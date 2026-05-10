Se definen los octavos de final del Torneo Apertura: a qué hora se juegan los partidos de este domingo

Tras la definición de la primera llave donde Argentinos Juniors, Belgrano, Huracán y Unión aseguraron un pase a los cuartos de final, Estudiantes vs. Racing, Rosario Central vs. Independiente, River vs. San Lorenzo y Vélez vs. Gimnasia buscarán meterse entre los 8 mejores del torneo.

Estudiantes y Racing se medirán desde las 17 en el Estadio Uno de La Plata

El fútbol argentino está entrando en la etapa de definición y este domingo se disputarán los cuatro partidos correspondientes por los octavos de final para de a poco avanzar hasta el título del Torneo Apertura .

En esa línea, todos los partidos tendrán su condimento especial, pero River y San Lorenzo se llevarán todas las miradas por ser el clásico de la jornada que se jugará desde las 19 en el Monumental y donde enfrentará a dos equipos con presentes duales.

El Millonario se posiciona cómodamente en el liderazgo de la Copa Sudamericana y logró el pase a los octavos de final en el segundo lugar, pero desde lo futbolístico, el equipo de Eduardo “Chacho” Coudet está dejando muchas dudas, tanto que el hincha se está mostrando disconforme.

Por su parte, el Ciclón, bajo su crisis institucional en el último tiempo, dentro de la cancha está demostrando un buen presente : también son los líderes en la fase de grupos del torneo internacional y en el local, pese a la derrota en la última fecha, no tuvo sobresaltos para lograr jugar esta instancia.

Sin embargo, la jornada de este domingo comenzará con el choque entre Rosario Central contra Independiente, en el Gigante de Arroyito: el Canalla logró el pase luego de posicionarse en el cuarto lugar, pero de buen andar; mientras que el Rojo sufrió mucho para clasificar, aunque en las últimas fechas encontró muy buena regularidad y pudo conseguir buenos resultados en distintos clásicos.

Más tarde, será el turno de Estudiantes y Racing: la Academia está en un flojo presente, pero buscará revertir su imagen y dar el batacazo ante el Pincha, actual campeón del fútbol argentino que terminó primero en la Zona A con 31 puntos y está teniendo una aceptable actuación en la Copa Libertadores, donde por ahora se mantiene en puestos de clasificación a los octavos de final.

Mientras que el cierre será en Liniers cuando Vélez reciba a Gimnasia y Esgrima La Plata: el Fortín culminó la primera fase del Torneo Apertura en el tercer lugar con 28 puntos, a raíz de 7 victorias, 7 empates y tan solo dos derrotas. En tanto, el Lobo logró jugar esta instancia después de terminar en el sexto lugar con 26 puntos, a raíz de 8 victorias, 2 empates y 6 derrotas.

Octavos de final del Torneo Apertura: a qué hora son los partidos de este domingo

15: Rosario Central vs. Independiente

17: Estudiantes LP vs. Racing

19: River vs. San Lorenzo

21: Vélez vs. Gimnasia LP

octavos de final Torneo Apertura

Cómo será la definición del resto del Torneo Apertura

La Liga Profesional confirmó cómo quedó el resto del cronograma del Torneo Apertura con los días de los cuartos, semifinales y la final.

De acuerdo a lo que se detalló, en la siguiente fase "los equipos vencedores que jugaron el sábado, disputarán los partidos de cuartos de final el día martes, y los ganadores del domingo lo harán el miércoles".

"Las semifinales se disputarán el sábado 16 o domingo 17, dependiendo de los involucrados en los torneos Conmebol. La final se jugará el domingo 24 de mayo a las 15.30 en el Estadio Mario Alberto Kempes de la Ciudad de Córdoba", concluyeron.