clubes.

Uno de los casos más llamativos es el de Santiago Beltrán, arquero de River Plate que se mete en consideración por primera vez dentro del universo de la Selección mayor. También aparecen jóvenes con escasa experiencia como Milton Delgado y Tomás Aranda, ambos de Boca Juniors, además de Lautaro Di Lollo, otro juvenil xeneize que logró meterse entre los defensores elegidos.

En ataque, la presencia de Mateo Pellegrino y José Manuel López también generó sorpresa. El delantero de Parma Calcio atraviesa sus primeros pasos en el fútbol europeo, mientras que el ex Lanús viene teniendo buenas actuaciones en Palmeiras pero todavía sin continuidad dentro del seleccionado nacional. Otro nombre que llamó la atención fue el de Santiago Castro, delantero del Bologna FC, seguido de cerca por Scaloni por su crecimiento en la Serie A.

Entre los futbolistas están también los campeones del mundo Guido Rodríguez y Germán Pezzella, que no tienen un gran presente futbolístico. A ellos se suman jugadores como Gabriel Rojas, de gran presente en Racing Club; y Aníbal Moreno, en River.

También sobresale la convocatoria de Alejandro Garnacho. El extremo, hoy en Chelsea, siempre fue observado como una de las grandes apuestas a futuro, aunque su irregularidad y las polémicas alrededor de su continuidad futbolística hacían dudar sobre su presencia en esta prelista.

Las sorpresas de la prelista

  • Santiago Beltrán – River Plate
  • Alejandro Garnacho – Chelsea
  • Agustín Giay – Palmeiras
  • Nicolás Capaldo – Hamburgo SV
  • Germán Pezzella – River Plate
  • Lautaro Di Lollo – Boca Juniors
  • Gabriel Rojas – Racing Club
  • Guido Rodríguez – Valencia CF
  • Aníbal Moreno – River Plate
  • Milton Delgado – Boca Juniors
  • Tomás Aranda – Boca Juniors
  • Santiago Castro – Bologna FC
  • José Manuel López – Palmeiras
  • Mateo Pellegrino – Parma Calcio

Prelista completa de la Selección Argentina

Arqueros

  • Emiliano Martínez – Aston Villa
  • Gerónimo Rulli – Olympique de Marsella
  • Juan Musso – Atlético de Madrid
  • Walter Benítez – Crystal Palace FC
  • Facundo Cambeses – Racing Club
  • Santiago Beltrán – River Plate

Defensores

  • Agustín Giay – Palmeiras
  • Gonzalo Montiel – River Plate
  • Nahuel Molina – Atlético de Madrid
  • Nicolás Capaldo – Hamburgo SV
  • Kevin Mac Allister – Union Saint Gilloise
  • Lucas Martínez Quarta – River Plate
  • Marcos Senesi – Bournemouth
  • Lisandro Martínez – Manchester United
  • Nicolás Otamendi – SL Benfica
  • Germán Pezzella – River Plate
  • Leonardo Balerdi – Olympique de Marsella
  • Cristian Romero – Tottenham Hotspur
  • Lautaro Di Lollo – Boca Juniors
  • Zaid Romero – Getafe CF
  • Facundo Medina – Olympique de Marsella
  • Marcos Acuña – River Plate
  • Nicolás Tagliafico – Olympique de Lyon
  • Gabriel Rojas – Racing Club

Mediocampistas

  • Máximo Perrone – Calcio Como 1907
  • Leandro Paredes – Boca Juniors
  • Guido Rodríguez – Valencia CF
  • Aníbal Moreno – River Plate
  • Milton Delgado – Boca Juniors
  • Alan Varela – FC Porto
  • Ezequiel Fernández – Bayer Leverkusen
  • Rodrigo De Paul – Inter de Miami
  • Exequiel Palacios – Bayer Leverkusen
  • Enzo Fernández – Chelsea
  • Alexis Mac Allister – Liverpool
  • Giovani Lo Celso – Real Betis Balompié
  • Nicolás Domínguez – Nottingham Forest
  • Emiliano Buendía – Aston Villa
  • Valentín Barco – Racing Club de Estrasburgo

Delanteros

  • Lionel Messi – Inter de Miami
  • Nicolás Paz – Calcio Como 1907
  • Franco Mastantuono – Real Madrid
  • Thiago Almada – Atlético de Madrid
  • Tomás Aranda – Boca Juniors
  • Nicolás González – Atlético de Madrid
  • Alejandro Garnacho – Chelsea
  • Giuliano Simeone – Atlético de Madrid
  • Matías Soulé – AS Roma
  • Claudio Echeverri – Girona Fútbol Club
  • Gianluca Prestianni – SL Benfica
  • Santiago Castro – Bologna FC
  • Lautaro Martínez – Internazionale de Milán
  • José Manuel López – Palmeiras
  • Julián Álvarez – Atlético de Madrid
  • Mateo Pellegrino – Parma Calcio

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