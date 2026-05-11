Salió la prelista de la Selección argentina para el Mundial 2026: quiénes son los convocados del fútbol local

Solo tres equipos tienen futbolistas dentro de la consideración de Lionel Scaloni de cara a la Copa del Mundo que se disputará en México, Canadá y Estados Unidos. En total, son 12 jugadores. ¿Qué club podría ceder más jugadores?

Paredes es uno de los campeones del mundo que está dentro de los convocados.

Contando los días para el inicio del Mundial 2026 y con la definición de las competencias, Lionel Scaloni dio a conocer la prelista de convocados que pelearán un lugar para estar en la Copa del Mundo. Entre los 55 futbolistas, 12 juegan actualmente en el fútbol argentino.

Cuándo se presenta la lista definitiva de la Selección argentina para el Mundial 2026

Cada Selección deberá contar con hasta 26 futbolistas para disputar el campeonato mundial que se jugará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá y tendrán que presentar la lista final el 30 de mayo.

Entre los convocados, Scaloni incluyó a 12 futbolistas que juegan en el ámbito local sorprendiendo con nombres de jugadores que nunca tuvieron participación o con apenas una citación en partidos amistosos o de Eliminatorias. Pero también están los campeones del mundo que volvieron a estar entre los considerados: en esa línea, solo River, Boca y Racing serán los equipos con citaciones para el Mundial .

En el Millonario, Santiago Beltrán, es una de las grandes presencias, pero se ganó la convocatoria por sus grandes actuaciones. También volvió a ser citado Aníbal Moreno, quien solo había tenido la posibilidad de jugar con la Albiceleste en octubre de 2025.

Obviamente que también están los que jugaron y ganaron Qatar 2022, Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Marcos Acuña , y el campeón de la Copa América, Lucas Martínez Quarta.

Santiago Beltrán - Aníbal Moreno

Por el lado del Xeneize, no faltó el capitán Leandro Paredes, pero que estará junto a los juveniles que fueron incluidos por primera vez como Lautaro Di Lollo, Milton Delgado y Tomás Aranda.

Di Lollo - Aranda - Delgado

En tanto, la Academia podría tener dos futbolistas entre los citados. Uno es el arquero Facundo Cambeses fue convocado por Scaloni durante los amistosos de la Selección en octubre 2025 debutando en la gira por Estados Unidos, en los amistosos contra Venezuela y Puerto Rico.

Por su parte, está el lateral izquierdo Gabriel Rojas que en marzo de este año estuvo en el plantel en los amistosos que se jugaron en La Bombonera ante Mauritania y Zambia.

Facundo Cambeses - Gabriel Rojas

Mundial 2026: cuándo se deberá entregar la lista de los 26 definitivos

Ya con la prelista de convocados que podrían disputar el Mundial 2026, ahora Lionel Scaloni tendrá 19 días para pensar severamente cómo quedará el recorte de nombres para llegar a la definitiva con los 26 convocados.

La misma tendrá que ser entregada el sábado 30 de mayo, para que los futbolistas sean cedidos por sus clubes.

Recién el 2 de junio se revelará la totalidad de los 1248 nombres de todas las Selecciones que disputarán la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá, una cifra récord que promete el mayor número de participantes en la historia.