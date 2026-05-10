A qué hora juega River vs. San Lorenzo, por los octavos de final del Torneo Apertura: formaciones y cómo verlo en vivo En busca de un pase a los cuartos de final, el Millonario contará con el regreso de Fausto Vera y Sebastián Driussi. Por su parte, el Ciclón pondrá lo mejor que tiene, aunque contará con una baja importante tras la expulsión de Alexis Cuello. Por + Seguir en







River recibirá a San Lorenzo desde las 19 en el Monumental por los octavos de final del Torneo Apertura Prensa River

River enfrenta a San Lorenzo este domingo en el Monumental, en lo que será el clásico de los octavos de final del Torneo Apertura.

El Millonario llega a este encuentro en medio de una incertidumbre futbolística, ya que, si bien desde la llegada de Eduardo “Chacho” Coudet, consiguió muy buenos resultados, demostró un muy flojo nivel en la mayoría de sus presentaciones, profundizando la situación en la derrota en el Superclásico ante Boca y frente a Atlético de Tucumán, ambas en su casa, y el equipo fue despedido bajo una lluvia de chiflidos por parte de los hinchas.

De igual modo, los de Núñez vienen con un pequeño respiro por la agónica victoria por 2 a 1 contra Carabobo de Venezuela en la Copa Sudamericana, donde tienen prácticamente asegurada la clasificación a la próxima instancia.

En cuanto al equipo que saldrá en cancha, Chacho pondrá la base de titulares tras la importante rotación realizada en Venezuela con Santiago Beltrán, en el arco, Maximiliano Meza y Facundo Colidio. Además, la buena noticia es que contará con los regresos de Fausto Vera y Sebastián Driussi.

Por su parte, el Ciclón, que pese a su gravísima crisis institucional en el último tiempo, dentro de la cancha está demostrando un buen presente, tanto que le permitió meterse en los playoffs de los campeonatos locales, pese al traspié de la última fecha de la fase de grupos, donde perdió como local frente a Independiente.