River se recuperó en el Monumental y empata 1-1 con San Lorenzo, que juega con uno menos

El Millonario, que busca acceder a la siguiente instancia del campeonato, recibe al Ciclón por los octavos de final del Torneo Apertura 2026 en uno de los clásicos del fútbol argentino. Rodrigo Auzmendi abrió el marcador para los de Boedo y luego lo empató Marcos Acuña. Matías Reali fue expulsado por una fuerte infracción sobre Tomás Galván.

River empata 1-1 con San Lorenzo en el estadio Monumental , en el marco de los octavos de final del Torneo Apertura 2026. Rodrigo Auzmendi abrió el marcador en el Ciclón, que juega con diez futbolistas debido a una expulsión a Matías Reali, mientras que después lo igualó Marcos Acuña.

Racing le ganó en la última a Estudiantes y pasó a cuartos: se definen los octavos de final del Apertura

Ambos equipos se enfrentan en uno de los clásicos del fútbol argentino y buscan acceder a la siguiente instancia del campeonato, donde el ganador enfrentará a Vélez o Gimnasia y Esgrima La Plata. El árbitro es Sebastián Zunino.

El Millonario expuso su superioridad colectiva durante el primer tiempo, mediante un ritmo frenético especialmente en el campo de juego con las intervenciones de Aníbal Moreno y Fausto Vera , quien participó en varias jugadas del equipo. Por su parte, el Ciclón tuvo dificultades para mantener la pelota por la alta presión del conjunto de Eduardo Coudet , aunque intentó aprovechar los espacios cuando avanzaba en el campo de juego.

En este marco, pese a que no fueron claras, el conjunto de Núñez acumuló situaciones para convertir a través de un cabezazo de Vera que se fue desviado, un disparo débil de Facundo Colidio atrapado por Orlando Gill y un remate del ex Argentinos Juniors desviado por el arquero de San Lorenzo al córner. El Millonario apretaba para intentar dañar a la defensa visitante.

En tanto, a los 31 minutos, el delantero Matías Reali fue expulsado por tarjeta roja directa en el Ciclón por una plancha sobre Tomás Galván , por lo que el equipo de Gustavo Álvarez se quedó sin una de sus armas ofensivas. Tras esta acción, el elenco de Coudet profundizó en su búsqueda de abrir el marcador e intentar aprovechar la superioridad numérica, pese a que apenas tuvo un intento de Colidio.

River vs San Lorenzo River recibe a San Lorenzo en el Monumental. X (@RiverPlate)

El Ciclón golpeó a los 37 minutos mediante un cabezazo de Auzmendi tras un centro de Nahuel Barrios y sorprendió a River. San Lorenzo remarcó su efectividad ya que se trató de su primera chance nítida en el partido.

El Millonario, que sintió el impacto, luego buscó empatar rápidamente el partido, aunque mayormente con asfixia en lugar de un dominio con jugadas colectivas. En tal sentido, solo tuvo una posibilidad clara mediante un tiro de Tomás Galván que se fue muy cerca del palo derecho de Gill, después de un fallido despeje de Mathías de Ritis.

Coudet realizó varios cambios en el equipo para enfrentar a San Lorenzo luego del triunfo 2-1 sobre Carabobo por la Copa Sudamericana con un once alternativo, ya que Gonzalo Montiel juega por Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta por Germán Pezzella, Lautaro Rivero por Facundo González, Marcos Acuña por Matías Viña, Vera por Lucas Silva, Moreno por Giuliano Galoppo, Galván por Santiago Lencina, Colidio por Juan Fernando Quintero y Sebastián Driussi por Joaquín Freitas.

Por su parte, el DT del Ciclón, Gustavo Álvarez, también modificó la formación después del empate 0-0 con Deportivo Cuenca por la Copa Sudamericana, debido a que de Ritis reemplaza a Teo Rodríguez Pagano y Reali a Alexis Cuello.

En tanto, el vencedor del cruce chocará en los cuartos de final con Vélez o Gimnasia y Esgrima La Plata, que jugarán este domingo desde las 21:30 en Liniers.

Los goles de River vs. San Lorenzo, por el Torneo Apertura 2026

Embed ¡ARRIBA EL CICLÓN CON UNO MENOS! Gran cabezazo de Auzmendi para el 1-0 de San Lorenzo ante River en el Más Monumental.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/R96bEurXby — SportsCenter (@SC_ESPN) May 10, 2026

Embed ¡¡¡LO GRITÓ CON TODO!!! Se combinaron Acuña y Juanfer y el Huevo marcó el 1-1 de River contra San Lorenzo.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/4SuHRe9U5J — SportsCenter (@SC_ESPN) May 10, 2026

River vs. San Lorenzo: formaciones